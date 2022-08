Eutelsat : Bpifrance dépasse les 20%

Bpifrance, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC Bpifrance) a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 27 juillet, indirectement, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Eutelsat et détenir 21,28% du capital et des droits de vote.



Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. À cette occasion, la société Bpifrance Participations, contrôlée par l'EPIC Bpifrance, a déclaré avoir franchi en hausse les mêmes seuils.



Pour les six mois à venir, Bpifrance Participations envisage de procéder à des achats d'actions Eutelsat selon les conditions de marché, mais pas de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination supplémentaire au conseil d'administration.



