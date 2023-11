Eutelsat retenue par France Télévisions pour le déploiement, partout en France, de ses chaînes UHD par satellite et via les réseaux terrestres

Paris, le 13 novembre - Premier groupe audiovisuel français de service public, France Télévisions vient de signer un accord pluriannuel avec Eutelsat Communications (Euronext Paris, London Stock Exchange : ETL) pour la diffusion de deux chaînes en 4K, à la fois sur les réseaux terrestres et par satellite. France 2 UHD, une chaîne à temps plein, et France 3 UHD, une chaîne UHD en diffusion partielle dédiée aux grands événements, seront diffusées par satellite vers les émetteurs terrestres répartis à travers l'ensemble du territoire français, ainsi qu'en réception directe par satellite (DTH) via la plateforme Fransat.

Les deux chaînes seront en effet diffusées via le satellite EUTELSAT 5 West B grâce à la nouvelle norme de transmission numérique DVB-SIS (Single Illumination System). Cette technologie permet à France Télévisions de ne recourir qu'à une source unique de diffusion de contenus pour une transmission à la fois vers les émetteurs hertziens du réseau de la TNT, et en réception directe (DTH) via Fransat, la plateforme de diffusion par satellite des chaînes gratuites de la TNT française. Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la mise en place de ce service est prévue début 2024.

L'UHD ou la 4K procurent aux téléspectateurs une expérience visuelle sans précédent et une véritable sensation d'immersion, grâce à une qualité d'image quatre fois supérieure aux normes actuelles de la Full HD et à un nombre d'images par seconde deux fois plus élevé. En choisissant d'intégrer le satellite dans sa stratégie de diffusion UHD, France Télévisions se donne les moyens de desservir l'ensemble de ses audiences avec des contenus riches en qualité et en fluidité. La technologie satellitaire dispose en effet de la bande passante et de la couverture nécessaires pour assurer la diffusion des programmes les plus plébiscités et d'une très grande qualité à travers de vastes régions, tout en complétant la couverture des réseaux terrestres afin de garantir une expérience télévisuelle fluide et homogène.

Jacques Donat-Bouillud, Directeur du développement des réseaux de diffusion &

distribution de France Télévisions, a déclaré : « Grâce à la norme 4K, France Télévisions est en mesure d'offrir aux téléspectateurs des programmes d'une qualité incomparable en termes d'image et de son. Pour ce faire, Eutelsat nous propose une solution à la fois inédite