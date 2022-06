Eutelsat : Berenberg relève sa cible, reste à 'conserver'

Berenberg a maintenu vendredi sa recommandation 'conserver' sur Eutelsat, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 11 à 11,6 euros.



Dans une étude parue dans la matinée, l'intermédiaire financier fait remarquer que l'opérateur satellitaire, qui a sous-performé son rival SES en Bourse cette année, demeure un dossier 'bon marché', générateur de trésorerie et potentiellement acteur d'une consolidation du secteur.



Malgré cela, l'analyste s'attend à ce que les résultats trimestriels et les perspectives 2022/23 qui seront dévoilés début août ne parviennent pas à convaincre le marché sachant que la nouvelle directrice générale, Eva

Berneke, a indiqué qu'il était peu probable que le groupe renoue avec la croissance sur l'exercice en cours.



Berenberg évoque aussi le débat éthique, voire les possibles conséquences opérationnelles, liés à l'exposition du groupe à la Russie.



