CORRIGE ET REMPLACE : EUTELSAT COMMUNICATIONS : CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2020-21

Renouvellement du contrat avec Sky Italia à la position orbitale HOTBIRD garantissant des revenus globalement stables à moyen terme

Carnet de commandes à 4,4 milliards d’euros, soit +3% sur un an

Progrès significatifs de la stratégie dans le Haut-Débit Fixe

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers Eutelsat Communications (Paris:ETL) (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL) publie aujourd’hui son information financière pour le trimestre clos le 30 septembre 2020. En millions d’euros T1 2019-20 T1 2020-21 Variation Réelle Comparable1 Broadcast 194,7 190,6 -2,1% -1,5% Données et Vidéo Professionnelle 43,0 39,5 -8,1% -6,2% Services aux gouvernements 39,3 38,4 -2,3% +0,7% Haut-Débit Fixe 19,9 20,5 +3,0% +3,8% Connectivité Mobile 19,7 17,7 -10,2% -7,2% Total Activités Opérationnelles 316,5 306,7 -3,1% -1,9% Autres Revenus2 1,1 8,6 X 7,8 X 7,9 Total 317,6 315,3 -0,7% -0,8% Taux de change EUR/USD 1,12 1,16 Rodolphe Belmer, Directeur Général d’Eutelsat Communications, a commenté : “Eutelsat a délivré un début d’année solide, avec un chiffre d’affaires des activités opérationnelles en ligne avec les attentes et un carnet de commandes de 4,4 milliards d’euros, en hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2019-20. Les faits marquants du premier trimestre incluent le renouvellement du contrat avec Sky Italia à la position orbitale HOTBIRD, confirmant la pertinence du satellite en Europe de l’Ouest, ainsi que les avancées significatives réalisées dans la mise en œuvre de notre stratégie Haut-Débit Fixe avec l’acquisition de Bigblu Broadband Europe en amont de l’entrée en service imminente d’EUTELSAT KONNECT. Cette performance démontre la résilience de nos activités dans l’environnement actuel. Bien que, dans le contexte opérationnel actuel, l’on observe un ralentissement du rythme de gain de nouvelles affaires par rapport à la normale pour certains segments, en particulier pour le Broadcast, nous avons néanmoins délivré une solide performance commerciale en sécurisant des nouveaux contrats et des renouvellements dans de bonnes conditions. Sur la base de cette performance, nous confirmons nos objectifs financiers pour l’exercice en cours et le suivant.” FAITS MARQUANTS Chiffre d’affaires total et chiffre d’affaires des activités opérationnelles total en repli respectivement de 0,7% et de 1,9% par rapport au premier trimestre 2019-20 soulignant la résilience globale de nos activités dans le contexte du Covid. Solidité confirmée du Broadcast au premier trimestre : Renouvellement du contrat Sky confirmant la pertinence du satellite pour le Broadcast en Europe de l’Ouest ;

Prolongation de la durée des contrats avec Tricolor TV en Russie et Azam TV en Afrique Subsaharienne, nouveaux contrats remportés avec BluTV et Kabelio ;

Ralentissement du rythme de gain de nouveaux contrats dans le contexte opérationnel actuel. Avancées significatives dans la mise en œuvre de notre stratégie Haut-Débit Fixe : Entrée en service imminente d’EUTELSAT KONNECT ;

Accord de distribution avec Orange portant sur l’intégralité de la capacité en couverture de la France sur le satellite EUTELSAT KONNECT ;

Acquisition des activités satellite européennes de Bigblu Broadband, distributeur leader pour le Haut-débit Fixe par satellite en Europe permettant l’ajout d’un pilier de distribution directe ; Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour l’exercice en cours et le suivant. CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE3 Le chiffre d’affaires du premier trimestre ressort à 315,3 millions d’euros, en baisse de 0,7% sur une base publiée et de 0,8% sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des cinq activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s’établit à 306,7 millions d’euros, en baisse de 1,9% sur une base comparable compte tenu d’un effet de change négatif d’environ 1,2 point. Par rapport au quatrième trimestre 2019-20, le chiffre d’affaires des activités opérationnelles est en repli de 1,3% sur une base comparable. Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-dessous sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants). Broadcast (62% du chiffre d’affaires) Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du Broadcast ressort à 190,6 millions d’euros, soit un repli de 1,5% sur un an. Il reflète l’effet négatif à compter du 1er juillet de la renégociation des termes du contrat avec l’opérateur grec Forthnet. Il inclut également un élément exceptionnel positif d’environ 2 millions d’euros. Sur une base séquentielle, le chiffre d’affaires est en baisse de 1,9% par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2019-20. Au 30 septembre 2020, les satellites d’Eutelsat diffusaient 6 683 chaînes, en baisse de 4% sur un an. Le nombre de chaînes en Haute Définition s’établit à 1 739 contre 1 582 un an plus tôt, soit en croissance de 10%, et représente 26% des chaînes contre 22,7% un an plus tôt. En conséquence, la consommation de Mbps est stable sur un an. Sur le plan commercial, un contrat pluriannuel a été conclu avec Sky Italia, le principal client du Groupe dans ce segment. Cet accord porte sur le renouvellement des ressources en orbite à la position orbitale HOTBIRD, et garantit des revenus globalement stables à moyen terme. Bien que nous connaissions un ralentissement global du rythme de gain de nouvelles affaires dans le contexte opérationnel actuel, ce trimestre a néanmoins été marqué par la prolongation de plusieurs contrats existants notamment avec Tricolor TV en Russie et avec Azam TV en Afrique Subsaharienne. Nous avons également signé de nouveaux contrats avec BluTV, pour une nouvelle plateforme de télédiffusion au Brésil sur le satellite EUTELSAT 65 West A et avec le client Suisse Kabelio pour une plateforme de télédiffusion à la position orbitale HOTBIRD. Données & Vidéo Professionnelle (13% du chiffres d’affaires) Au premier trimestre, le chiffre d’affaires des Données & Vidéo Professionnelle s’établit à 39,5 millions d’euros, en baisse de 6,2% sur un an. Le chiffre d’affaires des Données Fixes continue de refléter le maintien d’une pression sur les prix dans un environnement très concurrentiel, notamment en Amérique Latine, mais bénéficie cependant d’une amélioration de la tendance en volume, avec en particulier, l’effet report des nouveaux contrats remportés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient l’an dernier. Le chiffre d’affaires de la Vidéo Professionnelle poursuit son déclin par rapport au premier trimestre 2019-20. Toutefois, l’Utilisation occasionnelle, qui avait été fortement affectée par le confinement causé par la crise sanitaire au quatrième trimestre 2019-20, a montré des signes de reprise en septembre avec le redémarrage des évènements sportifs diffusés en direct. Par rapport au quatrième trimestre de l’exercice 2019-20, le chiffre d’affaires est en baisse de 4,2%. Services aux gouvernements (12% du chiffre d’affaires) Au premier trimestre, le chiffre d’affaires des Services aux gouvernements s’établit à 38,4 millions d’euros, en hausse de 0,7% sur un an. Il reflète la contribution de la charge utile EGNOS sur le satellite EUTELSAT 5 West B qui compense largement l’effet report négatif du renouvellement des contrats avec l’administration américaine l’an dernier. Sur une base séquentielle, le chiffre d’affaires est en baisse de 5,8% par rapport au quatrième trimestre 2019-20 qui incluait un élément exceptionnel positif lié à la relocalisation temporaire du satellite EUTELSAT 7A à la position orbitale 59° Est. La dernière campagne de renouvellement de contrats avec l’administration américaine (Automne 2020) est caractérisée par un taux de renouvellement de l’ordre de 80%. Haut-Débit Fixe (7% du chiffre d’affaires) Au premier trimestre, le chiffre d’affaires du Haut-Débit Fixe s’élève à 20,5 millions d’euros, en hausse de 3,8% sur un an, dans un contexte où la demande pour un accès internet de bonne qualité, fiable et disponible partout est plus élevée que jamais. Cette évolution reflète une croissance en Europe et dans le bassin méditerranéen avec un gain net de nouveaux abonnés positif pour le deuxième trimestre consécutif ainsi que des ventes de terminaux plus élevées pendant l’été. Par rapport au quatrième trimestre 2019-20, le chiffre d’affaires est en hausse de 10,6%. Avec l’entrée en service imminente d’EUTELSAT KONNECT qui montera progressivement en puissance et sera à pleine capacité au début de l’année calendaire 2021, l’exercice fiscal 2020-21 constituera un tournant pour l’activité du Haut-Débit Fixe en s’appuyant sur le contrat majeur de distribution indirecte avec Orange pour la totalité de la capacité couvrant la France et sur l’acquisition des activités satellite européennes de Bigblu Broadband. En Afrique, nous avons continué à progresser dans notre stratégie d’accès au marché avec notamment la signature d’un accord pluriannuel avec Paratus permettant d’offrir des services internet de pointe en Afrique du Sud. Connectivité Mobile (6% du chiffre d’affaires) Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de la Connectivité Mobile ressort à 17,7 millions d’euros, soit un repli de 7,2% par rapport au premier trimestre 2019-20. Cela reflète les effets de la crise du Covid-19 dans la mobilité aérienne, avec une contraction de l’activité directement liée au niveau du trafic aérien sur KA-SAT ainsi qu’un revenu moindre de la part de certains distributeurs. A l’inverse, les activités de mobilité maritime ont continué à croître avec la montée en puissance des nouveaux contrats remportés au cours des dernières années. Pour rappel, le premier trimestre du précédent exercice incluait un élément négatif exceptionnel d’environ 1 million d’euros lié au calendrier de reconnaissance du chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaires est en hausse de 11,9% par rapport au quatrième trimestre 2019-20. Autres Revenus Les Autres Revenus ressortent à 8,6 millions d’euros au premier trimestre 2020-21, contre 1,1 million d’euros au premier trimestre 2019-20 et 2,3 millions d’euros au quatrième trimestre 2019-20. Ils incluent une contribution positive de 2,4 millions d’euros liée aux opérations de couverture de change euros/dollars contre un impact négatif de -1,7 million d’euros lors de l’exercice précèdent. Sur le plan commercial, un accord de longue durée a été conclu avec Ovzon AB portant sur la fourniture de services de contrôle pendant toute la durée de vie du satellite Ovzon-3 qui sera lancé au quatrième trimestre 2021. REPETEURS OPERATIONNELS ET UTILISES Au 30 septembre 2020, le nombre de répéteurs opérationnels s’élève à 1 382 unités, en baisse de 5 unités sur un an. Cette évolution s’explique, d’une part, par une moindre capacité opérationnelle à la position 5° Ouest suite au transfert des services du satellite EUTELSAT 5 West A vers le satellite EUTELSAT 5 West B en janvier 2020, et de l’autre, par la capacité incrémentale apportée à partir du même mois par l’entrée en service d’EUTELSAT 7C. Le nombre de répéteurs utilisés est de 966, stable sur un an et en hausse de 6 unités sur un trimestre. Le taux de remplissage s’établit ainsi à 69,9% contre 69,7% un an plus tôt et au 30 juin 2020. 30 septembre 2019 30 juin 2020 30 septembre 2020 Nombre de répéteurs opérationnels4 1 387 1 376 1 382 Nombre de répéteurs utilisés5 966 960 966 Taux de remplissage 69,7% 69,7% 69,9% Note : données calculées sur la base du nombre de répéteurs équivalents 36 MHz hors capacité HTS. CARNET DE COMMANDES Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes s’établit à 4,4 milliards d’euros, contre 4,2 milliards d’euros au 30 septembre 2019, et 4,1 milliards d’euros au 30 juin 2020. Cette croissance de 3% sur un an reflète l’intégration au carnet de commandes du renouvellement du contrat Sky Italia qui est partiellement compensée par la consommation naturelle du carnet de commandes. Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2019-20 et le Broadcast représente 70% du total. 30 septembre 2019 30 juin 2020 30 septembre 2020 Valeur des contrats (en milliards d’euros) 4,2 4,1 4,4 En années du chiffre d’affaires de l’exercice précédent 3,2 3,2 3,4 Poids du Broadcast 72% 68% 70% Note : Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. PERSPECTIVES La performance du premier trimestre est en ligne avec nos attentes et nous conduit à confirmer notre objectif de chiffre d’affaires des Activités opérationnelles pour l’exercice 2020-21 compris entre 1 180 millions d’euros et 1 220 millions d’euros6. L’ensemble des autres objectifs financiers sont confirmés : Des investissements « cash » 7 ne dépassant pas 400 millions d’euros par an en moyenne pour la période de juillet 2020 à juin 2022.

ne dépassant pas 400 millions d’euros par an en moyenne pour la période de juillet 2020 à juin 2022. Un programme LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-22.

Un cash-flow libre discrétionnaire ajusté compris entre 420 et 450 millions d’euros 8 pour l’exercice 2021-22.

pour l’exercice 2021-22. Le maintien d’une structure financière saine pour soutenir une notation de crédit de qualité « investissement » tout en continuant à viser à moyen terme un ratio d’endettement net sur EBITDA d’environ 3x.

Une politique de dividende stable ou progressif avec pour base de départ le dividende de 0,89 euro par action proposé à la prochaine Assemblée générale. Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal publié ci-dessous. PLAN DE DEPLOIEMENT DE LA FLOTTE Plan de déploiement nominal de la flotte Depuis la dernière actualisation trimestrielle datant de juillet 2020, le lancement d’EUTELSAT QUANTUM a été retardé et est désormais attendu au premier trimestre de l’année civile 2021 (quatrième trimestre de l’année civile 2020 auparavant). Satellite1 Position orbitale Date de lancement (année civile) Marchés principaux Couverture Nombre de répéteurs physiques Nombre de répéteurs équivalents à 36 MHz / faisceaux Dont capacité incrémentale EUTELSAT QUANTUM 48°Est T1 2021 Services aux gouvernements Flexible 8 faisceaux “QUANTUM” Non applicable Non applicable KONNECT VHTS A déterminer S2 2021 Connectivité Europe ~230 faisceaux Ka 500 Gbps 500 Gbps EUTELSAT HOTBIRD 13F 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant EUTELSAT HOTBIRD 13G 13° Est S2 2021 Vidéo Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient 80 Ku2 73 Ku2 Néant EUTELSAT 10B 10°Est 2022 Connectivité Mobile EMEA

Océans Atlantique & Indien 12 Ku 10C >100 faisceaux KU 12 Ku 20 C c. 35 Gbps -48 Ku répéteurs env. 35 Gbps 1 EUTELSAT QUANTUM est un satellite à propulsion chimique. KONNECT VHTS, EUTELSAT HOTBIRD 13F, EUTELSAT HOTBIRD 13G et EUTELSAT 10B sont des satellites à propulsion électrique. 2 Capacité nominale correspondant aux spécifications du satellite. La capacité opérée à la position orbitale HOTBIRD restera inchangée avec 102 répéteurs physiques opérés (95 répéteurs équivalents à 36 MHz), une fois les contraintes règlementaires, techniques et opérationnelles prises en compte. Evolution de la flotte depuis le 30 juin 2020 Le satellite EUTELSAT 12 WEST B, qui opérait en orbite inclinée, a été désorbité. EVENEMENTS RECENTS Acquisition de Bigblu Broadband Le 31 juillet 2020, Eutelsat Communications a signé un accord avec Bigblu Broadband en vue de l’acquisition de ses activités haut débit par satellite en Europe pour un montant d’environ 38 millions de livres sterling. La transaction a été finalisée le 30 septembre 2020. Emission obligataire de 600 millions d’euros Le 13 octobre, Eutelsat S.A. a émis 600 millions d’euros d’obligations pour une maturité de 8 ans avec un coupon de 1,500%, cela afin de refinancer des obligations émises pour un nominal de 500 millions d’euros et venant à échéance en juin 2021. Cette opération permet à Eutelsat d’allonger la maturité de sa dette dans d’excellentes conditions. GOUVERNANCE Assemblée générale Le Conseil d’administration du 30 juillet 2020 a convoqué les actionnaires en Assemblée générale le 5 novembre 2020, afin de se prononcer notamment sur les résolutions suivantes : L’approbation des comptes ;

Le dividende au titre de l’exercice 2019-20 ;

Le renouvellement des mandats du FSP (Fonds Stratégique de Participations) et de Rodolphe Belmer ;

12 février 2021 : Résultats du premier semestre 2020-21 À propos d’Eutelsat Communications Créée en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL. Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com _________________________________________________________________________________________________ Déclarations prospectives Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des disfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la réglementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe." ANNEXE Chiffre d’affaires trimestriel par application En millions d’euros T1 2019-20 T2 2019-20 T3 2019-20 T4 2019-20 Exercice 2019-20 T1 2020-21 Broadcast 194,7 194,7 198,8 196,4 784,6 190,6 Données & Vidéo Professionnelle 43,0 44,8 44,8 42,7 175,3 39,5 Services aux gouvernements 39,3 39,1 40,0 42,8 161,1 38,4 Haut-Débit Fixe 19,9 19,2 18,8 18,8 76,7 20,5 Connectivité Mobile 19,7 21,5 20,8 16,7 78,7 17,7 Total Activités Opérationnelles 316,5 319,3 323,1 317,4 1 276,3 306,7 Autres Revenus 1,1 (0,2) (1,1) 2,2 2,0 8,6 Total 317,6 319,1 322,0 319,6 1 278,3 315,3 1 A taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en dollar U.S. du T1 2020-21 est converti au taux du T1 2019-20. Il n’y pas d’impact dû au périmètre au premier trimestre. 2 Les Autres Revenus incluent principalement certaines indemnités liées au règlement de litiges commerciaux, l’effet de couverture de change du chiffre d’affaires euros/dollar, la rémunération de services de conseil ou d’ingénierie fournis à des tiers, ainsi que des indemnités de fin de contrats. 3 Les contributions de chaque application au chiffre d’affaires sont calculées hors « Autres Revenus ». 4 Nombre de répéteurs sur les satellites en orbite stable, hors capacité de secours 5 Nombre de répéteurs utilisés sur les satellites en orbite stable. 6 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et excluant l’effet de l’acquisition de BigBlu Broadband. 7 Ce montant couvre les immobilisations et les paiements au titre des facilités de crédit à l’exportation et des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. 8 Sur la base d’un taux de change €/$ de 1,14 et en excluant l’impact de la couverture de change, les effets des changements de périmètre éventuels s’ils sont significatifs et le cas échéant les coûts exceptionnels liés à des projets spécifiques, en particulier au programme LEAP 2 et au déménagement du siège social. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201029006367/fr/ © Business Wire 2020

