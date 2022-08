Bpifrance a acquis 2,7% d'Eutelsat depuis l'annonce de son mariage avec OneWeb

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque publique d'investissement Bpifrance a acquis 2,67% du capital d'Eutelsat depuis l'annonce de la signature par l'opérateur de satellites français d'un protocole d'accord pour l'acquisition de la société britannique OneWeb.

Selon plusieurs déclarations transmises à l'Autorité des marchés financiers (AMF), Bpifrance Participations, structure contrôlée par Bpifrance, a acquis un total de 6.153.127 actions Eutelsat entre le 27 juillet et le 2 août derniers. Ces transactions ont été réalisées à un prix moyen de 7,42 euros par action Eutelsat et représentent un investissement total de 45,64 millions d'euros.

Vers 10h00 vendredi, l'action Eutelsat progressait de 3,2%, à 8,49 euros.

Selon les calculs de l'agence Agefi-Dow Jones, la participation de Bpifrance Participations se montait à 22,65% du capital d'Eutelsat au 4 août.

Eutelsat a annoncé le 26 juillet dernier avoir signé avec les principaux actionnaires de OneWeb, dont il détient déjà près de 23% du capital, un protocole d'accord en vue d'un rapprochement entre les deux sociétés, dans le but de "créer un acteur mondial unique et de premier plan dans le domaine de la connectivité". Après avoir absorbé OneWeb, Eutelsat regroupera sa flotte de 36 satellites géostationnaires (GEO) et la constellation de 648 satellites en basse orbite (LEO) de l'entreprise britannique, dont 428 sont actuellement opérationnels.

Le protocole d'accord prévoit que la transaction soit structurée comme un apport, par les actionnaires de OneWeb, de leur participation dans la société britannique à Eutelsat, en échange de 230 millions d'actions Eutelsat nouvellement émises. A l'issue de l'opération, les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% des actions de l'entité fusionnée.

Dans le cadre du rapprochement envisagé, OneWeb est valorisé à 3,4 milliards de dollars, soit environ 3,3 milliards d'euros, impliquant une valeur de 12 euros par action Eutelsat, avant synergies et dividende inclus. Eutelsat prévoit effectivement de verser un dividende de 0,93 euro par action au titre de son exercice 2021-2022, achevé fin juin, avant de suspendre sa politique de distribution pour les deux exercices suivants.

August 05, 2022