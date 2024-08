Variation non auditée, à taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d'affaires en dollars U.S. de l'exercice

Note: Ce communiqué contient des données provenant des états financiers consolidés annuels. Les états financiers consolidés annuels, établis selon le référentiel IFRS, ont fait l'objet d'un audit par les commissaires aux comptes de la société, ont été revus par le Comité d'audit le 6 août 2024 et arrêtés par le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications le 8 août 2024. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des travaux relatifs au rapport de gestion et à la vérification du respect du format d'information électronique unique européen (ESEF). La présentation des résultats annuels et les annexes aux comptes consolidés sont disponibles sur le site web www.eutelsat.com/investors. L'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le ratio dette nette / EBITDA ajusté et le Cash Capex sont considérés comme des indicateurs de performance alternatifs. Leur définition et leur calcul figurent à l'annexe 3 du présent document.

Dans le même temps, le paysage concurrentiel qui nous entoure est en pleine évolution, ce qui engendre à la fois des opportunités et des défis pour notre Groupe. Dans ce contexte, nous adoptons une approche graduelle concernant la constellation de nouvelle génération de OneWeb. Nous restons confiants dans notre capacité à augmenter les revenus de la connectivité en LEO, tout en maintenant notre part de marché en GEO. Alors que nous continuons à développer notre offre unique LEO-GEO, notre objectif principal restera de préserver notre solidité financière et de générer de la valeur pour nos parties prenantes. »

avec la finalisation de son rapprochement avec OneWeb donnant naissance à Eutelsat Group, premier opérateur mondial de satellites LEO-GEO intégrés au monde, et ainsi franchir une étape majeure dans la mise en œuvre du pivot des télécommunications. Bien que le déploiement opérationnel des services OneWeb ait été plus complexe que prévu, nous sommes désormais en voie d'atteindre la couverture visée. Les performances de la connectivité de OneWeb devraient croître de façon continue au cours de l'exercice 2024-25.

change constants, non auditée). La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d'affaires en dollars U.S. de l'exercice 2023-24 est converti au taux en vigueur pendant l'exercice 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d'affaires du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est exclue du chiffre d'affaires de l'exercice 2022-23 ;

Pour l'exercice 2023-24, le chiffre d'affaires des Services aux gouvernements ressort à 165 millions d'euros, en hausse de 5,0% sur un an. Cette évolution reflète la contribution du contrat EGNOS GEO- 4 portant sur le satellite HOTBIRD 13G à partir de juin 2023, la contribution des solutions de connectivité LEO de OneWeb ainsi que les résultats plus favorables des deux dernières campagnes de renouvellement avec le Département américain de la Défense (DoD).

Le chiffre d'affaires a également bénéficié d'une forte croissance des activités LEO de OneWeb avec l'activation et la montée en puissance progressive de plusieurs accords commerciaux au fur et à mesure du déploiement du réseau au sol.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la Vidéo s'élève à 159 millions d'euros, en baisse de 6,2 % sur un an, et reste globalement stable par rapport au trimestre précédent.

Sur le front commercial, Eutelsat a signé avec la filiale polonaise TVN Warner Bros Discovery un nouvel accord prévoyant de renouveler et d'élargir ses capacités à bord du pôle audiovisuel HotBird d'Eutelsat. United Media Group a en outre acté la consolidation de l'ensemble de ses activités de diffusion en réception directe (DTH) sur les hotspots d'Eutelsat positionnés à 13° Est et 16° Est

La marge d'EBITDA ajusté s'établit à 59,3 % sur une base déclarée, contre 73,0 % un an plus tôt.

L'EBITDA ajusté ressort à 718,9 millions d'euros au 30 juin 2024 contre 825,5 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 12,9 %. L'EBITDA ajusté tel que défini dans les objectifs financiers 1 s'élève à 697,5 millions d'euros.

Le carnet de commandes équivaut à 3,5 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2022-23 et la Connectivité représente 56 % du total, contre 40 % un an plus tôt.

Les Autres Revenus ressortent à 4 millions d'euros contre -5 millions d'euros un an plus tôt. Ils incluent un impact négatif de 3 millions d'euros lié aux opérations de couverture de change euros/dollar contre un effet négatif de 15 millions d'euros l'année précédente.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'élève à 49 millions d'euros, en hausse de 80,4 % sur un an et de 25,6 % par rapport au trimestre précédent, principalement soutenu par les performances de la constellation GEO.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 47 millions d'euros, en repli de 14,5 % sur un an. Ce recul s'explique par le durcissement de la base de comparaison avec le quatrième trimestre de l'exercice 2022-23 en raison du contrat ponctuel évoqué plus haut. Si l'on exclut cet élément, le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est en hausse de 15,6 % sur un an.

4 i) Les chiffres de l'exercice 2023-24 en USD sont convertis aux taux de 2022-23 et ii) les chiffres des exercices 2022-23 et 2023-24 sont retraités pour inclure la contribution de OneWeb comme si l'opération avait été achevée à partir du 1er juillet 2022.

Un gain d'impôt sur les sociétés de 28,3 millions d'euros contre une charge de 66,5 millions d'euros un an plus tôt, principalement dû à la

Augmentation de la dépréciation de 702,1 millions d'euros contre 455,5 millions d'euros un an plus tôt, reflétant l'effet de périmètre de OneWeb ainsi qu'une dépréciation en orbite et au sol plus élevée (EUTELSAT 10B et KONNECT VHTS sont entrés en service entre juillet 2023 et juin 2024).

Le résultat net attribuable au Groupe s'élève à -309,9 millions d'euros, contre 314,9 millions d'euros un an plus tôt. Cette évolution s'explique par :

Dans ce contexte, et comme indiqué lors de notre Trading Update du 29 janvier 2024, nous adoptons une approche progressive pour l'acquisition de la prochaine génération de la constellation OneWeb. Les investissements futurs assureront tout d'abord la continuité des activités avec nos clients et seront adaptés à la montée en puissance de la capacité LEO ainsi qu'aux opportunités de partenariats, tant avec des acteurs institutionnels que commerciaux, aux options de financement avec les partenaires et à la maturité de la technologie.

Pour ce qui est de l'avenir, notre industrie est au milieu d'une profonde transformation. L'avènement et l'adoption rapide de la technologie LEO offrent des opportunités significatives sur les marchés commerciaux et gouvernementaux, ainsi que des défis, notamment sous la forme de nouveaux entrants puissants dans l'espace des communications par satellite.

La liquidité du Groupe reste élevée avec un montant cumulé d'environ 1,39 milliard d'euros de lignes de crédits disponibles non utilisées et de trésorerie.

Au 30 juin 2024, l'endettement financier net s'élève à 2 544,4 millions d'euros, en baisse de 221,3 millions d'euros par rapport à fin juin 2023. Cette évolution s'explique notamment par le produit de la cession d'actifs, à savoir le produit net de la deuxième tranche de la vente de la bande C, et la cession des parts de la coentreprise Airbus oneWeb Satellites (AOS) détenues par OneWeb. Il a été partiellement compensé par des mouvements liés au Capex ainsi que par l'entrée de OneWeb dans le périmètre.

Nos priorités seront de suivre les lignes de conduite les plus strictes afin de veiller à nous maintenir confortablement à des niveaux d'endettement compatibles avec les covenants d'Eutelsat Communications et d'Eutelsat SA, et de créer de la valeur pour nos parties prenantes.

Distinction de la constellation OneWeb Gen 1 : La constellation LEO, composée de plus de 600 satellites, a reçu la note la plus élevée (platine) de l'initiative Space Sustainability Rating (SSR). Cette note reflète notre engagement en faveur d'une gestion responsable de l'espace et de la durabilité de nos opérations.

14 février 2025 : Résultats semestriels de l'exercice 2024-25

À propos d'Eutelsat Communications

Eutelsat Group est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL et à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) sous le symbole ETL.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées.

Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l'impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l'évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l'affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l'application de la réglementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l'organisation intergouvernementale et au risque de change.

Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable.

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.

