Eutelsat Communications : Document AMF CP. 2022DD854733

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2022DD854733
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28 juillet 2022
FR0010221234 - DD152606
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
EUTELSAT COMMUNICATIONS , Cynthia Gordon, Directrice
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : EUTELSAT COMMUNICATIONS
LEI : ETL.PA
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 28 juillet 2022
LIEU DE LA TRANSACTION : London stock exchange MTF
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010221234
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 7.3950 Euro
VOLUME : 3 225.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 7.3950 Euro
VOLUME : 3 225.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 28 juillet 2022