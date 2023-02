Eutelsat : Berenberg revoit sa cible à la baisse

Berenberg a annoncé mardi avoir revu à la baisse son objectif de cours sur le titre Eutelsat Communications, qu'il ramène de 11,6 à 7,1 euros.



Le bureau d'études - qui maintient sa recommandation 'conserver' sur la valeur - ne se montre pas totalement persuadé par le projet de rapprochement de l'opérateur satellitaire.



'Le grand débat autour d'Eutelsat demeure son projet de fusion avec OneWeb', rappelle l'analyste dans une note de recherche.



'Nous pensons que l'ampleur de l'impact dilutif de court terme sur les résultats et sur le flux de trésorerie, en plus du profil de risque accru du nouvel ensemble, sont de nature à tenir à l'écart, en tout cas dans l'immédiat, les investisseurs qui se positionnent traditionnellement sur les secteurs des satellites et des télécoms', conclut Berenberg.



