Eutelsat Communications : A suivre aujourd'hui

Au premier semestre, clos fin décembre, Eutelsat a réalisé un résultat net, part du groupe, en recul de 2,3% à 137 millions d'euros. L’Ebitda de l'opérateur de satellites s’élève à 482 millions d’euros contre 496 millions d’euros un an plus tôt, en baisse de 2,7%. La marge d’Ebitda s’est établie à 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an plus tôt.



Cette évolution reflète la baisse du chiffre d'affaires et la hausse des coûts de l'activité Haut Débit Fixe visant à préparer le changement d'échelle de cette application y compris un effet légèrement dilutif lié à la consolidation de Bigblu Broadband Europe.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 629 millions d'euros, en baisse de 1,3% sur une base publiée et de 1,6% sur une base comparable.



" Dans la lignée de ce solide début d'année, nous sommes en mesure d'absorber l'effet de périmètre lié aux transactions dans le Haut Débit Fixe et de relever la borne basse de notre objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21 ” a déclaré Rodolphe Belmer, Directeur Général.



L'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21 est désormais compris entre 1,190 milliard d'euros et 1,22 milliard d'euros contre entre 1,180 milliard d'euros et 1,220 milliard d'euros auparavant.



L'objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté, qui reposait sur une hypothèse de périmètre constant, est mécaniquement ajusté et prend en compte un impact net de (30) millions d'euros résultant des opérations d'acquisition de Bigblu Broadband Europe et de cession d'EBI. Il est désormais compris entre 390 millions d'euros et 420 millions d'euros pour l'exercice 2021-22 contre de 420 millions d'euros et 450 millions d'euros précédemment.



L'ensemble des autres objectifs financiers sont confirmés, dont le programme LEAP 2, qui vise à générer des économies annuelles de 20 à 25 millions d'euros d'ici l'exercice 2021-22 et un ratio d'endettement net sur Ebitda d'environ 3 à moyen terme.