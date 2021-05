EUTELSAT : relève une nouvelle fois ses objectifs de chiffre d'affaires

L'opérateur de satellites, Eutelsat, a relevé pour la deuxième fois de l'année ses objectifs de revenus annuels. Le chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21 est désormais anticipé entre 1,2 milliard d'euros et 1,22 milliard d'euros contre entre 1,19 milliard d'euros et 1,22 milliard d'euros auparavant. Les autres objectifs financiers pour l’exercice en cours et le suivant sont confirmés. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, clos fin mars, est ressorti à 301,3 millions d’euros, en baisse de 6,4% sur une base publiée et de 5,9% sur une base comparable.



Le chiffre d'affaires du Broadcast est ressorti à 182 millions d'euros, en baisse de 6,8% sur un an. Il reflète essentiellement les effets négatifs de la renégociation des termes du contrat avec l'opérateur grec Forthnet et le ralentissement global anticipé du rythme de gain de nouvelles affaires, dans le contexte actuel affectant notamment les distributeurs, et qui se traduit par une baisse du chiffre d'affaires en Europe.



Le carnet de commandes s'est élevé à 4,5 milliards d'euros, en hausse de 6% sur un an et représentant 3,5 années de chiffre d'affaires.



Parmi les autres objectifs financiers confirmés figurent l'atteinte d'un cash-flow libre discrétionnaire ajusté compris entre 390 et 420 millions d'euros pour l'exercice 2021-2022. Le programme LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-22, et le ratio d'endettement net sur Ebitda d'environ 3 à moyen terme, sont aussi réaffirmés.