Atos chute en Bourse après l'annonce d'une dépréciation de 2,4 milliard

PARIS, 10 février (Reuters) - Atos chute en Bourse jeudi après avoir averti qu'il inscrirait dans ses comptes une dépréciation d'actifs de 2,4 milliards d'euros, dernier coup dur en date pour le groupe après une série de revers ces derniers mois.

A la Bourse de Paris, l'action du spécialiste des services numériques recule de 6,82% à 31,25 euros à 10h03, parmi les plus fortes baisses du STOXX 600 pratiquement stable au même moment.

Atos, qui a engagé une nouvelle stratégie pour se recentrer sur ses activités à plus forte croissance, a indiqué mercredi soir que cela se traduirait par une dépréciation pour écart de valeur ("goodwill") d'environ 1,9 milliard d'euros.

A cela s'ajoutent une dépréciation d'actifs sur contrats, des provisions pour créances douteuses et des provisions pour pertes futures d'un montant maximum de 500 millions d'euros.

Ces charges seront inscrites dans les résultats consolidés de 2021 qui seront publiés le 28 février.

Atos a par ailleurs précisé les chiffres préliminaires pour 2021 qu'il avait dévoilés le 10 janvier: le chiffre d'affaires, à 10,8 milliards d'euros, accuserait une baisse de 2,6% sur un à taux de changes constants, contre un repli de 2,4% évoqué le mois dernier. La marge opérationnelle ressortira à environ 3,5%, contre environ 4% annoncé en janvier.

NOUVELLE GOUVERNANCE

Touché de plein fouet par la pandémie, Atos a aussi été mis en difficultés par la découverte de faiblesses de contrôle interne dans deux de ses filiales aux Etats-Unis. Cette série de revers a conduit au départ de son directeur général Elie Girard, remplacé en octobre par Rodolphe Belmer, l'ancien patron d'Eutelsat.

Depuis début 2021, le cours de Bourse d'Atos a plongé de 59%, ce qui a ramené la capitalisation boursière à 3,45 milliards d'euros et fait du groupe une cible potentielle pour des investisseurs financiers.

Des sources ont ainsi indiqué à Reuters que Thales travaillait à un projet de rachat des activités de cybersécurité d'Atos mais ce dernier a affirmé ne pas vouloir céder sa division BDS.

"Il semble que le nouveau directeur général ait terminé son examen et envisage désormais de se concentrer pleinement sur le plan de redressement", ont commenté dans une note les analystes de JPMorgan.

"Malgré ce ton optimiste, il pourrait encore y avoir une réévaluation des prévisions à moyen terme", ajoutent-ils.

Un porte-parole d'Atos a indiqué jeudi que le plan de réorganisation du groupe serait présenté au deuxième trimestre et indiqué qu'une nouvelle gouvernance sera présentée en fin journée, après la clôture des marchés en Europe. (Reportage Blandine Hénault et Mathieu Rosemain, avec la contribution de Kate Entringer, édité par Marc Angrand et Jean-Michel Bélot)