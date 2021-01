Eutelsat Communications : Liquid Telecom renouvelle et renforce ses contrats de capacité sur le satellite EUTELSAT 7B d'Eutelsat

Regulatory News:

Liquid telecom, le premier groupe de télécommunications d’Afrique, vient de reconduire et renforcer ses contrats portant sur la capacité en bande Ku à bord du satellite EUTELSAT 7B d'Eutelsat Communications (Paris:ETL).

Aux termes de cet accord pluriannuel portant sur plusieurs répéteurs, Liquid Telecom continuera de s'appuyer sur la couverture inégalée de l'Afrique subsaharienne qu’assure la position orbitale 7° Est pour étoffer ses services VSAT. Les clients bénéficieront ainsi d'un accès Internet rapide et fiable, jusque dans les zones les plus reculées de la région.

Philippe Oliva, Directeur commercial d'Eutelsat, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes ravis de pouvoir franchir une nouvelle étape dans le partenariat qui lie Eutelsat à Liquid Telecom. En unissant nos forces pour resserrer davantage encore nos liens, nous pourrons nous assurer que les capacités satellitaires d'Eutelsat en couverture de l'Afrique subsaharienne alliées à l'expertise inégalée de Liquid Telecom sur le marché des VSAT permettront d'offrir aux clients de Liquid Telecom le meilleur niveau de service possible sur l'ensemble du continent. »

Scott Mumford, Directeur général de Liquid Telecom Satellite Services, a ajouté : « Nous sommes ravis de reconduire mais aussi d'élargir nos accords avec Eutelsat, et de pouvoir ainsi continuer à compter sur son appui et ses ressources en orbite pour proposer des services haut débit fiables aux clients existants et potentiels, où qu'ils se trouvent. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

À propos de Liquid Telecom

Liquid Telecom est l'un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications dans 13 pays, essentiellement en Afrique de l'Est, centrale et australe. La société fournit aux opérateurs de téléphonie mobile, aux entreprises, aux sociétés de médias, aux fournisseurs de contenus et aux revendeurs, des services haut débit fiables de connexion, d'hébergement et de colocalisation, de même que des services numériques. Elle a construit et exploite les téléports les plus avancés d'Afrique, mais aussi le plus grand réseau indépendant de fibre optique du continent africain (73.000 km), ainsi que des data centers ultramodernes à Johannesburg, au Cap, à Nairobi, Harare et Kigali. Elle offre en outre sur l'ensemble de son réseau de fibre optique des services de pointe basés sur le cloud, tels que Microsoft Office365 et Microsoft Azure. À travers cette conjugaison d'offres, Liquid Telecom propose à ses clients une expérience numérique particulièrement enrichie. www.liquidtelecom.com

