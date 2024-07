Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société EUTELSAT COMMUNICATIONS (Paris:ETL) (LSE:ETL) à BNP PARIBAS, en date de dénouement au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre total de titres : 497 082

Montant espèces : 890 555 €

Au cours du 1er semestre calendaire 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 529 841 titres 2 355 transactions 5 997 775 € VENTE 1 465 638 titres 2 188 transactions 5 748 443 €

Il est rappelé que :

1. Lors du dernier bilan semestriel (31 décembre 2023) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre total de titres : 432 879

Montant espèces : 1 120 189 €

Au cours du 2ème Semestre calendaire 2023, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 658 684 titres 2 206 transactions 8 794 928 € VENTE 1 544 616 titres 2 078 transactions 7 527 620 €

2. Au 1er juillet 2021, date de la mise en œuvre de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

Nombre total de titres : 353 359

Montant espèces : 882 749 €

3. Au 31 décembre 2018, date de la mise en œuvre de la décision AMF 2018-1 du 2 juillet 2018, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre total de titres : 194 142

Montant espèces : 2 457 869 €

