Eutelsat Communications : La valeur du jour à Paris - Patrick Drahi propose 12,10 euros par action Eutelsat, qui décline

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUTELSAT COMMUNICATIONS 13.62% 11.76 11.77% SES S.A. 0.35% 7.362 -4.59%

L'action Eutelsat échappe à l'attraction terrestre grâce à la proposition de rachat de Patrick Drahi à 12,10 euros par titre. L'action de l'opérateur de satellites est en tête de l'indice SBF 120 depuis l'ouverture, bondissant de 14,44% à 11,85 euros. Dans sa traînée, son concurrent SES progresse de 4,21% à 7,67 euros. Hier soir, Eutelsat a confirmé avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi concernant une transaction potentielle sur l'ensemble du capital.Une telle offre avait fait l'objet de plusieurs articles en fin d'après-midi, précisant qu'elle avait été jugée insuffisante." Les organes de gouvernance compétents d'Eutelsat Communications ont décidé à l'unanimité de ne pas engager de discussions sur la base des termes de cette proposition ", s'est simplement borné à indiquer l'opérateur de satellites.Sur l'exercice 2020/2021, clos fin juin, son Ebitda a reculé de 6,4% à 922 millions d'euros, soit une marge de 74,7 % contre 77,1 % un an plus tôt. Eutelsat est confronté depuis plusieurs années à un recul de son chiffre d'affaires. Il a baissé de 2,9% en données comparables à 1,234 milliard d'euros sur le dernier exercice et devrait encore baisser sur le nouveau.Berenberg rappelait mardi que les revenus tirés de la diffusion/vidéo avaient longtemps été à la base de l'activité des acteurs de l'orbite géostationnaire (GEO) tels qu'Eutelsat et SES. Ces revenus sont cependant aujourd'hui en déclin.Dans le cadre de cette opération, l'homme d'affaires présent dans les médias et les télécoms aurait fait les démarches en amont pour obtenir l'accord des autorités françaises, sachant que la BPI détient 20% du capital et le fonds des Investissements Stratégiques 7,6%. Non seulement l'Etat est un important actionnaire, mais le secteur des opérateurs satellites est considéré comme stratégique." Il est impossible de dire avec conviction pourquoi Eutelsat intéresserait Patrick Drahhi à ce stade ", commente Jefferies, qui juge l'offre aussi incongrue que celle remportée sur Sotheby's en 2019. " Nous ne manquons pas d'idées (un historique d'investissement dans les actifs télécoms mal valorisés, un certain alignement stratégique avec les actifs de Drahi en France et en Afrique francophone), mais aucune n'a de quelconque poids ", poursuit l'analyste.Ce dernier valorise Eutelsat à 18 euros par action contre 13,50 euros pour Deutsche Bank. Celui-ci fait remarquer que l'offre de Drahi valorise l'opérateur de satellites 6,4 fois l'Ebitda attendu en 2022 contre 6,8 pour sa valorisation.