Eutelsat Communication : Moody's dégrade la note de crédit de sa principale filiale

Moody's Investors Service a abaissé la note de crédit d'Eutelsat SA, la principale filiale opérationnelle d'Eutelsat Communications SA, de Baa3 à Ba1. L'agence de notation précise que les notes d'd'Eutelsat SA et Eutelsat Communications SA restent sous surveillance en vue d'un nouvel abaissement, dans l'attente de la finalisation de l'acquisition proposée de OneWeb, annoncée initialement le 26 juillet 2022.



" Tout nouvel abaissement de la note sera probablement limité à un cran, reflétant une combinaison de mesures de crédit plus faibles et de risques d'exécution découlant de la fusion, partiellement compensés par une diversification accrue et des perspectives de croissance plus fortes " a précisé Moody's.



"L'abaissement de la note à Ba1 reflète la détérioration prolongée des paramètres de crédit d'Eutelsat en raison de la diminution des bénéfices due à l'environnement opérationnel difficile pour les opérateurs de satellites", a déclaré Ernesto Bisagno, vice-président de Moody's - Senior Credit Officer et analyste principal pour Eutelsat.