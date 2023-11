Communiqué officiel de EUTELSAT COMMUNICATIONS

L'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) réunie le 23 novembre 2023 a approuvé l’ensemble des résolutions proposées, notamment :

L’approbation des comptes ;

La rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération ;

Autorisation au conseil d'administration d'acheter des actions de la société et, le cas échéant, de les annuler

Le Conseil d’administration est composé de 15 membres dont 53% de femmes, 67% d’indépendants.

Le résultat du vote de l’ensemble des résolutions sera disponible sur le site internet de la société www.eutelsat.com.

À propos d’Eutelsat Communications

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de diffusion à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 36 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

