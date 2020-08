Eutelsat : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

20/08/2020 | 12:00

Credit Suisse réaffirme son opinion 'neutre' sur Eutelsat, avec un objectif de cours ramené de 11,9 à 10,1 euros, après une mise à jour de ses projections pour l'opérateur de satellites suivant la parution de ses résultats annuels 2020.



Le broker indique aussi adopter 'une vision légèrement plus pessimiste des perspectives à moyen terme pour la vidéo, le gouvernement et la mobilité, en partie compensée par des relèvements de ses revenus en données fixes et haut-débit'.



Ainsi, pour les exercices 2021 à 2023, Credit Suisse réduit ses estimations de 2-3% pour l'EBITDA et de 2-4% pour le BPA, pour des hypothèses de revenus abaissées d'environ 1% et des prévisions de dépenses opérationnelles rehaussées d'environ 3%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.