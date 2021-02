Eutelsat Communications : Comptes consolidés semestriels 2020-21

Groupe Eutelsat Communications

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES SEMESTRIELS CONDENSES AU 31 DECEMBRE 2020

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

(en millions d'euros, sauf données par action) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Produits des activités ordinaires 5.1 636,6 628,5 Coûts des opérations (44,2) (44,6) Frais commerciaux et administratifs (96,9) (101,8) Dotations aux amortissements 6.1 (262,5) (260,2) Autres produits et charges opérationnels 5.3 (7,8) (7,7) Résultat opérationnel 225,3 214,2 Coût de la dette nette (39,1) (35,3) Autres éléments financiers (2,3) (12,1) Résultat financier 5.4 (41,4) (47,4) Résultat net avant impôt 183,9 166,8 Impôts sur les sociétés 5.5 (33,7) (22,8) Résultat net 150,2 144,0 Part attribuable au Groupe 140,7 137,4 Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 9,5 6,6 Résultat de base et dilué par action revenant aux actionnaires d'Eutelsat Communications 5.6 0,605 0,597

ETAT DU RESULTAT GLOBAL

(en millions d'euros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Résultat net 150,2 144,0 Autres éléments recyclables de gains et pertes du résultat global Écart de conversion 6.5.4 10,0 (44,8) Effet d'impôt 8,3 (14,5) Variations de juste valeur des instruments de couverture (1) 6.5.3 4,4 8,8 Effet d'impôt - 12,7 Autres éléments non recyclables de gains et pertes du résultat global Variations des engagements de retraite 6.5.5 - (17,3) Effet d'impôt - 4,5 Total autres éléments de gains et pertes du résultat global 22,7 (50,6) Total état du résultat global 172,9 93,4 Part attribuable au Groupe 162,5 88,6 Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (2) 10,3 4,8

(1) Les variations de juste valeur des instruments de couverture ne concernent que les couvertures de flux de trésorerie, les couvertures d'investissement net à l'étranger étant présentées en écarts de conversion.

(2) La part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle se décompose comme suit :

- 6,6 millions d'euros de résultat net au 31 décembre 2020 et 9,5 millions d'euros au 31 décembre 2019

- (1,8) million d'euros d'autres éléments recyclables de gains et pertes du résultat global au 31 décembre 2020 et 0,8 million d'euros au 31 décembre 2019

- un montant nul d'autres éléments non recyclables de gains et pertes du résultat global au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2019.

ETATS CONSOLIDES DE LA SITUATION FINANCIERE

(en millions d'euros) Note 30 juin 2020 31 décembre 2020 Actif Écarts d'acquisition 6.1.1 Immobilisations incorporelles 6.1.1 514,8 464,9 Immobilisations corporelles et immobilisations en cours 6.1.2 3 856,7 3 606,1 Droits d'utilisation sur contrats de location 6.1.3 556,3 560,7 Actifs financiers non courants 6.3.4 32,8 84,2 Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats non courants 6.2 74,9 46,5 Actifs d'impôts différés 36,3 30,4 Total des actifs non courants 6 280,9 6 028,4 Stocks 6,7 7,5 Créances clients et comptes rattachés 6.2 334,8 276,9 Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats courants 6.2 17,1 14,3 Autres actifs courants 43,5 43,3 Actif d'impôt exigible 42,5 18,9 Actifs financiers courants 6.3.4 23,6 32,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.3.1 832,0 1 087,6 Total des actifs courants 1 300,2 1 481,0 Actifs destinés à être cédés 6.7 - 196,9 Total de l'actif 7 581,1 7 706,3 Eutelsat Communications •4 1 209,2

(en millions d'euros) Note 30 juin 2020 31 décembre 2020 Passif Capital social 6.5.1 230,5 230,5 Primes liées au capital 718,1 718,0 Réserves et résultat consolidés 1 711,1 1 562,2 Participations ne donnant pas le contrôle 144,8 173,9 Total capitaux propres 2 804,6 2 684,6 Dettes financières non courantes 6.3.2 2 505,8 3 131,2 Dettes locatives non courantes 6.3.4 418,7 439,1 Autres passifs financiers non courants 6.3.4 85,6 76,1 Dettes sur immobilisations non courantes 5,9 5,9 Passifs de contrats clients non courants 6.2 120,6 103,3 Provisions non courantes 6.6 106,6 122,1 Passifs d'impôts différés 264,2 246,7 Total des passifs non courants 3 507,5 4 124,6 Dettes financières courantes 6.3.2 858,1 541,6 Dettes locatives courantes 6.3.4 74,7 48,7 Autres dettes et passifs financiers courants 6.3.4 111,9 86,2 Fournisseurs et comptes rattachés 73,3 67,4 Dettes sur immobilisations courantes 45,0 42,7 Impôt à payer 22,8 17,3 Passifs de contrats clients courants 6.2 66,9 58,3 Provisions courantes 6.6 16,5 12,1 Total des passifs courants 1 269,0 874,3 Passifs destinés à être cédés 6.7 - 22,9 Total du passif et des capitaux propres 7 581,1 7 706,3 Eutelsat Communications •5

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

(en millions d'euros) Note 31 décembre 2019 31 décembre 2020

Flux d'exploitation

Résultat net Charges d'impôts et d'intérêts, autres éléments d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions Impôts différés Variations des clients et comptes rattachés Variations des actifs sur contrats clients et autres actifs Variations des fournisseurs et comptes rattachés Variations des passifs de contrats clients et autres passifs Impôts payés Trésorerie provenant des opérations d'exploitation Flux d'investissements

150,2 144,0 81,1 64,1 265,6 235,5 (11,9) (1,9) (42,1) 47,1 (12,5) 0,2 (4,5) (22,4) (30,3) (16,8) (42,3) (14,6) 353,4 435,1 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles 6.1.1, 6.1.2 (151,1) (67,5) Remboursements d'assurance - 6,6 Cessions (1) 67,5 - Acquisitions de titres de participation et autres mouvements (2) (12,7) (47,3) Trésorerie utilisée par les opérations d'investissement (96,4) (108,2) Flux de financement Distributions (315,7) (204,9) Augmentation des emprunts 6.3.2 - 800,0 Remboursement des emprunts 6.3.2 (941,9) (511,9) Remboursement des dettes locatives (26,1) (44,1) Frais d'émission d'emprunt (0,7) (4,5) Intérêts et autres frais financiers payés (56,5) (61,4) Opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle (3) - (8,8) Primes et soultes payées sur instruments financiers dérivés - (6,0) Trésorerie utilisée par les opérations de financement (1 340,9) (41,6) Incidence des variations de change sur la trésorerie 1,9 (9,4) Augmentation/(Diminution) de la trésorerie (1 082,0) 276,0 Trésorerie à l'ouverture de la période 1 455,3 832,0 Actifs destinés à être cédés - 20,4 Trésorerie à la clôture de la période 373,3 1 087,6 dont Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 6.3.1 373,3 1 087,6 dont Découverts compris dans les dettes à la clôture de la période - -

(1) Les cessions incluent le versement de 67,5 millions d'euros intervenu en août 2019 suite à la cession du satellite E25B à son copropriétaire, Es'Hailsat pour 135 millions d'euros.

(2) Au 31 décembre 2019, les acquisitions de titres de participation incluent le paiement de 10 millions d'euros lié à l'acquisition de participations dans Broadpeak. Au 31 décembre 2020, elles comprennent le versement de 48,2 millions d'euros au titre de l'acquisition de Big Blu Europe dont 6,8 millions d'euros en compte séquestre (voir note 3.4 « Principales évolutions du périmètre de consolidation »)

(3) Au 31 décembre 2020, les opérations relatives aux participations ne donnant pas le contrôle incluent le paiement d'un complément de prix lié à l'acquisition des parts minoritaires d'Eutelsat International intervenue sur l'exercice clos le 30 juin 2020.

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES

Au 30 juin 2019

Résultat net de la période

Autres éléments de gains et pertes du résultat global(1)

Total du résultat global

Actions propres

Distributions de dividendes

Transactions avec des participations ne donnant pas le contrôle et autres

Au 31 décembre 2019

232 774 635

- - - -

-

- 232 774 635

232,8

738,1

- - - -

- - - -

-

-

- 232,8

- 738,1

1 710,1

2 681,0

140,7 21,9

162,5

0,2

140,7 21,9

162,5

0,2

(295,3)

(11,1)

1 566,6

(295,3)

(11,1)

2 537,4

186,4

9,5 0,8

2 867,4

10,3

150,2 22,7

172,9

-

(20,6)

(16,3)

159,9

(27,3)

2 697,4

Au 30 juin 2020

Résultat net de la période

Autres éléments de gains et pertes du résultat global(1)

Total du résultat global

Actions propres

Distributions de dividendes

Avantages aux salariés sur souscription d'actions et actions gratuites

Transactions avec des participations ne donnant pas le contrôle et autres

Au 31 décembre 2020

230 544 995

- - - -

-

- - 230 544 995

230,5

718,0

- - - -

- - - -

-

-

- - 230,5

1 711,1

137,4

(48,8)

88,6

0,6

(204,9)

- - 718,0

0,3

2 659,8

137,4

(48,8)

88,6

0,6

(204,9)

0,3

(33,6)

1 562,1

(33,6)

2 510,7

144,8

2 804,6

6,6

(1,8)

(50,6)

4,8

- - - 24,3

173,9

(9,4)

2 684,6

(1) Les variations des autres éléments de gains et pertes du résultat global comprennent les gains et pertes actuariels constatés sur les avantages postérieurs à l'emploi ainsi que la variation de la réserve de réévaluation sur les instruments financiers (cf. Note 6.5.3) et de la réserve de conversion (cf. Note. 6.5.4), nets des effets d'impôts associés.

NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

NOTE 1.

PRESENTATION GENERALE

1.1

ACTIVITE

Exploitant de la capacité sur 39 satellites, le groupe Eutelsat est l'un des leaders dans les services fixes par satellite. Il exploite et fournit principalement de la capacité pour des Services Vidéo, des Données Fixes, ainsi que des Services aux gouvernements et offre également de la capacité dans des applications de Connectivité (Haut Débit Fixe et Connectivité Mobile), à fort potentiel de croissance. Grâce à sa flotte de satellites, le Groupe couvre l'ensemble du continent européen, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ainsi qu'en l'Afrique sub-saharienne, une partie importante des continents asiatiques et le continent américain.

1.2

ARRETE DES COMPTES

Les états financiers consolidés semestriels condensés au 31 décembre 2020 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration qui les a arrêtés par une délibération en date du 11 février 2021.

NOTE 2. FAITS MARQUANTS DE LA PERIODE

2.1

ACQUISITION DES ACTIVITES HAUT DEBIT DE BIG BLU EUROPE

Le 1er octobre 2020, le Groupe a acquis les activités haut débit par satellite en Europe de Bigblu Broadband. Bigblu Broadband est le principal distributeur de forfaits en haut débit par satellite en Europe. S'appuyant sur un réseau d'installateurs et de revendeurs unique, Bigblu Broadband dispose d'une plateforme bien établie de l'internet haut débit par satellite. Les activités européennes de Bigblu Broadband comptent plusieurs dizaines de milliers d'abonnés répartis à travers l'Europe, notamment au Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Hongrie et en Grèce.

Les impacts de cette acquisition sont présentés dans la Note 3.4 « Principales évolutions du périmètre de consolidation ».

2.2 ACCORD DE CESSION D'EURO BROADBAND INFRASTRUCTURE

Le 18 novembre 2020, la société Eutelsat a signé un accord portant sur la cession de la participation de 51% qu'elle détient dans Euro Broadband Infrastructure Sàrl (EBI), la société exploitant le satellite KA SAT et ses activités de haut débit en Europe à Viasat Inc, déjà actionnaire d'EBI à hauteur de 49%. La participation sera cédée pour un montant initial de 140 millions d'euros, sous réserve d'ajustements liés au besoin en fonds de roulement net et à l'endettement net à la date de finalisation de la transaction. A l'issue d'une période de deux ans à compter de la finalisation de la transaction, le prix de cession pourra être revu à la hausse ou à la baisse à hauteur de 20 millions d'euros maximum, en fonction du montant de certains revenus générés par les activités d'EBI au cours de cette période.

En vertu de l'accord, Eutelsat et ses filiales continueront à fournir des services transitoires à EBI, notamment l'exploitation des infrastructures terrestres de KA SAT, EBI assurant pour sa part la continuité de service auprès de la base d'abonnés de KA SAT de Bigblu Broadband Europe qu'Eutelsat a acheté en octobre 2020.

L'opération devrait être finalisée au premier trimestre de l'année calendaire 2021 sous réserve de l'accomplissement des conditions suspensives usuelles. Les actifs et passifs correspondants ont été reclassés en actifs destinés à être cédés à la date de signature de l'accord (voir Note 6.7 « Actifs destinés à être cédés »)

2.3

FINANCEMENTS

En octobre 2020, le Groupe a procédé à une émission obligataire d'un montant de 600 millions d'euros pour une durée de 8 ans arrivant à maturité en 2028 sur le marché réglementé de la Bourse du Luxembourg. Cette émission obligataire a été réalisée par la filiale Eutelsat S.A. L'emprunt obligataire porte un coupon annuel de 1,500%. Cette émission obligataire permet à Eutelsat de refinancer les obligations émises le 23 juin 2016 pour un nominal de 500 millions d'euros, portant un coupon de 1,125% et venant à échéance en juin 2021.

Le 27 novembre 2020, le Groupe a contracté un prêt auprès de la Banque Européenne d'Investissement d'un montant de 200 millions d'euros pour une durée de 8 ans arrivant à maturité en décembre 2028 à un taux fixe de 0.488%.

Ces deux opérations permettent au Groupe d'allonger la maturité de sa dette dans d'excellentes conditions.

2.4 LANCEMENT DE L'ACTIVITE KONNECT

Le Groupe a lancé la distribution du service Konnect le 23 novembre 2020 suite à la mise en service du satellite Eutelsat Konnect. Cette nouvelle génération de services haut débit par satellite à travers l'Europe et l'Afrique est en cours de déploiement sur les deux continents et propose des forfaits haut débit répondant aux besoins des particuliers, des PME et des organismes dont les activités se déroulent actuellement au-delà des régions couvertes par la fibre optique.

2.5

INCIDENCES DU COVID

Le chiffre d'affaires du groupe, bien que relativement résilient par rapport à d'autres secteurs, a été impacté négativement par la crise du Covid-19 depuis la mi-mars, s'agissant en particulier :

- De la Connectivité Mobile (5% du chiffre d'affaires du Groupe) qui continue d'être touchée par l'effet de la crise sur le trafic maritime et plus encore aérien ;

- Du rythme de matérialisation des nouvelles opportunités commerciales qui est ralenti par la crise, notamment dans le Broadcast

Par ailleurs, la crise a généré deux effets sur la génération de trésorerie du Groupe :

- D'une part, un ralentissement au niveau des encaissements clients;

- D'autre part, le report de certains paiements lié au décalage de programmes de satellites, la crise du Covid-19 ayant affecté les activités des constructeurs de satellites et des lanceurs et le déploiement d'antennes au sol. Ainsi, sur le semestre, le déploiement des infrastructures au sol liées au satellite Konnect a été partiellement retardé.

Les hypothèses retenues pour les tests d'impairment des actifs long terme, dont les résultats sont décrits en Note 6.1.1, ainsi que pour l'évaluation des provisions sur créances clients (Voir Note 6.2.1) ont fait l'objet d'une mise à jour sur base des informations disponibles à date.

Le Groupe dispose de trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que des lignes de crédits non utilisées pour un montant total de plus de 1,7 milliard d'euro au 31 décembre 2020. Enfin, le ratio de dette nette rapportée à l'EBITDA au 31 décembre 2020 - tel que défini dans les clauses de covenants des contrats d'emprunt in fine et dettes structurées- est respecté (voir Note 6.3.3).

NOTE 3. PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES D'EVALUATION

3.1 BASES DE PREPARATION DES COMPTES

Les états financiers consolidés semestriels condensés au 31 décembre 2020 sont établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » selon un format condensé. Les comptes présentés ne comportent pas l'intégralité des informations et des notes requises par les IFRS pour l'établissement des comptes consolidés annuels et doivent être lus en liaison avec les états financiers consolidés annuels de l'exercice clos le 30 juin 2020.

Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation de ces états intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées dans les comptes consolidés annuels de l'exercice clos au 30 juin 2020, à l'exception de l'application à compter du 1er juillet 2020 des nouvelles normes et interprétations adoptées par l'Union Européenne :

- Amendements des références au cadre conceptuel dans les normes IFRS ;

- Amendements à IAS 1 et IAS 8 portant sur la modification de la définition du terme significatif;

- Amendement à IFRS 3 portant sur la définition d'une entreprise ;

Ces nouveaux textes n'ont pas eu d'effet significatif sur les états financiers du Groupe.

3.2

REGLES DE PRESENTATION

3.2.1

Conversion des états financiers et transactions en devises étrangères

La monnaie de référence et de présentation des états financiers est l'euro.

Les règles de conversion des états financiers et des transactions en devises étrangères restent inchangées par rapport au 30 juin 2020.

La principale devise étrangère utilisée est le dollar U.S. Le taux de clôture retenu est de 1,228 dollar U.S. pour 1 euro et le taux moyen de la période est de 1,168 dollar U.S. pour 1 euro.

3.2.2

Présentation des actifs et passifs courants et non courants

Les actifs et les passifs courants sont ceux que le Groupe s'attend à réaliser, consommer ou régler durant le cycle d'exploitation normal, qui est inférieur à 12 mois. Tous les autres actifs et passifs sont non courants.

3.3

JUGEMENTS COMPTABLES ET ESTIMATIONS SIGNIFICATIVES

La préparation des états financiers consolidés du Groupe requiert le recours à des jugements et estimations susceptibles d'impacter certains éléments d'actif et de passif et les montants des produits et des charges qui figurent dans ces états financiers et les notes qui les accompagnent.

La Direction est amenée à revoir ces estimations et appréciations de manière constante sur la base de l'expérience passée et des autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques. Le dénouement des opérations sous-jacentes à ces estimations et hypothèses pourrait résulter, en raison de l'incertitude attachée à ces dernières, en un ajustement significatif des montants comptabilisés au cours d'une période subséquente.

Dans le cadre de l'établissement des états financiers consolidés semestriels condensés au 31 décembre 2020, la Direction a exercé son jugement, notamment au regard de la valeur recouvrable des actifs, de la reconnaissance du chiffre d'affaires, de l'estimation des provisions, des passifs et des actifs éventuels, de la comptabilisation des actifs et passifs d'impôt, et de l'évaluation du risque clients.

3.4

PRINCIPALES EVOLUTIONS DU PERIMETRE DE CONSOLIDATION

3.4.1

Période close le 31 décembre 2019

Il n'y a pas eu d'évolution significative du périmètre de consolidation du Groupe au cours de la période.

3.4.2 Période close le 31 décembre 2020

Le Groupe a finalisé le 1er octobre 2020 l'acquisition de 100% des titres de capital de BigBlu Operations Ltd réglés en numéraire pour 38 millions de livres sterling (41,5 millions d'euros), 6,2 millions de livres sterling (6,8 millions d'euros) ont par ailleurs été versés sur un compte séquestre. Conformément au contrat, le prix d'acquisition définitif sera déterminé après accord entre les parties sur les clauses d'ajustement de prix. La société et ses filiales opéraient les activités haut débit par satellite en Europe du groupe Bigblu Broadband. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du

Groupe consistant à se développer dans le domaine du haut-débit par satellite en Europe.

L'évaluation du goodwill au 31 Décembre 2020 est provisoire et intègre notamment la valeur de la relation clients acquise au cours de cetteopération qui constituera un actif incorporel distinct en cours d'évaluation.

L'allocation provisoire du prix d'acquisition (sur la base du versement réalisé au bénéfice du vendeur pour 38 millions de livres sterling) au 1er octobre 2020 s'établit comme suit :

(en millions de livres sterling) (en millions d'euros) (1) Immobilisations corporelles

Droits d'utilisation

Stocks

Créances clients

Actifs liés aux contrats clients

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Autres actifs

7,4 1,5 1,2 6,5 9,9 0,9 2,8

8,0 1,6 1,3 7,1 10,8 1,0 3,0

Total Actif 30,2 32,9 1,5

9

Dettes locatives

Dette fournisseurs

Passifs liés aux contrats clients

23,2 11,8

Autres dettes

7,0

1,6 25,3 12,9 7,6

Total Passif 43,4 47,3 55,8

3

Goodwill résiduel provisoire

51,2

Contrepartie transférée 38,0 41,5 Prix d'acquisition 38,0 41,5 5

(1) Données converties au taux de change à la date d'acquisition.

NOTE 4. INFORMATION SECTORIELLE

Le Groupe considère qu'il n'opère que dans un seul secteur opérationnel se fondant sur l'appréciation des services rendus et la nature des risques associés, plutôt que sur leur destination. Il s'agit de la fourniture de services de communications par satellite pour la vidéo, les réseaux d'entreprise et à haut débit, et les mobiles, principalement aux opérateurs de communications et diffuseurs internationaux, intégrateurs de réseaux d'entreprise et entreprises pour leurs besoins propres.

Les indicateurs de performance suivis par le Directeur général, le Directeur Général Délégué et la Directrice financière, qui forment le principal organe de décision opérationnel du Groupe, sont les suivants :

- le chiffre d'affaires ;

- l'EBITDA défini comme le résultat opérationnel avant dotations aux amortissements, dépréciations d'actifs, autres produits et charges opérationnels et le taux de marge de l'EBITDA par rapport au chiffre d'affaires.

- les investissements cash couvrant les acquisitions de satellites, d'autres immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que les paiements au titre des facilités de crédit à l'exportation et au titre des dettes locatives ;

- le cash-flow discrétionnaire défini comme les flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation duquel sont soustraits les investissements cash ainsi que les intérêts et autres frais financiers payés nets des produits d'intérêt reçus ;

- Le ratio de dette nette sur EBITDA (voir Note 6.3.3 « Dette nette »);

Le reporting interne est une présentation du compte de résultat consolidé du Groupe suivant une répartition de postes différente des états financiers consolidés afin de faire ressortir ces indicateurs de performance mais dont les principaux agrégats sont identiques à ceux figurant dans les comptes consolidés du Groupe. Le reporting est établi conformément aux principes IFRS appliqués par le Groupe pour ses états financiers consolidés.

La majeure partie des actifs du Groupe est constituée des satellites en orbite, le reste des actifs étant principalement localisé en France, en Italie et au Mexique.

NOTES 5. ANNEXES DU COMPTE DE RESULTAT

5.1

CHIFFRE D'AFFAIRES

5.1.1 Chiffre d'affaires par application

Le chiffre d'affaires par application se présente comme suit :

(en millions d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Broadcast 389,4 378,9 Données & Vidéo Professionnelle 87,8 81,4 Services aux gouvernements 78,3 76,9 Haut Débit Fixe 39,1 42,1 Connectivité Mobile 41,2 33,9 Total Activités opérationnelles 635,8 613,1 Autres Revenus 0,9 15,4 Total 636,6 628,5 Taux de change EUR/USD 1,11 1,17

5.1.2

Chiffre d'affaires par zone géographique

Le chiffre d'affaires par zone géographique, déterminé à partir des adresses de facturation des clients, se présente comme suit :

(en millions d'euros et pourcentage) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Régions Montant % Montant % France 42,9 6,7 37,1 5,9 Italie 72,3 11,4 77,3 12,3 Royaume-Uni 36,8 5,8 32,2 5,1 Europe (autres) 169,0 26,5 172,0 27,4 Amériques 139,7 21,9 117,1 18,6 Moyen-Orient 112,7 17,7 121,4 19,3 Afrique 48,9 7,7 47,9 7,6 Asie 19,5 3,1 17,2 2,7 Autres (5,1) (0,8) 6,3 1,0 Total 636,6 100,0 628,5 100,0 Les autres revenus incluent l'effet de couverture de change du chiffre d'affaires euros/dollars qui s'élève à 6,1 millions d'euros pour la période close le 31 décembre 2020 contre (5,1) millions d'euros pour la période close le 31 décembre 2019.

5.2

REMUNERATION EN ACTIONS ET ASSIMILES

En complément des plans en vigueur au sein du Groupe au 30 juin 2020, le Groupe a octroyé deux nouveaux plans d'actions, l'un réglé en trésorerie et l'autre en actions, le 5 novembre 2020. L'attribution de ces actions est soumise à une condition de présence et à l'atteinte de conditions de performance.

La charge relative aux rémunérations en actions (hors charges sociales) s'élève à 0,7 million d'euros pour le semestre clos le 31 décembre 2020 (1,0 million d'euros pour le semestre clos le 31 décembre 2019).

AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPERATIONNELS

(en millions d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Autres produits opérationnels - 0,7 Autres charges opérationnelles (7,8) (8,4) Total (7,8) (7,7)

Les autres charges opérationnelles comprennent principalement des frais de restructuration et coûts liés aux évolutions de périmètre.

5.4

RESULTAT FINANCIER

(en millions d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Charges d'intérêts après couverture (38,2) (33,8) Intérêts sur dettes locatives (7,6) (7,3) Frais d'émission d'emprunt & commissions (4,2) (3,1) Intérêts capitalisés 10,2 8,8 Coût de la dette brute (39,7) (35,4) Produits financiers 0,6 0,1 Coût de la dette nette (39,1) (35,3) Variation des instruments financiers dérivés - - Résultat de change 0,5 (9,0) Autres (2,7) (3,1) Résultat financier (41,4) (47,4)

La charge d'intérêts au 31 décembre 2020 comprend 4,6 millions de charges liées à l'exercice et à la résiliation d'instruments de pré-couverture destinés à fixer le taux d'intérêt des émissions obligataires d'octobre 2018, de juin 2019 et d'octobre 2020. Au 31 décembre 2019, ce montant s'élevait à 4,4 millions d'euros.

Le montant des intérêts capitalisés est dépendant de l'avancement et du nombre des programmes de constructions satellitaires constatés au cours de la période concernée. Le taux d'intérêt retenu pour la détermination des charges d'intérêts capitalisables est de 2,35% au 31 décembre 2020 contre 2,42% au 31 décembre 2019.

5.5

IMPOT SUR LES SOCIETES

La ligne « Impôts sur les sociétés » comprend l'impôt exigible et les impôts différés des sociétés consolidées. Conformément à la norme IAS 34, l'évaluation de la charge d'impôt intermédiaire au 31 décembre est calculée en appliquant au résultat avant impôt de la période le taux effectif annuel moyen d'impôt sur le résultat estimé pour l'exercice.

Au 31 décembre 2020, le taux d'impôt effectif ressort à 13,7% (contre 18,3% au 31 décembre 2019). Ce taux intègre l'effet de l'exonération de la part des bénéfices de la société Eutelsat S.A. attribuée aux satellites de la société exploités hors de France (article 247 du CGI introduit par la loi de finances 2019), l'effet des taux d'imposition des filiales étrangères ainsi que des différences de change et des effets d'inflation sur les positions d'impôts différés de la filiale Satellites Mexicanos.

RESULTAT PAR ACTION

Le tableau ci-dessous présente la réconciliation entre le résultat net et les résultats nets (de base et dilué) revenant aux actionnaires utilisés pour le calcul des résultats par action (de base et dilué).

(en millions d'euros) 31 décembre 2019 31 décembre 2020 Résultat net 150,2 144,0 Quote-part de résultat des filiales rétrocédée aux participations ne donnant pas le contrôle (9,5) (6,6) Résultat net utilisé pour le calcul du résultat par action 140,7 137,4 Nombre moyen d'actions de base et dilué 232 492 821 230 198 468

NOTE 6. NOTES ANNEXES DU BILAN

6.1

ACTIFS IMMOBILISES

6.1.1

Ecarts d'acquisition et immobilisations incorporelles

Les écarts d'acquisition et les immobilisations incorporelles ont évolué comme suit au cours des deux périodes :

(en millions d'euros) Écarts d'acquisition Contrats clients et relations associées Marque Eutelsat Autres immobilisations incorporelles Total Immobilisations brutes Valeur brute au 30 juin 2020 1 209,2 1 124,7 40,8 333,0 2 707,6 Acquisitions - - - 4,4 4,4 Transferts - - - 10,7 10,7 Variations de change (29,4) (18,9) - (5,4) (53,7) Cessions et mises au rebut - - - (1,3) (1,3) Entrée de périmètre 55,8 - - - 55,8 Actifs destinés à être cédés - - - (7,9) (7,9) Valeur brute au 31 décembre 2020 1 235,7 1 105,8 40,8 333,4 2 715,7 Amortissements et dépréciations Amortissements cumulés au 30 juin 2020 - (774,2) (209,4) (983,6) Dotations aux amortissements - (32,2) - (18,1) (50,4) Reprises (cessions et mises au rebut) - - - 1,3 1,3 Variations de change - 8,2 - 1,9 10,1 Actifs destinés à être cédés - - - 7,5 7,5 Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 - (798,2) - (216,9) (1 015,1) Valeur nette au 30 juin 2020 1 209,2 350,4 40,8 123,6 1 724,0 Valeur nette au 31 décembre 2020 1 235,7 307,5 40,8 116,6 1 700,6

Au 31 décembre 2020, la valeur boursière d'Eutelsat Communications étant inférieure à la valeur comptable des capitaux propres du Groupe, les écarts d'acquisition, suivis au niveau du seul segment opérationnel d'Eutelsat, ont été soumis à un test de dépréciation.

La valeur recouvrable a été estimée sur la base de la valeur d'utilité déterminée à partir d'une valorisation du Groupe fondée sur les flux de trésorerie futurs. Cette analyse a été réalisée par le Groupe dans un contexte incertain lié à la situation COVID (voir Note 2.5 « Incidences du COVID ») et intègre une part significative de jugement de la Direction du Groupe.

Les flux de trésorerie retenus sont basés sur le business plan à 5 ans du Groupe approuvé par le Conseil d'Administration en Juillet 2020 incluant les impacts complets de la crise Covid et le plan stratégique du Groupe réalisé en Octobre 2020 établi sur une durée supérieure à dix années. Le business plan à 5 ans du Groupe approuvé par le Conseil d'Administration le 16 janvier 2021 a conforté cette analyse.

Le test sur la valeur d'utilité décrit ci-dessus n'a pas remis en cause le montant des écarts d'acquisition figurant au bilan au 31 décembre 2020. Ce résultat est par ailleurs corroboré par l'information externe disponible relative aux estimations publiées par les analystes financiers qui suivent le

Groupe.

S'agissant des paramètres financiers tels que le WACC (retenu dans les scenarios à 7.8%) et le taux de croissance à long terme utilisé dans la valeur terminale, les analyses de sensibilité montrent qu'une hausse du WACC de 117bp ou une baisse du taux de croissance à long terme de 400bp pourraient conduire à une valeur d'utilité inférieure à l'actif net comptable du Groupe.

6.1.2

Immobilisations corporelles et immobilisations en cours

Les immobilisations corporelles ont évolué comme suit au cours des deux périodes :

(en millions d'euros) Satellites Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Total Immobilisations brutes Valeur brute au 30 juin 2020 6 027,1 437,7 1 061,2 7 526,0 Acquisitions 1,9 6,9 108,1 116,9 Cessions - (2,0) - (2,0) Mises au rebut (119,8) (5,7) - (125,5) Variation de change (101,1) (3,1) (0,5) (104,7) Entrée de périmètre - 8,1 - 8,1 Transferts et autres 182,5 20,2 (213,0) (10,3) Actifs destinés à être cédés (296,0) (65,4) - (361,4) Valeur brute au 31 décembre 2020 5 694,6 396,7 955,8 7 047,1 Amortissements et dépréciations Amortissements cumulés au 30 juin 2020 (3 317,5) (350,7) (1,2) (3 669,4) Dotations aux amortissements (163,0) (12,0) - (174,9) Reprises (cessions) - 2,0 - 2,0 Reprises (mises au rebut) 119,8 5,2 - 124,9 Variations de change 45,6 1,7 - 47,3 Actifs destinés à être cédés 175,3 53,8 - 229,0 Amortissements cumulés au 31 décembre 2020 (3 139,9) (300,0) (1,2) (3 441,1) Valeur nette au 30 juin 2020 2 709,7 87,0 1 060,0 3 856,7 Valeur nette au 31 décembre 2020 2 554,7 96,7 954,6 3 606,1

Les dates de lancement attendues des satellites en cours de construction à la date d'arrêté des comptes sont les suivantes :

Projets Années Quantum et Hotbird 13F Année calendaire 2021 Konnect VHTS, EUTELSAT 10B et Hotbird 13G Année calendaire 2022

Les transferts portant sur les satellites au cours de la période close le 31 décembre 2020 correspondent à la mise en service du satellite Konnect lancé au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020.

6.1.3

Droits d'utilisation sur contrats de location

Les droits d'utilisation ont évolué comme suit sur la période close au 31 décembre 2020 :

(en millions d'euros) Satellites Autres immobilisations corporelles Total Immobilisations brutes Valeur brute au 30 juin 2020 850,9 34,8 885,7 Acquisitions - 39,9 39,9 Variations de change - (0,7) (0,7) Modifications de contrats et résiliations - (13,2) (13,2) Entrée de périmètre - 1,6 1,6 Actifs destinés à être cédés - (1,2) (1,2) Valeur brute au 31 décembre 2020 850,9 61,3 912,2 Amortissements et dépréciations Amortissements et dépréciations cumulés au 30 juin 2020 (311,4) (18,0) (329,4) Dotations aux amortissements (28,7) (6,1) (34,7) Modifications de contrats et résiliations - 12,1 12,1 Variations de change - 0,2 0,2 Actifs destinés à être cédés - 0,4 0,4 Amortissements et dépréciations cumulés au 31 décembre 2020 (340,0) (11,4) (351,4) Valeur nette au 30 juin 2020 539,5 16,8 556,3 Valeur nette au 31 décembre 2020 510,9 49,9 560,7

Les droits d'utilisation des satellites portent essentiellement sur les contrats de location Express AT1, Express AT2, Express AM6, Express 36C et Astra 2G. Aucun de ces contrats ne comporte d'options d'achat au terme du contrat.

Aucune option de renouvellement n'a été retenue pour établir la durée des contrats de location.

6.1.4

Engagements d'achats

En complément des éléments comptabilisés au bilan, le Groupe est engagé auprès de fournisseurs pour l'acquisition d'immobilisations (satellites et

autres immobilisations) et la réalisation de prestations de services pour un montant total de 620 millions d'euros au 31 décembre 2020 et pour 595 millions d'euros au 30 juin 2020. L'échéancier au 31 décembre 2020 des paiements futurs au titre de ces engagements s'établit comme suit :

(en millions d'euros) Au 31 décembre 2020 Echéance à moins de 1 an 223,2 Entre 1 et 2 ans 226,7 Entre 2 et 3 ans 33,5 Entre 3 et 4 ans 11,8 Echéance à plus de 4 ans 125,1 Total 620,5

Le Groupe a par ailleurs octroyé une garantie à hauteur de 2,8 millions d'euros à un tiers, ainsi qu'une garantie couvrant le paiement des sommes dues au titre de l'octroi de droits orbitaux. Cette garantie est sans limite de montant et pour toute la durée de la licence.

6.2 CREANCES, ACTIFS ET PASSIFS SUR CONTRATS CLIENTS ET COUTS D'OBTENTION ET D'EXECUTION DES CONTRATS

Les créances clients, actifs et passifs de contrats clients se synthétisent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Actifs Créances clients et comptes rattachés 334,8 276,9 Actifs sur contrats clients 42,8 45,4 Coûts d'exécution des contrats 26,9 4,3 Coûts d'obtention des contrats 22,3 11,0 Total actifs courants et non courants 426,8 337,6 Dont part non courante 74,9 46,5 Dont part courante 351,9 291,1 Passifs Passifs financiers - Garanties et engagements reçus 56,2 54,6 Passifs de contrats clients 187,5 161,7 Total passifs courants et non courants 243,7 216,3 Dont part non courante

152,8

138,2

Dont part courante

90,9

78,1

6.2.1

Créances clients

Les créances clients échues et non échues se décomposent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Créances non échues 145,1 108,9 Créances échues entre 0 et 90 jours 58,1 54,7 Créances échues depuis plus de 90 jours 250,7 209,9 Dépréciation (119,2) (96,6) Total 334,8 276,9

Les dépréciations des créances clients ont évolué comme suit au cours de la période :

(en millions d'euros)

Total

Valeur au 30 juin 2020

Dotations (reprises) nettes

14,3

Reprises utilisées

(33,2)

Variations de change

(1,8)

Actifs destinés à être cédés

Valeur au 31 décembre 2020

96,6

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

6.3.1

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie se présentent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Trésorerie 485,4 725,6 Équivalents de trésorerie 346,6 362,0 Total 832,0 1 087,6 6.3.2

Dettes financières

Les dettes financières se décomposent comme suit :

(en millions d'euros)

Taux

30 juin 2020

31 décembre 2020

Échéance

Crédit in fine 2022

Variable

600,0

400,0

Mars 2022

Crédit in fine BEI

0,488 %

-

200,0

Décembre 2028

Emprunt obligataire 2022

3,125 %

300,0

300,0

Octobre 2022

Emprunt obligataire 2025

2,000 %

800,0

800,0

Octobre 2025

Emprunt obligataire 2027

2,250 %

600,0

600,0

Juillet 2027

Emprunt obligataire 2028

1,5 %

-

600,0

Octobre 2028

Dettes structurées

Variable

0,65%

71,2 61,3

59,3 66,2

Mai 2024

Juin 2022

0,75% 0,90%

77,8 12,0

79,0 45,6

Juin 2023

Juin 2024

Sous-total des dettes (part non courante)

2 522,3

3 150,2

Frais et primes d'émission

(16,5)

(19,0)

Total des dettes (part non courante)

2 505,8

3 131,2

Emprunt obligataire 2021

1,125 %

Dettes structurées

Variable

Tirage RCF

Variable

Intérêts courus non échus

- 17,9

500,0 23,7 300,0 34,3

Juin 2021

Septembre 2020

Total des dettes (part courante)

Total

858,1 3 363,9

541,63 672,8

La totalité de l'endettement est libellée en euros.

Le crédit in fine et les crédits export ONDD sont assortis d'un covenant financier qui prévoit un rapport entre l'endettement total net et EBITDA inférieur ou égal à 4,0 pour 1. Les covenants des crédits in fine prévoient également pour chaque prêteur la possibilité de demander le remboursement anticipé de l'intégralité des sommes dues en cas d'un changement de contrôle d'Eutelsat S.A ou d'Eutelsat Communications. Les obligations sont également assorties d'un covenant bancaire qui prévoit pour chaque prêteur la possibilité de demander le remboursement anticipé de l'intégralité des sommes dues en cas d'un changement de contrôle d'Eutelsat S.A ou d'Eutelsat Communications accompagné d'une dégradation de la notation d'Eutelsat SA. Au 31 décembre 2020, le Groupe respecte l'ensemble des covenants bancaires.

Les contrats de crédit ne comportent ni garantie du Groupe ni nantissement d'actifs au profit des prêteurs mais comportent des clauses restrictives (sous réserve d'exceptions usuelles prévues dans ce type de contrat de prêt) limitant la capacité d'Eutelsat Communications et de ses filiales, notamment à consentir des sûretés, contracter des dettes supplémentaires, céder des actifs, s'engager dans des fusions, des acquisitions, des ventes d'actifs et des opérations de crédit-bail (à l'exception de celles réalisées à l'intérieur du Groupe et expressément prévues dans le contrat de prêt) et modifier la nature de l'activité de la Société et de ses filiales.

Les contrats de crédit comportent un engagement de conserver des polices d'assurance « Lancement plus un an » pour tout satellite localisé à 13° Est et, pour tout autre satellite, l'engagement de ne pas avoir plus d'un seul satellite qui ne soit pas couvert par une police d'assurance lancement. Par ailleurs, le Groupe dispose au 31 décembre 2020 de lignes de crédit actives d'un montant total non tiré de 659,2 millions d'euros (398,8 millions d'euros au 30 juin 2020). Ces lignes sont assorties de covenants bancaires de même type que ceux existants sur le crédit in fine et les dettesstructurées.

L'échéancier des dettes, hors frais et primes d'émission et intérêts courus non échus, au 31 décembre 2020 est le suivant :

(en millions d'euros) Montant Échéance à moins de 1 an Échéance à plus de 1 an et à moins de 5 ans Échéance à plus de 5 ans Crédit in fine 400,0 - 400,0 - Crédit in fine BEI 200,0 - - 200,0 Dettes structurées 273,9 23,7 250,1 - Emprunt obligataire 2021 500,0 500,0 - - Emprunt obligataire 2022 300,0 - 300,0 - Emprunt obligataire 2025 800,0 - 800,0 - Emprunt obligataire 2027 600,0 - - 600,0 Emprunt obligataire 2028 600,0 - - 600,0 Total 3 674,0 523,7 1 750,1 1 400,0

6.3.3

Dette nette

La dette nette se présente comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Crédit in fine 600,0 400,0 Crédit in fine BEI - 200,0 Emprunts obligataires 2 200,0 2 800,0 Tirage RCF 300,0 - Dettes structurées 246,1 273,9 Part change du cross currency swap (4,3) (57,1) Dettes locatives 489,6 485,5 Dette brute 3 831,4 4 102,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie (832,0) (1 108,0) Dette nette 2 999,4 2 994,4

Le solde de Trésorerie et équivalents de trésorerie présenté au 31 décembre 2020 inclut 20,4 millions d'euros de trésorerie correspondant aux

actifs destinés à être cédés, et comprend également la dette en compte courant du Groupe envers EBI qu'Eutelsat S.A. s'est engagé à rembourser avant la cession d'EBI, pour un montant de 74,1 millions d'euros (voir Note 6.7 « Actifs destinés à être cédés »).

L'évolution de la dette entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2020 se présente comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 Flux de trésorerie Flux non cash Effets de change var. de juste valeur et autres 31 décembre 2020 Crédit in fine 600,0 (200,0) - - - 400,0 Crédit in fine BEI - 200,0 - - - 200,0 Emprunts obligataires 2 200,0 600,0 - - - 2 800,0 Tirage RCF 300,0 (300,0) - - - - Dettes structurées 246,1 (11,9) 39,7 - - 273,9 Part change du cross currency swap (4,3) - - - (52,7) (57,1) Dettes locatives 489,6 (44,1) 40,3 (0,1) (0,2) 485,5 Total 3 831,4 244,0 80,0 (0,1) (52,9) 4 102,4

6.3.4

Autres actifs et passifs financiers

Les autres actifs financiers se détaillent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Titres de participation non consolidés 14,7 14,7 Instruments financiers 10,3 68,5 Autres actifs financiers 31,4 33,5 Total 56,4 116,7 Dont part courante 23,6 32,5 Dont part non courante 32,8 84,2

Les autres passifs financiers se présentent comme suit :

(en millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Dettes locatives 493,4 487,8 Autres créditeurs 86,6 79,4 Instruments financiers dérivés 43,0 26,4 Dettes sociales 52,3 35,4 Dettes fiscales 15,6 21,2 Total 690,9 650,1 Dont part courante 186,6 134,8 Dont part non courante 504,3 515,3

Les dettes locatives comprennent les intérêts courus de 3,1 millions d'euros au 31 décembre 2020 et de 3,8 millions d'euros au 30 juin 2020.

6.3.5

Instruments financiers dérivés

Les instruments financiers dérivés font l'objet d'une évaluation par un expert indépendant qui est rapprochée des valorisations transmises par les contreparties bancaires. Le tableau ci-après présente les montants contractuels ou notionnels ainsi que les justes valeurs des instruments financiers dérivés par type de contrat.

Vente à terme synthétique à barrière activante

Cross Currency Swap

Total des instruments de change Swap pré-hedge

244,7 612,0 856,7 300,0

11,4 30,7 42,1 -

99,3

5,8

553,9 653,2 -

(33,9)

(28,1)

5,5 64,6 70,1 4,7

- - - -

5,5 64,6 70,1 4,7

Total des instruments de taux d'intérêt

300,0

-

(4,7)

-

Total instruments financiers dérivés

1 156,7

653,2

(32,8)

42,1

4,7 74,8

- -

4,7 74,8

Au 31 décembre 2020, le montant cumulé des justes valeurs des instruments financiers dérivés ressort en positif pour 68,5 millions d'euros et en négatif pour 26,4 millions d'euros (voir Note 6.3.4 « Autres actifs et passifs financiers »).

6.4

JUSTE VALEUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS

La juste valeur est le montant pour lequel un actif financier pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale.

A l'exception des emprunts obligataires et des instruments financiers dérivés, la valeur comptable des passifs financiers constitue une approximation satisfaisante de leur juste valeur.

Les justes valeurs des emprunts obligataires de niveau 1 (prix coté sur un marché) se présentent comme suit :

(En millions d'euros) 30 juin 2020 31 décembre 2020 Emprunt obligataire 2021 501,5 501,7 Emprunt obligataire 2022 314,1 316,4 Emprunt obligataire 2025 817,7 859,9 Emprunt obligataire 2027 609,1 649,5 Emprunt obligataire 2028 - 610,2 Total 2 242,4 2 937,7

6.5

CAPITAUX PROPRES

6.5.1

Capital social

Au 31 décembre 2020, le capital social d'Eutelsat Communications S.A. est composé de 230 544 995 actions, d'une valeur nominale de 1 euro.

À cette même date, le Groupe détient 329 039 actions propres d'un montant de 3,1 millions d'euros acquises dans le cadre d'un contrat de liquidité

(394 290 actions d'un montant de 3,8 millions d'euros au 30 juin 2020) et aucune action propre acquise dans le cadre des plans d'attribution d'actions gratuites (aucune également au 30 juin 2020). L'ensemble de ces actions est présenté en déduction des capitaux propres.

6.5.2

Dividendes

Le 5 novembre 2020, les actionnaires réunis en Assemblée Générale Mixte ont décidé de distribuer un montant brut de 0,89 euro par action, soit un montant total de 204,9 millions d'euros totalement prélevé sur le résultat de l'exercice clos au 30 juin 2020. En 2019, le montant distribué s'était élevé à 295,3 millions d'euros, soit 1,27 euro.

6.5.3

Variation de la réserve de réévaluation des instruments dérivés

La réserve de réévaluation des instruments dérivés qualifiés de couverture a évolué comme suit sur la période :

(en millions d'euros) Total Solde au 30 juin 2020 (52,4) Variations de juste valeur en capitaux propres recyclables en résultat 21,5 Solde au 31 décembre 2020 (30,9)

6.5.4

Réserves de conversion

La réserve de conversion a évolué comme suit sur la période : (en millions d'euros) Total Solde au 30 juin 2020 128,4 Variation nette sur la période (59,3) Solde au 31 décembre 2020 69,1 La principale devise générant des écarts de conversion est le dollar US.

La réserve de conversion au 31 décembre 2020 inclut 30,7 millions d'euros au titre du cross currency swap documenté en couverture d'investissement net à l'étranger (cf. Note 6.3.5 « Instruments financiers dérivés ») ainsi que (112,2) millions d'euros relatifs au cross currency swap arrivé à échéance au cours d'un exercice précédant.

6.5.5

Gains et pertes actuariels

Les taux d'intérêt de référence utilisés pour déterminer la valeur actualisée de la garantie donnée à un fonds de pension et des indemnités de départ en retraite ont évolués passant de 1,25% au 30 juin 2020 à 0,80% au 31 décembre 2020. Cette diminution du taux d'actualisation entraîne une augmentation des engagements de 17,3 millions d'euros sur la période.

6.6

PROVISIONS

L'évolution des provisions entre le 30 juin 2020 et le 31 décembre 2020 se présente comme suit :

(en millions d'euros)

30 juin 2020

Dotation

RepriseUtiliséeNon utilisée

Reclassement et impact de change

Constat en capitaux propres

31 décembrePassifs destinés à être cédés

2020

Garantie financière donnée à un fonds de pension

Indemnités de départ en retraite

0,6

-

-

-

16,5

14,6

0,6

(1,8)

Autres avantages postérieurs à l'emploi

6,2

(0,7)

- --

0,8

-

14,1

(0,3)

-

(0,5)

4,7

Total avantages postérieurs à l'emploi

104,4

1,2

(2,5)

-

(0,3)

17,3

(0,5)

119,5

Litiges commerciaux, salariaux et fiscaux

Total provisions

3,8

(1,0)

(6,3)

(0,5)

123,1

5,0

(3,5)

(6,3)

(0,8)

17,3

Dont part non courante

Dont part courante

106,616,5

134,2 122,1 12,1

(0,5)

6.6.1

Litiges et passifs éventuels

La société Eutelsat S.A., appartenant au groupe d'intégration fiscale dont Eutelsat Communications S.A. est la société mère intégrante, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité sur les exercices clos aux 30 juin 2012, 2013 et 2014. En décembre 2016, elle a reçu une proposition de rehaussement relative aux exercices clos aux 30 juin 2013 et 2014. Suite à l'exercice de recours précontentieux et aux discussions qui s'en sont suivies, les montants réclamés par l'administration fiscale ont été sensiblement réduits. Un désaccord persiste sur certains rehaussements, sur lesquels Eutelsat estime disposer d'arguments solides en défense.

La société Eutelsat S.A. a également fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité au titre des exercices clos aux 30 juin 2016 et 2017 et a reçu en décembre 2019 une proposition de réhaussements relative à ces deux exercices. Une réponse à cette proposition a été apportée par la société.

6.7

ACTIFS DESTINES A ETRE CEDES

Les actifs et passifs présentés au 31 décembre 2020 sur les lignes « Actifs destinés à être cédés » et « Passifs destinés à être cédés » de l'état de situation financière se rapportent aux activités de Euro Broadband International Sàrl (EBI) et ses filiales. Le 18 novembre 2020, la société Eutelsat S.A. a signé un accord portant sur la cession de la participation de 51% qu'elle détient dans Euro Broadband Infrastructure Sàrl (EBI), la société exploitant le satellite KA SAT et ses activités de haut débit en Europe à Viasat Inc, son actionnaire à hauteur de 49%.

Le total des « Actifs destinés à être cédés» et le total des «Passifs destinés à être cédés» s'élèvent respectivement à 196,9 et 22,9 millions d'euros et se détaillent comme suit :

(en millions d'euros) 31 décembre 2020 Actif Immobilisations incorporelles 0,3 Immobilisations corporelles et immobilisations en cours 132,3 Droits d'utilisation 0,8 Actifs financiers non courants 0,3 Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats non courants 16,5 Actifs d'impôts différés 0,8 Total des actifs non courants 151,1 Stocks 2,7 Créances clients et comptes rattachés 9,1 Actifs sur contrats clients et coûts d'obtention et d'exécution des contrats courants 7,3 Autres actifs courants 5,4 Actif d'impôt exigible 0,2 Actifs financiers courants 0,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie 20,4 Total des actifs courants 45,8 Total de l'actif 196,9 (en millions d'euros) 31 décembre 2020 Dettes locatives non courantes 0,6 Autres passifs financiers non courants 0,7 Passifs de contrats clients non courants 13,7 Provisions non courantes 0,5 Passifs d'impôts différés 2,8 Total des passifs non courants 18,3 Dettes locatives courantes 0,2 Autres dettes et passifs financiers courants 0,9 Fournisseurs et comptes rattachés 1,5 Impôt à payer 0,2 Passifs de contrats clients courants 1,8 Total des passifs courants 4,6 Total du passif 22,9

EBI constitue un groupe d'actifs destinés à être cédés au sens de la norme IFRS 5 - Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées :

- Le groupe d'actif est disponible pour une cession immédiate dans son état actuel,

- Eutelsat considère cette opération comme hautement probable et s'attend à la finaliser au premier trimestre 2021. Ce jugement est fondé sur le caractère ferme et irrévocable de l'offre d'achat reçue, ainsi que sur la nature des conditions suspensives qui restent à lever.

- La valeur comptable de l'actif sera principalement recouvrée par sa cession plutôt que par son utilisation continue compte tenu de la perte de contrôle engendrée par la cession totale de la participation du Groupe dans EBI et ses filiales.

En conséquence, Eutelsat a procédé au classement d'EBI et de ses filiales en « Groupe d'actifs détenus en vue de la vente » à la date du 18 novembre 2020. Les impacts de ce classement sur les états financiers consolidés du Groupe sont les suivants :

- les actifs destinés à être cédés et les passifs correspondants sont présentés séparément des autres actifs et passifs sur des lignes spécifiques de l'état de situation financière au 31 décembre 2020, sans reclassement de l'état de situation financière comparatif au 30 juin 2020

- les amortissements relatifs aux actifs du périmètre en cours de cession ont été interrompus au 18 novembre 2020.

Par ailleurs Eutelsat S.A. s'est engagé à rembourser avant la réalisation de la cession la dette en compte courant du Groupe existant envers EBI. Au 31 décembre 2020, le montant de la dette en compte courant s'élève à 74,1 millions d'euros.

NOTE.7 PARTIES LIEES

Il n'y a pas eu sur le semestre d'opérations avec les parties liées de nature différente de celles réalisées sur l'exercice clos le 30 juin 2020.

NOTE 8. ÉVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant