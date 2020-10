EUTELSAT COMMUNICATIONS: ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris: ETL) Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures de confinement décidées par le gouvernement, l’Assemblée Générale annuelle d’Eutelsat Communications, prévue le 5 novembre 2020 à 14h30, se tiendra à huis clos, hors la présence physique des actionnaires. En conséquence, les cartes d’admission déjà délivrées ne sont plus valables.

L’Assemblée Générale sera retransmise dans son intégralité en direct sur le site internet de la Société par Webcast. Les liens vous permettant d’accéder au Webcast seront indiqués ultérieurement sur le site internet de la société www.eutelsat.com. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement.

Dans ces conditions, les actionnaires sont donc vivement encouragés à voter (i) soit par Internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS jusqu’au mercredi 4 novembre à 15h00 (heure de Paris), (ii) soit par correspondance via le formulaire de vote papier, ou (iii) à donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un tiers via le formulaire de vote papier. Dans tous les cas, le formulaire papier dûment complété et signé est à retourner à la Société Générale Securities Services1 au plus tard le lundi 2 novembre.

Pour les actionnaires au nominatif, il est possible de retourner ce formulaire de vote papier par message électronique à l’adresse suivante ag2020.fr@socgen.com jusqu’au lundi 2 novembre. Dans ce cas, merci de joindre une copie de la carte d’identité ou un pouvoir de représentation, si l’actionnaire est une personne morale.

L’actionnaire au porteur devra s’adresser à son teneur de compte, qui se chargera de transmettre la nouvelle instruction à la Société Générale, accompagnée d’une attestation de participation justifiant de sa qualité d’actionnaire. Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu'à la condition de parvenir à la Société Générale Securities Services au plus tard le lundi 2 novembre.

Si l’actionnaire donne mandat à un tiers, le mandataire adresse son instruction de vote pour l’exercice de ses mandats sous la forme d’une copie numérisée du formulaire unique, à la Société Générale Securities Services, par message électronique à l’adresse suivante : assemblees.generales@sgss.socgen.com. Le mandataire doit alors joindre une copie de sa carte d’identité et le cas échéant un pouvoir de représentation de la personne morale qu’il représente. Pour être pris en compte, le message électronique doit parvenir à Société Générale Securities Services au plus tard le lundi 2 novembre.

Les actionnaires souhaitant poser des questions peuvent les adresser par e-mail à l’adresse Shareholderelations@eutelsat.com jusqu’au vendredi 30 octobre. Ces questions doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte des actions. Toutefois, compte tenu des circonstances, les questions écrites des actionnaires qui seraient reçues après cette date seront traitées dans la mesure du possible. Par ailleurs, aucune question ne pourra être posée pendant l’Assemblée Générale et aucune résolution nouvelle ni projet d’amendement ne pourront être inscrits à l’ordre du jour en séance.

1 Pour rappel l’adresse est la suivante :

Société Générale Securities Services

SGSS/SBO/CIS/ISS

32 rue du Champ de Tir - CS 30812

44308 Nantes Cedex 3

