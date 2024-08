(0,5) million d'euros d'autres éléments non recyclables de gains et pertes du résultat global au 30 juin 2023 et (0,2) millions d'euros au 30 juin 2024.

(1,0) million d'euros d'autres éléments recyclables de gains et pertes du résultat global au 30 juin 2023 et (0,8) million d'euros au 30 juin 2024

Autres éléments non recyclables de gains et pertes du résultat global

Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats courants

Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats non courants

Au 30 juin 2024, les acquisitions de titres de participation et autres mouvements comprennent la trésorerie acquise de OneWeb au 28 septembre 2023 de 143,0 millions d'euros, la cession des titres Airbus OneWeb Satellites pour 69 millions d'euros et le paiement d'un complément de prix lié à la cession d'Euro Broadband Infrastructure pour (20) millions d'euros. Au 30 juin 2023, les acquisitions de titres de participation et autres mouvements comprennent le versement de 127,9 millions d'euros lié à l'acquisition de participations dans OneWeb Holdings Limited ainsi que 5,2 M€ de remboursement d'obligations convertibles de Broadpeak.

Au 30 juin 2024, les impôts payés comprennent les 82 millions d'euros d'impôts payés au titre du produit de libération de la bande C. Le produit de libération de la bande C net d'impôts était de 273,2 millions d'euros.

Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorpo-

Les variations des autres éléments de gains et pertes du résultat global comprennent les gains et pertes actuariels constatés sur les avantages postérieurs à l'emploi ainsi que la variation de la réserve de réévaluation sur les instruments financiers (voir Note 7.6.3) et de la réserve de conversion (voir Note 7.6.4), nets des effets d'impôts associés.

7.3 Créances, actifs et passifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats. 32

NOTE 1. PRESENTATION GENERALE

1.1 ACTIVITE

Eutelsat Communications S.A. est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de diffusion à travers le monde. Issu de l'acquisition, effective depuis le 28 septembre 2023, par Eutelsat de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de 634 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements.

Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) et à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) sous le symbole ETL.

1.2 DUREE DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois du 1er juillet au 30 juin. Les entités OneWeb acquises au 28 septembre 2023 sont intégrées dans les comptes consolidés à compter de leur date d'acquisition.

1.3 APPROBATION DES COMPTES

Les états financiers consolidés au 30 juin 2024 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration qui les a arrêtés par une délibération en date du 8 août 2024. Ils seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le 21 novembre 2024.

NOTE 2. FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

2.1 ACQUISITION ONEWEB

Eutelsat Communications S.A. a annoncé le 28 septembre 2023 que son rapprochement avec OneWeb, réseau mondial de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO), était désormais effectif, suite à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat le même jour. Le siège social de la Société du Groupe reste situé à Issy-Les-Moulineaux, en France. Eutelsat Communications S.A. emploie plus de 1 500 personnes de 50 nationalités différentes.

Les actionnaires de OneWeb ont reçu environ 226 millions d'actions Eutelsat nouvellement émises. La transaction est structurée comme un échange

des actions OneWeb par leurs détenteurs (autres qu'Eutelsat) avec des actions Eutelsat nouvellement émises (voir note 3.2.1).

2.2 MISE EN SERVICE DES SATELLITES EUTELSAT KONNECT VHTS ET EUTELSAT 10B ET ARRET DU E10A

Le 30 mars 2024 le satellite EUTELSAT 36D a été lancé avec succès, il succèdera au satellite EUTELSAT 36B.

Les satellites KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B ont été lancés avec succès le dernier trimestre 2022, les mises en service ont été effectuées le 1er septembre 2023 pour KONNECT VHTS et le 19 juillet 2023 pour E10B. Le satellite E113WB a été perdu.

Le premier satellite a pour missions de proposer des services haut débit et de connectivité mobile partout en Europe.

Le second satellite est équipé de deux charges utiles multifaisceaux HTS (High-Throughput Satellite) en bande Ku : une charge utile de forte capacité couvrant le couloir nord-atlantique, l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, et garantissant d'importants débits sur les axes de trafic aérien et maritime parmi les plus denses de la planète, et une seconde charge utile destinée à élargir la couverture à l'océan Atlantique, l'Afrique et l'océan Indien.

Le satellite E10A a été arrêté et désorbité le 30 novembre 2023 après 14 ans de service. Le E10B le remplace.

Les deux satellites jumeaux HOTBIRD 13G et HOTBIRD 13F lancés en 2023 sont entrés en service respectivement en mai et septembre 2023. Situés au pôle audiovisuel phare d'Eutelsat à 13° Est, les deux satellites viennent consolider et accroître la qualité de diffusion des plus de 900 chaînes de télévision desservant plus de 160 millions de foyers à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient (EMEA).

