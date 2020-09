Eutelsat Communications : Migration des services d'Azam TV vers EUTELSAT 7C avec reconduction du contrat sur plusieurs années et mise à disposition de capacités incrémentales

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) : Azam TV a procédé à la migration de sa plate-forme vidéo depuis le satellite EUTELSAT 7B vers EUTELSAT 7C, assortie d'une reconduction sur plusieurs années de l’accord en cours et d'un engagement portant sur des capacités additionnelles.

Comptant parmi les principaux opérateurs de télévision payante en Afrique, Azam tirera parti des performances accrues du satellite Eutelsat 7C pour la diffusion de quelque 120 chaînes en définition standard et en haute définition sur l'ensemble de sa zone de couverture qui comprend la Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi, le Kenya et le Rwanda.

Patrice Paquot, directeur régional d'Eutelsat pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré à propos de cet accord : « Nous sommes fiers de continuer à accompagner Azam, l'un de nos clients de référence à la position orbitale 7° Est, dans le cadre de l'élargissement de son offre de télédiffusion. 7° Est est désormais une position DTH phare en Afrique subsaharienne et un pôle incontournable pour la télévision payante en Afrique de l'Est, affichant des taux de croissance parmi les plus élevés de la région. »

Jacob Joseph, Directeur général délégué d’Azam a ajouté : « Tous les foyers abonnés à Azam TV pourront accéder à une grande variété de programmes régionaux et internationaux diffusés avec une qualité de signal remarquable. Nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur Eutelsat pour bénéficier de la couverture unique de son pôle 7° Est. »

A propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l’un des grands opérateurs mondiaux de satellites de communication. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse près de 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basée à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Pour plus d’informations, www.eutelsat.com

www.eutelsat.com – Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200921005548/fr/