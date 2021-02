Eutelsat Communications : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020-21

Communiqué de presse - 12 février 2021 07:32

Résilience confirmée dans le contexte du Covid-19 avec un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles stable par rapport au premier trimestre

Génération de cash-flow libre discrétionnaire élevée couvrant largement le dividende

Progrès significatif de la stratégie Haut Débit Fixe permettant de préparer le retour à la croissance

Début d'exercice solide permettant de relever la borne basse de l'objectif de chiffre d'affaires 2020-21 et d'absorber l'effet de périmètre négatif au S2

Paris, 12 février 2021 - Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris : ETL), s'est réuni sous la présidence de Dominique D'Hinnin et a arrêté les comptes semestriels au 31 décembre 2020.

Rodolphe Belmer, Directeur Général d'Eutelsat Communications, a commenté : 'Eutelsat a réalisé une performance solide au premier semestre avec un chiffre d'affaires des Activités opérationnelles en baisse de 2%, reflétant notre résilience dans un contexte marqué par le Covid-19, et une marge d'EBITDA qui s'établit à 76,7%, malgré les coûts associés à la montée en puissance du Haut Débit Fixe. Le cash-flow libre discrétionnaire couvre largement le dividende payé en novembre dernier. D'un point de vue commercial, les six derniers mois ont été dynamiques avec le gain d'un contrat portant sur une nouvelle charge utile EGNOS sur le satellite EUTELSAT HOTBIRD 13G, la signature d'un accord de distribution avec Telecom Italia pour la capacité italienne sur EUTELSAT KONNECT et KONNECT VHTS, faisant suite à un accord similaire avec Orange pour la France, ainsi que, dans le Broadcast, des renouvellements et des extensions de contrats en Afrique Subsaharienne. Sur le plan opérationnel, nous avons réalisé des progrès significatifs dans notre stratégie Haut Débit Fixe avec l'entrée en service du satellite EUTELSAT KONNECT et la réorganisation de la distribution, avec une intégration de Bigblu Broadband qui avance à un bon rythme. Dans la lignée de ce solide début d'année, nous sommes en mesure d'absorber l'effet de périmètre lié aux transactions dans le Haut Débit Fixe et de relever la borne basse de notre objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21.'

Ce communiqué contient des chiffres provenant des Etats financiers consolidés semestriels. Les Etats financiers consolidés semestriels, établis selon le référentiel IFRS, ont fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes de la société, ont été revus par le Comité d'audit le 10 février 2021 et arrêtés par le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications le 11 février 2021. L'EBITDA, la marge d'EBITDA, le ratio Dette Nette / EBITDA, les investissements Cash, le Cash-flow libre discrétionnaire et le Cash-flow libre discrétionnaire ajusté sont des Indicateurs Alternatifs de Performance dont la définition et le calcul figurent en annexe 3 du présent communiqué.

