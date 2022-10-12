Eutelsat-CA des activités opérationnelles en baisse à 291 millions d'euros au T1

12 octobre (Reuters) - Eutelsat Communications SA
:
* EUTELSAT COMMUNICATIONS : CHIFFRE DAFFAIRES DU PREMIER
TRIMESTRE DE LEXERCICE 2022-23
* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 291
MILLIONS
D'EUROS, EN BAISSE DE 4,3%, EN LIGNE AVEC LE MILIEU DE LA
FOURCHETTE D'OBJECTIFS ANNUELS
* CONFIRMATION DE L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS
* CONFIRME L'OBJECTIF DE CA DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
POUR
L'EXERCICE 2022-23 DANS UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE EUR 1.150
MLNS D'EUROS ET EUR 1.180 MLNS
* LA DIRECTRICE FINANCIÈRE D'EUTELSAT COMMUNICATIONS,
SANDRINE
TÉRAN, A ANNONCÉ SA DÉCISION DE QUITTER SES FONCTIONS D'ICI LA
FIN DU MOIS DE NOVEMBRE
* LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT D'UN SUCCESSEUR A SANDRINE
TERAN EST
EN COURS
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(Gdansk Newsroom)