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    ETL   FR0010221234

EUTELSAT COMMUNICATIONS

(ETL)
  Rapport
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18:28EUTELSAT COMMUNICATIONS : Document AMF CP. 2022DD854733
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Eutelsat Communications : Document AMF CP. 2022DD854733

29/07/2022 | 18:28
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2022DD854733

28 juillet 2022

FR0010221234 - DD152606

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

EUTELSAT COMMUNICATIONS , Cynthia Gordon, Directrice

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EUTELSAT COMMUNICATIONS

LEI : ETL.PA

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : London stock exchange MTF

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010221234

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 7.3950 Euro

VOLUME : 3 225.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 7.3950 Euro

VOLUME : 3 225.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Eutelsat Communications SA published this content on 29 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 July 2022 16:26:26 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 146 M 1 165 M -
Résultat net 2022 320 M 325 M -
Dette nette 2022 2 960 M 3 008 M -
PER 2022 5,20x
Rendement 2022 12,5%
Capitalisation 1 729 M 1 756 M -
VE / CA 2022 4,09x
VE / CA 2023 3,89x
Nbr Employés 1 093
Flottant 99,9%
Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS
Durée : Période :
Eutelsat Communications : Graphique analyse technique Eutelsat Communications | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EUTELSAT COMMUNICATIONS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 7,51 €
Objectif de cours Moyen 10,92 €
Ecart / Objectif Moyen 45,5%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eva Merete Søfelde Berneke Chief Executive Officer & Director
Sandrine Téran Chief Financial & Information Technology Officer
Dominique Marie P. DHinnin Chairman
Pascal Homsy Chief Technical Officer
Ross McInnes Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EUTELSAT COMMUNICATIONS-30.09%1 756
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.7.44%5 633
SES S.A.9.95%3 431
GLOBALSTAR, INC.17.24%2 447
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY PJSC-5.47%1 720
THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED-22.12%264