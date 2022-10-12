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EUTELSAT COMMUNICATIONS

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Eutelsat-CA des activités opérationnelles en baisse à 291 millions d'euros au T1

12/10/2022 | 08:11
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12 octobre (Reuters) - Eutelsat Communications SA :

* EUTELSAT COMMUNICATIONS : CHIFFRE DAFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE LEXERCICE 2022-23

* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 291 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 4,3%, EN LIGNE AVEC LE MILIEU DE LA FOURCHETTE D'OBJECTIFS ANNUELS

* CONFIRMATION DE L'ENSEMBLE DES OBJECTIFS FINANCIERS

* CONFIRME L'OBJECTIF DE CA DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES POUR L'EXERCICE 2022-23 DANS UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE EUR 1.150 MLNS D'EUROS ET EUR 1.180 MLNS

* LA DIRECTRICE FINANCIÈRE D'EUTELSAT COMMUNICATIONS, SANDRINE TÉRAN, A ANNONCÉ SA DÉCISION DE QUITTER SES FONCTIONS D'ICI LA FIN DU MOIS DE NOVEMBRE

* LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT D'UN SUCCESSEUR A SANDRINE TERAN EST EN COURS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Résultat net 2022 344 M 334 M -
Dette nette 2022 2 973 M 2 891 M -
PER 2022 5,66x
Rendement 2022 11,5%
Capitalisation 1 883 M 1 831 M -
VE / CA 2022 4,24x
VE / CA 2023 3,77x
Nbr Employés 1 093
Flottant 94,9%
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Dominique Marie P. DHinnin Chairman
Pascal Homsy Chief Technical Officer
Ross McInnes Independent Non-Executive Director
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Var. 1janvCapi. (M$)
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COMCAST CORPORATION-43.02%128 558
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GLOBALSTAR, INC.56.03%3 259
SES S.A.-15.49%2 516
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY-3.28%1 754