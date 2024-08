Atteinte de l’ensemble des objectifs financiers pour l’exercice 2023-241 Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles de 1 268 millions d’euros, se situant dans la fourchette des objectifs annuels EBITDA ajusté à 698 millions d’euros, supérieur à l’objectif Carnet de commandes de 3,9 milliards d’euros, stimulé par les opportunités commerciales de la constellation LEO

Le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) s’est réuni sous la présidence de Dominique D’Hinnin et a arrêté les comptes annuels au 30 juin 2024.

Informations financières clés Exercice

2022-23 Exercice

2023-24 Variation Variation

Pro Forma2 P&L Chiffre d’affaires - M€ 1 131,3 1 213,0 7,2% 5,6% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles - M€ 1 136,1 1 209,4 6,5% 5,9% Chiffre d’affaires des Activités opérationnelles tel que défini dans les objectifs financiers1 - M€ - 1 268,0 - - EBITDA ajusté - M€ 825,5 718,9 -12,9% - EBITDA ajusté tel que défini dans les objectifs financiers1 - M€ - 697,5 - - EBITDA ajusté - % 73,0% 59,3% -13,7 pts - Résultat opérationnel - M€ 573,5 (191,3) n.a. - Résultat net attribuable au Groupe - M€ 314,9 (309,9) n.a. - Structure financière - Dette nette - M€ 2 765,7 2 544,4 -221,3 M€ - Dette nette / EBITDA ajusté - X 3,35x 3,79x +0,44 pt - Carnet de commandes - Mds€ 3,4 3,9 15,8% -

Note: Ce communiqué contient des données provenant des états financiers consolidés annuels. Les états financiers consolidés annuels, établis selon le référentiel IFRS, ont fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes de la société, ont été revus par le Comité d’audit le 6 août 2024 et arrêtés par le Conseil d’administration d’Eutelsat Communications le 8 août 2024. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des travaux relatifs au rapport de gestion et à la vérification du respect du format d’information électronique unique européen (ESEF). La présentation des résultats annuels et les annexes aux comptes consolidés sont disponibles sur le site web www.eutelsat.com/investors. L'EBITDA ajusté, la marge d'EBITDA ajusté, le ratio dette nette / EBITDA ajusté et le Cash Capex sont considérés comme des indicateurs de performance alternatifs. Leur définition et leur calcul figurent à l'annexe 3 du présent document.

Eva Berneke, Directrice Générale d’Eutelsat Communications : « Eutelsat Group a atteint ses objectifs1 pour l’exercice 2023-24, grâce aux performances solides des capacités incrémentales de notre flotte GEO et à la contribution de notre activité LEO. Cette année a été importante dans l’histoire d’Eutelsat, avec la finalisation de son rapprochement avec OneWeb donnant naissance à Eutelsat Group, premier opérateur mondial de satellites LEO-GEO intégrés au monde, et ainsi franchir une étape majeure dans la mise en œuvre du pivot des télécommunications. Bien que le déploiement opérationnel des services OneWeb ait été plus complexe que prévu, nous sommes désormais en voie d’atteindre la couverture visée. Les performances de la connectivité de OneWeb devraient croître de façon continue au cours de l’exercice 2024-25.

Dans le même temps, le paysage concurrentiel qui nous entoure est en pleine évolution, ce qui engendre à la fois des opportunités et des défis pour notre Groupe. Dans ce contexte, nous adoptons une approche graduelle concernant la constellation de nouvelle génération de OneWeb. Nous restons confiants dans notre capacité à augmenter les revenus de la connectivité en LEO, tout en maintenant notre part de marché en GEO. Alors que nous continuons à développer notre offre unique LEO-GEO, notre objectif principal restera de préserver notre solidité financière et de générer de la valeur pour nos parties prenantes. »

FAITS MARQUANTS

Résultats de l’exercice 2023-24 en ligne avec les objectifs, avec un chiffre d’affaires des Activités Opérationnelles de 1 268 millions d’euros et un EBITDA ajusté de 698 millions d’euros1 .

Rapprochement entre Eutelsat et OneWeb finalisé fin septembre 2023 donnant naissance au premier opérateur de satellites GEO-LEO.

Croissance de la Connectivité grâce à l’accélération des revenus LEO et à la capacité incrémentale GEO.

Forte dynamique commerciale, notamment soutenue par la signature avec Intelsat d’un contrat majeur portant sur notre constellation LEO et bénéficiant à plusieurs applications.

Des succès opérationnels avec notamment l’entrée en service des satellites KONNECT VHTS et EUTELSAT 10B, le lancement d’EUTELSTAT 36D, ainsi que la mise en place du segment spatial de la constellation de OneWeb.

Succès du refinancement conclu fin mars de l'emprunt obligataire émis par EUTELSAT S.A. venant à échéance en novembre 2025 et de la ligne de crédit revolving (RCF), avec l'émission de 600 millions d'euros d'obligations seniors venant à échéance en 2029.

ANALYSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES3

In € millions Exercice 2022-23 Exercice 2023-24 Variation Réelle Comparable2 Vidéo 704,8 650,6 -7,7% -6,8% Services aux Gouvernements 143,4 165,3 +15,3% +5,0% Connectivité Mobile 110,1 159,3 +44,7% +49,3% Connectivité Fixe 177,8 234,1 +31,7% +29,1% Chiffre d’affaires des activités opérationnelles 1 136,1 1 209,4 +6,5% +5,9% Autres revenus (4,8) 3,7 n.a. n.a. Chiffre d’affaires 1 131,3 1 213,0 +7,2% +5,6% Taux de change EUR/USD 1,04 1,08

Le chiffre d'affaires total pour l'exercice 2023-24 s'établit à 1 213 millions d'euros, en hausse de 7,2 % sur une base publiée et de 5,6 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre Activités opérationnelles (hors Autres Revenus) s’établit à 1 209 millions d’euros, en hausse de 5,9 % sur une base comparable, excluant un effet de change négatif de 20 millions d'euros. Le chiffre d’affaires des Activités opérationnelles tel que défini dans les objectifs financiers1 s’élève à 1 268 millions d’euros.

In € millions T4 2022-23 T4 2023-24 Variation Réelle Comparable2 Vidéo 169,5 159,3 -6,1% -6,2% Services aux Gouvernements 45,1 47,1 +4,3% -14,5% Connectivité Mobile 27,3 49,4 +81,2% +80,4% Connectivité Fixe 40,6 82,2 +102,5% +73,5% Chiffre d’affaires des activités opérationnelles 282,6 338,0 +19,6% +12,8% Autres revenus 3,0 1,6 -46,5% -47,1% Chiffre d’affaires 285,5 339,6 +18,9% +11,9% Taux de change EUR/USD 1,08 1,08

Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre ressort à 340 millions d’euros, en hausse de 11,9 % sur une base comparable. Le chiffre d’affaires des quatre Activités opérationnelles s’établit à 338 millions d’euros, en hausse de 12,8 % sur douze mois et de 12,1 % par rapport au trimestre précédent sur une base comparable.

Note: Sauf indication contraire, toutes les variations mentionnées ci-après sont sur une base comparable (à périmètre et taux de change constants, non auditée). La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. de l’exercice 2023-24 est converti au taux en vigueur pendant l’exercice 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d’affaires du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est exclue du chiffre d'affaires de l’exercice 2022-23 ; iii) le chiffre d'affaires de l’exercice 2022-23 et celui de l’exercice 2023-24 sont retraités pour inclure la participation de OneWeb comme si la transaction avait été finalisée au 1er juillet 2022 ; iv) l’effet des opérations de couverture de change est exclu.

Vidéo (54 % du chiffre d'affaires)

Pour l’exercice 2023-24, le chiffre d’affaires de la Vidéo ressort à 651 millions d’euros en repli de 6,8 %. Cette évolution traduit le déclin séculaire du marché de cette application. Au premier semestre, cette tendance a également été accentuée par l’impact des sanctions prises à l’encontre des chaînes russes et iraniennes, ainsi que par le non-renouvellement anticipé d’un contrat de capacité signé avec Digitürk à partir de mi-novembre 2022.

Sur le front commercial, Eutelsat a signé avec la filiale polonaise TVN Warner Bros Discovery un nouvel accord prévoyant de renouveler et d’élargir ses capacités à bord du pôle audiovisuel HotBird d’Eutelsat. United Media Group a en outre acté la consolidation de l’ensemble de ses activités de diffusion en réception directe (DTH) sur les hotspots d’Eutelsat positionnés à 13° Est et 16° Est.

Le chiffre d’affaires de la Vidéo Professionnelle, qui représente moins de 10 % de la Vidéo, a également diminué en raison de difficultés structurelles et du caractère saisonnier de certains événements. Nous nous attendons à ce qu’elle soit légèrement tirée à la hausse par les Jeux Olympiques au premier trimestre de l’exercice 2024-25.

Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires de la Vidéo s'élève à 159 millions d'euros, en baisse de 6,2 % sur un an, et reste globalement stable par rapport au trimestre précédent.

Connectivité Fixe (19 % du chiffre d'affaires)

Pour l'exercice 2023-24, le chiffre d'affaires de la Connectivité Fixe s'établit à 234 millions d'euros, en hausse de 29,1 % sur un an.

Il a été soutenu par la mise en service de KONNECT VHTS en octobre 2023, ainsi que par le transfert progressif des capacités d’EUTELSAT KONNECT vers un marché africain particulièrement dynamique. Dans le cadre de son offre Yahclick, Yahsat a signé avec Eutelsat un accord lui permettant de s’appuyer sur la capacité d’EUTELSAT KONNECT pour stimuler la croissance de sa couverture haut débit en Afrique. Par ailleurs, InterSAT a choisi de bénéficier de nouvelles capacités en bande Ku à bord du satellite EUTELSAT 70B pour étendre ses services aux marchés des entreprises et du détail à travers l’ensemble du continent africain. Ce nouvel accord complète ainsi l’accord existant en bande Ka à bord du satellite EUTELSAT KONNECT.

Le chiffre d’affaires a également bénéficié d’une forte croissance des activités LEO de OneWeb avec l’activation et la montée en puissance progressive de plusieurs accords commerciaux au fur et à mesure du déploiement du réseau au sol.

La contribution de OneWeb a été particulièrement marquante au quatrième trimestre, avec un chiffre d’affaires de la Connectivité Fixe de 82 millions d’euros, en hausse de 73,5 % par rapport à l’exercice précédent et de 42,6 % par rapport au trimestre précédent.

Services aux gouvernements (14 % du chiffre d’affaires)

Pour l'exercice 2023-24, le chiffre d'affaires des Services aux gouvernements ressort à 165 millions d'euros, en hausse de 5,0% sur un an. Cette évolution reflète la contribution du contrat EGNOS GEO-4 portant sur le satellite HOTBIRD 13G à partir de juin 2023, la contribution des solutions de connectivité LEO de OneWeb ainsi que les résultats plus favorables des deux dernières campagnes de renouvellement avec le Département américain de la Défense (DoD).

Cette hausse est en partie compensée par une base de comparaison plus difficile avec l’exercice 2022-23 en raison d’un contrat ponctuel de 14 millions d'euros avec l’Agence spatiale allemande (DLR) au titre duquel EUTELSAT HOTBIRD 13F a fourni des services à partir d'avril 2023 à la position orbitale 0,5° Est, avant son entrée en service à 13° Est.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 47 millions d’euros, en repli de 14,5 % sur un an. Ce recul s’explique par le durcissement de la base de comparaison avec le quatrième trimestre de l’exercice 2022-23 en raison du contrat ponctuel évoqué plus haut. Si l’on exclut cet élément, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est en hausse de 15,6 % sur un an.

Connectivité Mobile (13 % du chiffre d’affaires)

Pour l’exercice 2023-24, le chiffre d’affaires de la Connectivité Mobile s’élève à 159 millions d’euros, en hausse de 49,3 % sur un an. Cette augmentation reflète l’entrée en service du satellite à haut débit EUTELSAT 10B ainsi que la contribution de OneWeb.

Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires s'élève à 49 millions d'euros, en hausse de 80,4 % sur un an et de 25,6 % par rapport au trimestre précédent, principalement soutenu par les performances de la constellation GEO.

Autres revenus

Les Autres Revenus ressortent à 4 millions d’euros contre -5 millions d’euros un an plus tôt. Ils incluent un impact négatif de 3 millions d’euros lié aux opérations de couverture de change euros/dollar contre un effet négatif de 15 millions d’euros l'année précédente.

CARNET DE COMMANDES

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes s’établit à 3,9 milliards d’euros contre 3,4 milliards d’euros au 30 juin 2023. La contribution de OneWeb a plus que compensé l’érosion naturelle du carnet de commandes, notamment sur le segment Vidéo, en l’absence de renouvellements majeurs.

Le carnet de commandes équivaut à 3,5 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2022-23 et la Connectivité représente 56 % du total, contre 40 % un an plus tôt.

30 juin 2023 30 juin 2024 Valeur des contrats (en milliards d'euros) 3,4 3,9 En année du chiffre d’affaires de l'exercice précédent 3,0 3,5 Part de l’application Connectivité 40% 56% Note: Le carnet de commandes représente les revenus futurs provenant d’accords de capacité ou de services et peut inclure des contrats pour des satellites en cours d’acquisition. Les « services managés » ne sont pas compris dans le carnet de commandes.

RENTABILITÉ

L’EBITDA ajusté ressort à 718,9 millions d’euros au 30 juin 2024 contre 825,5 millions d’euros un an plus tôt, en repli de 12,9 %. L’EBITDA ajusté tel que défini dans les objectifs financiers1 s’élève à 697,5 millions d’euros.

La marge d’EBITDA ajusté s’établit à 59,3 % sur une base déclarée, contre 73,0 % un an plus tôt.

Les charges opérationnelles sont en hausse de 188,3 millions d'euros par rapport à l'exercice précédent, sous l'effet de la consolidation de OneWeb. Cette hausse est en partie compensée par un effet favorable sur le périmètre lié à la cession des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu). Les charges opérationnelles ont été partiellement atténuées par des mesures de contrôle des coûts qui ont permis de contenir la hausse des coûts à +8,9 % sur une base proforma4

Le résultat net attribuable au Groupe s'élève à -309,9 millions d'euros, contre 314,9 millions d'euros un an plus tôt. Cette évolution s'explique par :

Les autres coûts d'exploitation s'élèvent à 208,2 millions d'euros, contre un produit de 203,5 millions d'euros l'année dernière, principalement en raison du paiement de 352 millions d'euros lié à la phase II du produit de la bande C, ainsi que de l'ajustement à la juste valeur des actions détenues par Eutelsat avant le rapprochement.

Augmentation de la dépréciation de 702,1 millions d’euros contre 455,5 millions d’euros un an plus tôt, reflétant l'effet de périmètre de OneWeb ainsi qu'une dépréciation en orbite et au sol plus élevée (EUTELSAT 10B et KONNECT VHTS sont entrés en service entre juillet 2023 et juin 2024).

Un résultat financier net de -123,9 millions d'euros contre -91,3 millions d'euros l'année précédente, reflétant des coûts d'intérêts plus élevés partiellement compensés par une évolution favorable des gains et pertes de change.

Un gain d'impôt sur les sociétés de 28,3 millions d'euros contre une charge de 66,5 millions d'euros un an plus tôt, principalement dû à la non-comptabilisation des actifs d'impôts différés sur les pertes de OneWeb, partiellement compensée par le régime spécifique d’impôts français relatif aux opérateurs de satellites. Pour l'exercice 2022-23, la charge d'impôt reflétait le taux d'imposition de 30 % appliqué au produit de la bande C.

Pertes des entreprises associées de 22,8 millions d'euros contre 87,3 millions d'euros l'année dernière, reflétant la contribution de la participation minoritaire dans OneWeb au premier trimestre par rapport à un exercice complet de 12 mois pour l'exercice 2022-23.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les investissements « cash » se sont élevés à 463,2 millions d'euros, contre 270,5 millions d'euros l'année dernière, reflétant l'effet de périmètre lié à la consolidation de OneWeb. Pour l'exercice 2023-24, les investissements bruts (c'est-à-dire hors financement de tout ou partie de certains programmes de satellites dans le cadre d'accords de crédit à l'exportation ou d'autres facilités bancaires) s'élèvent à 517,1 millions d'euros.

À partir de l'exercice 2024-25, les investissements bruts seront adoptés comme notre indicateur de base. En excluant les flux liés au financement, le Groupe cherche à fournir une représentation plus claire et plus précise de ses dépenses d'investissement directes.

STRUCTURE FINANCIERE

Au 30 juin 2024, l'endettement financier net s’élève à 2 544,4 millions d'euros, en baisse de 221,3 millions d'euros par rapport à fin juin 2023. Cette évolution s'explique notamment par le produit de la cession d'actifs, à savoir le produit net de la deuxième tranche de la vente de la bande C, et la cession des parts de la coentreprise Airbus oneWeb Satellites (AOS) détenues par OneWeb. Il a été partiellement compensé par des mouvements liés au Capex ainsi que par l'entrée de OneWeb dans le périmètre.

En conséquence, le ratio d’endettement net par rapport à l’EBITDA ajusté s’établit à 3,79x contre 3,35x à fin juin 2023 et 4,16x à fin décembre 2023.

Le coût moyen de la dette tirée par le Groupe après effet des instruments de couverture s’établit à 4,87 % (2,96 % pour l’exercice 2022-23). Cette hausse reflète notamment l’impact de l’émission de l’obligation senior venant à échéance en 2029. La maturité moyenne pondérée de l’endettement du Groupe s’élève à 3,5 années contre 3,6 années à fin juin 2023.

La liquidité du Groupe reste élevée avec un montant cumulé d’environ 1,39 milliard d’euros de lignes de crédits disponibles non utilisées et de trésorerie.

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS FINANCIERS

Nous progressons résolument dans la montée en puissance de nos activités LEO avec le déploiement quasi complet du réseau terrestre, un volume de carnet de commandes en hausse, et une accélération du chiffre d’affaires. La croissance globale de la Connectivité devrait compenser la baisse de chiffre d’affaires de la Vidéo, se situant dans le milieu de la fourchette à un chiffre.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires des quatre activités opérationnelles pour l’exercice 2025 devrait se situer au même niveau que celui l’exercice 2024 à taux de change et périmètre constants.

La marge d’EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de l’exercice 2024, reflétant d’une part l’intégration des coûts de OneWeb à pleine cadence opérationnelle, et d’autre part, les mesures de contrôle des coûts implémentées depuis le rapprochement ainsi que la part croissante du chiffre d’affaires issu de la prestation de services LEO.

Pour ce qui est de l'avenir, notre industrie est au milieu d'une profonde transformation. L'avènement et l'adoption rapide de la technologie LEO offrent des opportunités significatives sur les marchés commerciaux et gouvernementaux, ainsi que des défis, notamment sous la forme de nouveaux entrants puissants dans l'espace des communications par satellite.

Dans ce contexte, et comme indiqué lors de notre Trading Update du 29 janvier 2024, nous adoptons une approche progressive pour l'acquisition de la prochaine génération de la constellation OneWeb. Les investissements futurs assureront tout d'abord la continuité des activités avec nos clients et seront adaptés à la montée en puissance de la capacité LEO ainsi qu'aux opportunités de partenariats, tant avec des acteurs institutionnels que commerciaux, aux options de financement avec les partenaires et à la maturité de la technologie.

Dans ce contexte, les dépenses d’investissement brutes pour l’exercice 2024-25 devraient se situer dans une fourchette comprise entre 700 et 800 millions d’euros5. Les dépenses d’investissements pour les années suivantes dépendront de l’issue des options envisagées pour la constellation OneWeb Next Generation.

Nos priorités seront de suivre les lignes de conduite les plus strictes afin de veiller à nous maintenir confortablement à des niveaux d'endettement compatibles avec les covenants d'Eutelsat Communications et d'Eutelsat SA, et de créer de la valeur pour nos parties prenantes.

Nous continuons à viser à moyen terme, un ratio d’endettement net sur EBITDA ajusté d’environ 3x.

Nous restons confiants dans notre capacité à accroître le chiffre d’affaires des activités de connectivité LEO, tout en conservant notre part de marché dans le GEO, sur la base de prévisions de marché indépendantes et compte tenu de ce que nous savons de l'appétence des clients pour les capacités multi-orbitales.

Note: Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal. Ils supposent qu'il n'y ait pas de détérioration significative du chiffre d’affaires généré par les clients russes.

GOUVERNANCE ET RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L'ENTREPRISE

Gouvernance

Hadi Zablit a été coopté pour remplacer Michel Sirat en qualité de représentant permanent de CMA-CGM le 2 décembre 2023.

Joo-Yong Chung a été cooptée pour représenter Hanwha Systems UK Ltd, à compter du 29 février 2024, en remplacement de Dong Wan Yoo.

Akhil Gupta a été coopté en qualité de représentant permanent de Bharti Space Limited le 24 mai 2024, pour remplacer Shravin Bharti Mittal.

Responsabilité sociale de l'entreprise

Au cours de l’année écoulée, le programme RSE d’Eutelsat s’est poursuivi dans tous les domaines : Environnemental, Social et Gouvernance. Les progrès accomplis se reflètent dans la note record attribuée par Morningstar Sustainalytics à Eutelsat, de 11,4, tandis que le Groupe avait déjà réalisé une solide performance l’année dernière. Ce résultat place Eutelsat Group au deuxième rang parmi les 30 entreprises de notre secteur, dans le quatrième centile supérieur.

Voici les réalisations clés d’Eutelsat sur les 12 derniers mois du programme :

Utilisation durable de l’espace

Zéro débris : Tout au long de l’année, Eutelsat Group a réussi à ne créer aucun débris dans les zones protégées grâce à ses opérations géostationnaires, réaffirmant ainsi notre engagement à garantir un environnement spatial sûr et durable.

Élimination en toute sécurité des satellites GEO : La fin des opérations des satellites géostationnaires EUTELSAT 113 West B et EUTELSAT 10 A, qui ont été réorbités en toute sécurité, souligne notre engagement en faveur de pratiques spatiales durables.

Distinction de la constellation OneWeb Gen 1 : La constellation LEO, composée de plus de 600 satellites, a reçu la note la plus élevée (platine) de l’initiative Space Sustainability Rating (SSR). Cette note reflète notre engagement en faveur d’une gestion responsable de l’espace et de la durabilité de nos opérations.

Réduire notre empreinte carbone

Réduction des émissions de GES : Sur une base comparable, incluant l’impact carbone des entités OneWeb dans les données de référence (année 2021), les émissions de CO 2 2023 des Scopes 1 et 2 (sur la base des données de marché) d’Eutelsat Group ont diminué de 3,2 % par rapport à 2021. De plus, les émissions de CO 2 du Scope 3 ont diminué de 39,4 % au cours de la même période.

2023 des Scopes 1 et 2 (sur la base des données de marché) d’Eutelsat Group ont diminué de 3,2 % par rapport à 2021. De plus, les émissions de CO du Scope 3 ont diminué de 39,4 % au cours de la même période. Engagements de réduction des émissions de CO 2 : Le Groupe s’est engagé en faveur d’un objectif de réduction absolue de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scopes 1 et 2) d’ici 2030. Il s’est également engagé à diminuer de 52 % l’intensité carbone de ses activités (Scope 3), également d’ici 2030. Ces deux objectifs sont pleinement alignés sur la trajectoire de +1,5°C visée par l’Accord de Paris.

: Le Groupe s’est engagé en faveur d’un objectif de réduction absolue de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) (Scopes 1 et 2) d’ici 2030. Il s’est également engagé à diminuer de 52 % l’intensité carbone de ses activités (Scope 3), également d’ici 2030. Ces deux objectifs sont pleinement alignés sur la trajectoire de +1,5°C visée par l’Accord de Paris. Engagement SBTi : Dès janvier 2024, le Groupe s’est engagé auprès de l’initiative SBTi et soumettra en cours d’année ses objectifs 2030 pour validation.

*******

Présentation des résultats annuels

Eutelsat Communications tiendra une conférence téléphonique et en webcast le vendredi 9 août 2024 à 9h00 CET.

Cliquez ici pour accéder à la présentation du webcast (Une retransmission de la conférence téléphonique sera disponible sur ce même lien).

Il n'est pas nécessaire de se connecter à la conférence téléphonique, sauf si vous ne parvenez pas à rejoindre l'URL du webcast.

Si besoin, veuillez composer le :

+33 (0)1 70 37 71 66 (depuis la France)

+44 (0)33 0551 0200 (depuis le Royaume-Uni)

Veuillez indiquer « EUTELSAT » à l'opérateur lorsque vous rejoignez la conférence téléphonique.

Documentation

Les comptes consolidés sont disponibles sur : https://www.eutelsat.com/en/investors/financial-information.html.

Calendrier financier

Note : Le calendrier financier ci-dessous est donné à titre indicatif seulement. Il est susceptible de modifications et sera mis à jour régulièrement.

30 octobre 2024 : Chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024-25

14 février 2025 : Résultats semestriels de l’exercice 2024-25

À propos d’Eutelsat Communications

Eutelsat Group est l’un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d’Eutelsat et de OneWeb en 2023, le Groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites. Le Groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Group de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées. Le siège social de la Société est situé à Paris. Eutelsat Group emploie plus de 1 700 personnes représentant plus de 50 nationalités différentes. Le Groupe s'engage à fournir des services de connectivité sécurisés, résilients et respectueux de l'environnement en vue de contribuer à la réduction de la fracture numérique. La Société est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL et à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus, consultez le site www.eutelsat.com

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées.

Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la réglementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change.

Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable.

Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.

ANNEXES

Annexe 1 : Données financières supplémentaires

Extrait du compte de résultat consolidé (en millions d’euros) Douze mois clos le 30 juin 2023 2024 Change (%) Chiffre d’affaires 1 131,3 1 213,0 7,2% Charges opérationnelles (305,9) (494,1) 61,6% EBITDA Ajusté 825,5 718,9 -12,9% Dotations aux amortissements (455,5) (702,1) 54,1% Autres produits et charges opérationnelles 203,5 (208,2) n.a. Résultat opérationnel 573,5 (191,3) n.a. Résultat financier (91,3) (123,9) -35,7% Impôt sur les sociétés (66,5) 28,3 n.a. Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (87,3) (22,8) 73,9% Part attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle (13,4) (0,2) n.a. Résultat net attribuable au Groupe 314,9 (309,9) n.a.

Annexe 2: Revenus trimestriels par application

Chiffre d’affaires trimestriel de l’exercice 2023-24

Le tableau ci-dessous indique le chiffre d’affaires trimestriel de l’exercice 2023-24 tel que publié.

In € millions T1 T2 T3 T4 Exercice 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 Vidéo 163,5 167,6 160,2 159,3 650,6 Services aux Gouvernements 33,5 41,1 43,6 47,1 165,3 Connectivité Mobile 35,2 35,6 39,2 49,4 159,3 Connectivité Fixe 40,2 54,3 57,4 82,2 234,1 Chiffre d’affaires des activités opérationnelles 272,5 298,6 300,3 338,0 1 209,4 Autres revenus 1,5 0,1 0,5 1,6 3,7 Chiffre d’affaires 274,0 298,7 300,8 339,6 1 213,0

Annexe 3: Autres indicateurs de performance

Outre les agrégats directement lisibles dans ses comptes consolidés, le Groupe communique sur des indicateurs alternatifs de performance, qu’il estime pertinents pour mesurer ses performances financières. EBITDA Ajusté Investissements « cash » Ces indicateurs font l’objet d’une réconciliation avec les comptes consolidés.

EBITDA Ajusté, marge d’EBITDA Ajusté et Dette nette / EBITDA Ajusté ratio

L’EBITDA Ajusté reflète la rentabilité du Groupe avant prise en compte des Dotations aux amortissements, des charges financières et de la charge d’impôt. Il s’agit d’un indicateur fréquemment utilisé dans le secteur des Services Fixes par Satellites et plus généralement dans l’industrie des Telecom. Le tableau ci-dessous montre le calcul de l’EBITDA ajusté à partir du compte de résultat pour les exercices 2022-23 et 2023-24 :

Douze mois clos le 30 juin (en millions d'euros) 2023 2024 Résultat opérationnel 573,5 (191,3) + Dotation aux amortissements 455,5 702,1 - Autres produits et charges opérationnels (203,5) 208,2 EBITDA Ajusté 825,5 718,9

La marge d’EBITDA Ajusté correspond au rapport de l’EBITDA Ajusté au chiffre d’affaires de l’exercice. Il s’obtient de la manière suivante :

Douze mois clos le 30 juin (en millions d'euros) 2023 2024 EBITDA Ajusté 825,5 718,9 Chiffre d’affaires 1 131,3 1 213,0 Marge d’EBITDA Ajusté (en % du chiffre d’affaires) 73,0 59,3

Le ratio dette nette/EBITDA ajusté est le rapport entre la dette nette et l'EBITDA ajusté des douze derniers mois. Il s’obtient de la manière suivante :

Douze mois clos le 30 juin (en millions d'euros) 2023 2024 EBITDA Ajusté sur douze mois glissants 825,5 671,1 Dette Nette à la clôture6 2 765,7 2 544,4 Dette nette / EBITDA Ajusté 3,35x 3,79x

Investissements « cash » / Investissements bruts

Le Groupe peut être amené à opérer de la capacité dans le cadre de contrats de location ou à financer tout ou partie de certains programmes de satellites en faisant appel à des agences de crédit export ou à d’autres facilités bancaires, donnant lieu à des flux qui ne sont pas reflétés dans la ligne « acquisition de satellites et d’autres immobilisations corporelles et incorporelles ». Des Investissements « cash » qui incluent également les flux liés aux éléments cités ci-dessus sont donc communiqués afin de refléter l’ensemble des dépenses d’investissement du Groupe sur l’exercice.

Par ailleurs, en cas de perte partielle ou totale d’un satellite, dans la mesure où les investissements « cash » publiés intègrent les investissements dans un actif qui est inopérable ou partiellement inopérable, le montant du produit de l’assurance est déduit des investissements « cash ».

Le montant d’investissement « cash » couvre donc les acquisitions de satellites et d’autres immobilisations corporelles ou incorporelles, les flux au titre des facilités de crédit à l’exportation ou des autres facilités bancaires finançant les investissements ainsi que les paiements au titre des dettes locatives. Le cas échéant, il est net du montant de la prime d’assurance.

A partir de l'exercice 2023-24, nous utilisons les Investissements bruts comme indicateur de base, afin d'assurer que les informations financières du Groupe soient plus transparentes et comparables. Ce changement de terminologie s'accompagne d'une modification du mode de calcul de l'indicateur : le financement de tout ou partie de certains programmes de satellites dans le cadre d'accords de crédit à l'exportation ou d'autres facilités bancaires est désormais exclu de l’investissement brut. En excluant ces flux liés au financement, le Groupe fournit une représentation plus claire et plus précise de ses dépenses d'investissement directes.

Les investissements bruts couvrent donc l'acquisition de satellites et d'autres actifs corporels ou incorporels, ainsi que les paiements liés aux dettes de location. Le cas échéant, il est net du montant des indemnités d'assurance. Pour l'exercice 2023-24, les dépenses d'investissement brutes s'élèvent à 517,1 millions d'euros.

Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements « cash » pour les exercices 2022-23 et 2023-24 :

Douze mois clos le 30 juin (en millions d'euros) 2023 2024 Acquisitions de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (401,0) (463,2) Crédits exports et tirage de facilités bancaires 200,0 247,0 Produits d’assurance reçus - - Remboursement des crédits exports et des dettes locatives7 (69,5) (247,0) Investissements « cash » (270,5) (463,2)

Le tableau ci-dessous montre le calcul des investissements bruts pour l’exercice 2023-24 :

Douze mois clos le 30 juin (en millions d'euros) 2023 2024 Acquisition de satellites et autres immobilisations corporelles et incorporelles (401,0) (463,2) Indemnités d’assurance - - Remboursement des dettes locatives8 (54,6) (53,9) Gross Capex (455,6) (517,1)

_________________________________ 1 Les objectifs 2023-24 ont été mis à jour en janvier 2024 i) Données pro-forma sur la base des résultats OW sur 12 mois et d'un taux de change euro/dollar de 1,00 ; ii) le chiffre d’affaires dans une fourchette de 1,25 milliard d’euros à 1,3 milliard d’euros ; iii) l’EBITDA ajusté dans une fourchette de 650 millions d’euros à 680 millions d’euros. 2 Variation non auditée, à taux de change et périmètre constants. La variation est calculée comme suit : i) le chiffre d’affaires en dollars U.S. de l’exercice 2023-24 est converti au taux en vigueur pendant l’exercice 2022-23 ; ii) la contribution des activités de vente aux particuliers de services haut débit (BigBlu) au chiffre d’affaires du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est exclue du chiffre d'affaires de l’exercice 2022-23 ; iii) le chiffre d'affaires de l’exercice 2022-23 et celui de l’exercice 2023-24 sont retraités pour inclure la participation de OneWeb comme si la transaction avait été finalisée au 1er juillet 2022 ; iv) l’effet des opérations de couverture de change est exclu. 3 La part de chaque application en pourcentage du total des revenus est calculée en excluant les "autres revenus". 4 i) Les chiffres de l'exercice 2023-24 en USD sont convertis aux taux de 2022-23 et ii) les chiffres des exercices 2022-23 et 2023-24 sont retraités pour inclure la contribution de OneWeb comme si l'opération avait été achevée à partir du 1er juillet 2022. 5 Ces perspectives remplacent toutes les indications précédentes en matière de dépenses d'investissement. 6 L’endettement net comprend l’ensemble des dettes bancaires, des obligations ainsi que les dettes locatives, les dettes structurées et la part « change » du cross-currency swap diminuées des disponibilités et des valeurs mobilières de placement (net des soldes créditeurs de banques). Son calcul est détaillé dans la note 7.4.4 de l’annexe aux comptes consolidés. 7 Inclus dans les lignes « Remboursements des emprunts » et « Remboursement des dettes locatives » du tableau de flux de trésorerie. 8 Inclus dans la ligne « Remboursement des dettes locatives » du tableau de flux de trésorerie.

