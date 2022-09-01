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    ETL   FR0010221234

EUTELSAT COMMUNICATIONS

(ETL)
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Eutelsat Communications : Document AMF CP. 2022DD859019

01/09/2022 | 18:12
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2022DD859019

01 septembre 2022

FR0010221234 - DD153067

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Bpifrance Participations SA, Administrateur

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : EUTELSAT COMMUNICATIONS

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0010221234

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 8.8403 Euro

VOLUME : 113 308.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 8.8403 Euro

VOLUME : 113 308.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 01 septembre 2022

COMMENTAIRES :

Bpifrance Participations détient un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la société EUTELSAT

COMMUNICATIONS dont le représentant permanent est Monsieur Samuel Dalens, salarié de Bpifrance Investissement.

Pour information, Bpifrance Participations détient 100% de Bpifrance Investissement.

Pour information, Bpifrance Investissement détient un mandat d'administrateur au sein du Conseil d'administration de la société EUTELSAT COMMUNICATIONS dont le représentant permanent est Monsieur Paul-François Fournier, salarié de Bpifrance Investissement.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Eutelsat Communications SA published this content on 01 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 September 2022 16:10:01 UTC.


© Publicnow 2022
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CA 2022 1 146 M 1 154 M -
Résultat net 2022 344 M 346 M -
Dette nette 2022 2 973 M 2 995 M -
PER 2022 6,25x
Rendement 2022 10,4%
Capitalisation 2 076 M 2 091 M -
VE / CA 2022 4,41x
VE / CA 2023 3,99x
Nbr Employés 1 093
Flottant 94,9%
Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS
Durée : Période :
Eutelsat Communications : Graphique analyse technique Eutelsat Communications | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique EUTELSAT COMMUNICATIONS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 9,02 €
Objectif de cours Moyen 10,24 €
Ecart / Objectif Moyen 13,6%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Eva Merete Søfelde Berneke Chief Executive Officer & Director
Sandrine Téran Chief Financial & Information Technology Officer
Dominique Marie P. DHinnin Chairman
Pascal Homsy Chief Technical Officer
Ross McInnes Independent Non-Executive Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
EUTELSAT COMMUNICATIONS-16.02%2 091
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC.7.51%5 636
GLOBALSTAR, INC.72.41%3 601
SES S.A.0.34%3 103
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION COMPANY-0.73%1 807
THAICOM-7.96%312