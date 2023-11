EUTELSAT COMMUNICATIONS Société anonyme à conseil d'administration au capital de 475 178 378 euros Siège Social : 32, boulevard Gallieni - 92130 Issy-les-Moulineaux 481 043 040 RCS Nanterre Politique de rémunération des mandataires sociaux en application de l'article R. 22-10-14 IV du Code de commerce Assemblée Générale Mixte du jeudi 23 novembre 2023 L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Eutelsat Communications qui s'est tenue le 23 novembre 2023 a approuvé sans modification les résolutions relatives aux politiques de rémunération des Administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux telles que rappelées en annexe à ce document, comme suit : RESOLUTIONS RESULTAT DU VOTE Approbation de la politique de rémunération du Président Approuvée à 97,01 % du Conseil d'administration (10ème résolution) Approbation de la politique de rémunération du(de la) Approuvée à 89,01 % Directeur(trice) général(e) (11ème résolution) Approbation de la politique de rémunération des Directeur Approuvée à 98,42 % généraux délégués (12ème résolution) Approbation de la politique de rémunération des Approuvée à 97,01 % administrateurs (13ème résolution) 1

Annexe Information concernant la politique de rémunération applicable pour l'exercice à compter du 1er juillet 2023 Chapitre 2.4.1 du DEU 2022-23 « Politique de rémunération (vote ex ante) » La politique de rémunération établie en application de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce et présentée dans la section ci-après a été soumise à l'approbation de l'Assemblée générale annuelle tenue le 23 novembre 2023. La présente politique de rémunération a vocation à s'appliquer en lieu et place de la politique de rémunération publiée dans le Document d'enregistrement universel (DEU) 2022-23, pages 55 à 61. En conséquence, les mêmes titres de section et la même numérotation ont été utilisés pour faciliter la compréhension. "CONTEXTE A" DES MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION Le 28 septembre 2023, les actionnaires de la Société ont approuvé le rapprochement avec OneWeb. OneWeb est l'un des deux seuls réseaux de télécommunications par satellite en orbite basse (LEO) existants. Le rapprochement avec OneWeb positionne la Société de façon stratégique en tant que leader mondial dans le domaine des télécommunications spatiales, en créant le seul opérateur GEO- LEO combiné au monde. La Société opère désormais dans un environnement de marché sensiblement différent, caractérisé par une forte concurrence des entreprises à croissance rapide et dites disruptives » telles que Starlink. En conséquence, la Société :

est désormais doublement cotée sur Euronext Paris et sur le London Stock Exchange , ce qui accroit les exigences incombant à la Société en termes réglementaire et en matière de gouvernance et qui accroit également les responsabilités des mandataires sociaux ; est passée d'une flotte de 37 satellites géostationnaires à plus de 600 satellites LEO, ce qui accroît la complexité des opérations, le nombre des stations terrestres et leur gestion ;

emploie aujourd'hui plus de 1 700 personnes dans le monde, soit une augmentation de plus de 40 %

;

; dans le cadre du « pivot des télécommunications », a modifié son profil de manière significative vers une société technologique en croissance, avec un risque d'exécution plus élevé ;

pour s'assurer qu'elle respecte ses engagements en matière de croissance et de synergies communiqués au marché, nécessitera une forte implication de la part du Conseil d'administration et de l'équipe dirigeante. Conformément à ce qui précède, le Conseil d'administration, avec le soutien du Comité des rémunérations, a engagé Willis Towers Watson, un consultant en rémunération, pour réaliser une étude de marché afin de s'assurer que la Société est en mesure d'attirer, de retenir et de motiver des mandataires sociaux de qualité pour la guider tout au long de ce parcours de transformation. 2.4.1.1 Principes généraux en matière de rémunération Le Conseil d'administration veille à ce que la politique de rémunération des mandataires sociaux, proposée par le Comité des rémunérations, respecte l'intérêt social, soit adaptée à la stratégie commerciale de la Société et ait pour objectif de promouvoir sa performance et sa compétitivité sur le moyen et le long terme en vue d'assurer sa pérennité. Les principes généraux de cette politique de rémunération sont d'attirer, de retenir, de motiver des dirigeants de haut niveau et d'aligner leurs intérêts avec la nécessité de création de valeur pour le Groupe, en prenant en compte l'intensité capitalistique du Groupe, son environnement hautement technologique, son horizon d'investissement de long terme, les défis en termes de croissance dans un contexte fortement concurrentiel ainsi que le caractère très international de l'industrie et de la vision du Groupe. Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, définit des principes généraux et les caractéristiques de la politique de rémunération des mandataires sociaux. Il assure la mise en œuvre de cette politique en procédant à l'évaluation du niveau auquel les différents critères ont été atteints. Ainsi, les décisions du Conseil d'administration sont prises après avis et recommandations du Comité des rémunérations. 2

Les dirigeants mandataires sociaux ne participent pas au vote sur leur rémunération. Voir section 2.3.4 du DEU 2022-23 pour plus de détails sur les conflits d'intérêts. En cas de circonstances exceptionnelles, le Conseil d'administration peut, conformément à l'article L. 22-10-8-III du Code de commerce, déroger à l'application de la politique de rémunération lorsque cette dérogation est temporaire, conforme à l'intérêt social et nécessaire pour garantir la pérennité ou la viabilité de la Société. En particulier, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, peut modifier les critères de performance de la rémunération variable annuelle, de la rémunération pluriannuelle, le cas échéant, et/ou de la rémunération à long terme. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que, le cas échéant, les dérogations éventuelles à la politique de rémunération seront strictement limitées à un ou plusieurs des éléments cités ci-dessus. En outre, les plafonds existants pour les éléments précités resteront inchangés. Le cas échéant, ces dérogations seront strictement mises en œuvre et justifiées notamment au regard de leur alignement avec les intérêts des actionnaires. Conformément aux dispositions des articles L. 22-10-8-II et L. 22-10-34-II du Code de commerce, la rémunération variable annuelle restera soumise au vote de l'Assemblée générale et ne pourra être versée qu'en cas de vote positif de cette dernière. 2.4.1.2 Président du Conseil d'administration La structure de la rémunération du Président non exécutif du Conseil d'administration est composée exclusivement d'une rémunération d'administrateur (anciennement jetons de présence). En cohérence avec son rôle non exécutif, et en ligne avec les pratiques du marché en France, le Président du Conseil d'administration ne dispose d'aucune rémunération variable ni annuelle à court terme en numéraire, ni pluriannuelle, ni ne bénéficie d'un dispositif d'intéressement à long terme. La rémunération d'administrateur dont bénéficie le Président du Conseil d'administration est allouée selon les règles d'attribution définies par le Conseil d'administration, figurant dans cette politique. Ces règles d'attribution, qui sont applicables à l'ensemble des administrateurs, prévoient une part variable par réunion du Conseil d'administration basé sur l'assiduité ainsi qu'une part fixe annuelle spécifique. Ces règles sont décrites ci-après. En cas de nomination d'un nouveau Président du Conseil d'administration, les principes, critères et éléments de rémunération prévus dans la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration demeureront applicables au nouveau Président du Conseil d'administration. Pour les détails sur le Président du Conseil et son mandat, voir section 2.1.2 du DEU 2022-23. 2.4.1.3 Administrateurs Le montant annuel maximal alloué à la rémunération des administrateurs, soit 985 000 euros, est resté inchangé depuis son approbation par l'Assemblée générale du 8 novembre 2017. Le rapprochement avec OneWeb se traduit par une croissance de la taille du Conseil d'administration de 50%, passant de 10 membres à 15 membres. Compte tenu de cette croissance, de l'ajustement de la partie fixe annuelle détaillée ci-dessous et afin de tenir compte de la création d'un nouveau Comité stratégique1, il est demandé aux actionnaires d'approuver une augmentation de l'enveloppe annuelle maximale de rémunération des membres du Conseil, qui passerait à 1 690 000 euros. Cette augmentation est conforme à des responsabilités accrues en matière de supervision dans le contexte d'un profil d'activité en évolution et d'objectifs économiques ambitieux. Les critères de répartition de cette enveloppe sont définis ci-après. Les règles de répartition de la rémunération des administrateurs tiennent compte, de manière prépondérante, de la participation effective des membres aux réunions du Conseil et des comités, conformément à l'article 21 du Code Afep-Medef. "CONTEXTE B" DES MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 1 Veuillez vous référer au Document d'exemption publié sur le site web de la Société dans le cadre de l'opération OneWeb pour plus de détails, y compris sur la composition du Comité stratégique. 3

Comme décrit dans la section « Contexte A » ci-dessus, l'étude de marché concernant la rémunération des administrateurs a montré que la part fixe du Président ainsi que ceux des membres du Conseil d'administration étaient significativement inférieurs aux niveaux du marché français. En outre, compte tenu des responsabilités accrues du Conseil d'administration et du Président, de la complexité accrue de l'activité de la Société et des responsabilités accrues en matière de supervision, le Conseil d'administration propose aux actionnaires, sur la recommandation du Comité des rémunérations, d'ajuster la politique de rémunération des administrateurs comme indiqué ci-dessous : MODIFICATIONS PROPOSÉES A LA RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Conseil d'administration : la part fixe annuelle pour le Président de 175 000 euros est restée inchangée depuis son approbation en 2017. Compte tenu des changements de contexte tels qu'explicités aux sections « Contexte A » et « Contexte B » ci-dessus, il est demandé aux actionnaires de porter la part fixe annuelle du Président à 260 000 euros. Même avec ce changement, la part fixe du Président resterait largement inférieure à la médiane du SBF 120 ;

ci-dessus, il est demandé aux actionnaires de porter la part fixe annuelle du Président à 260 000 euros. Même avec ce changement, la part fixe du Président resterait largement inférieure à la médiane du SBF 120 ; la part fixe annuelle du Vice-Président de 30 000 euros - reste inchangée ;

Vice-Président de 30 000 euros - reste inchangée ; la part fixe annuelle de 15 000 euros par membre du Conseil est restée inchangée depuis son approbation en 2014. Compte tenu des changements de contexte tels qu'explicité aux sections « Contexte A » et « Contexte B » ci-dessus, il est demandé aux actionnaires d'augmenter la part fixe des administrateurs à 25 000 euros. Même avec ce changement, la part fixe des administrateurs resterait inférieure à la médiane du SBF 120 ;

ci-dessus, il est demandé aux actionnaires d'augmenter la part fixe des administrateurs à 25 000 euros. Même avec ce changement, la part fixe des administrateurs resterait inférieure à la médiane du SBF 120 ; complément annuel de 10 000 euros pour tout administrateur résidant hors de France (au prorata de l'assiduité physique) - reste inchangée ;

part variable de 4 000 euros par administrateur et par réunion - reste inchangée. Comité d'audit, risques et conformité : part fixe annuelle de 4 000 euros par membre du Comité (augmentée à 14 000 euros pour le Président du Comité) - reste inchangée ;

part variable de 3 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité - reste inchangée.

Comité des nominations et de la gouvernance :

Comité des nominations et de la gouvernance : part fixe annuelle de 3 000 euros par membre du Comité (augmentée à 8 000 euros pour le Président du Comité) - reste inchangée ;

part variable de 2 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité - reste inchangée.

Comité des rémunérations :

Comité des rémunérations : part fixe annuelle de 3 000 euros par membre du Comité (augmentée à 8 000 euros pour le Président du Comité) - reste inchangée ;

part variable de 2 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité - reste inchangée.

Comité RSE :

Comité RSE : part fixe annuelle de 3 000 euros par membre du Comité (augmentée à 8 000 euros pour le Président du Comité) - reste inchangée ;

part variable de 2 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité- reste inchangée. Comité Stratégique (nouveau comité) : Dans le cadre de l'opération OneWeb, un nouveau Comité Stratégique a été créé. En conséquence, les actionnaires sont invités à approuver une structure de rémunération de ce comité alignée sur celle des autres comités du Conseil : part fixe annuelle de 3 000 euros par membre du Comité (augmentée à 8 000 euros pour le Président du Comité) ;

part variable de 2 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité. Comité ad hoc : uniquement une part variable de 1 000 euros par membre du Comité et par réunion du Comité - reste inchangée. Les administrateurs peuvent recevoir une rémunération d'administrateur supplémentaire raisonnable pour leur participation à des comités spécialisés, leur présidence ou l'exécution de missions spéciales 4

telles que la vice-présidence ou l'administrateur référent, selon ce que le Conseil peut décider et en cohérence avec les règles de répartition ci-dessus. L'exécution d'une mission spécifique confiée à un administrateur peut donner lieu à une rémunération d'administrateur raisonnable, selon décision du Conseil et soumise au régime des conventions réglementées le cas échéant. La rémunération d'administrateur est versée une fois par an après la clôture de l'exercice financier. Conformément à l'article L. 22-10-34-III du Code de commerce, le versement de la rémunération d'administrateur au titre de l'exercice en cours est conditionné à l'approbation par l'Assemblée générale de la politique de rémunération. La part fixe annuelle (applicable aux membres du Conseil et des comités) est proportionnelle à la durée du mandat sur l'exercice considéré. Par ailleurs, dans le cas où le nombre de réunions tenues mènerait mécaniquement à un dépassement de l'enveloppe totale de 1 690 000 euros, la part variable serait réduite en proportion du dépassement de l'enveloppe de rémunération d'administrateur fixée par l'Assemblée générale, afin de rester dans les limites allouées à cette enveloppe, comme cela a été fait pour les exercices 2022 et 2023. En cas de nomination d'un nouvel administrateur ou de renouvellement du mandat d'un administrateur, les principes, critères et éléments de rémunération prévus dans la politique de rémunération des administrateurs seraient applicables. Pour les détails sur les administrateurs et leurs mandats, voir section 2.1.2 du DEU 2022-23. 2.4.1.4 Dirigeants mandataires sociaux Pour les détails sur les dirigeants mandataires sociaux et leurs mandats, voir sections 2.1.2 et 2.2.1 du DEU 2022-23. Compte tenu des objectifs mentionnés précédemment, le Groupe a mis en place une politique globale de rémunération des dirigeants mandataires sociaux structurée comme suit (voir également la section « Politique de positionnement par rapport au marché ») : Objectif Principales caractéristiques Salaire fixe annuel Reconnaître le niveau de Voir section « Politique de responsabilité dans un marché positionnement par rapport au compétitif. marché ». Rémunération variable S'assurer que les objectifs Trois catégories d'objectifs : annuelle financiers publiés sont atteints et ‣ Objectifs quantitatifs financiers : inciter au dépassement des chiffre d'affaires des activités objectifs internes pour l'exercice. opérationnelles, cash-flow libre discrétionnaire ajusté (1), charges opérationnelles totales (2), créances douteuses ; ‣ Objectifs quantitatifs lié à la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) ; ‣ Objectifs qualitatifs : objectifs spécifiques liés à la feuille de route stratégique. Voir section « Politique de rémunération variable ». Rémunération variable N/A Néant. pluriannuelle Rémunération à long Maximiser la création de valeur à Attribution fictive d'actions ou terme moyen terme ; attributions d'actions de performance Aligner les intérêts des dirigeants liées à des objectifs de création de mandataires sociaux avec ceux valeur à trois ans : chiffre d'affaires lié des actionnaires et des autres aux nouvelles activités, cash-flow parties prenantes ; libre discrétionnaire ajusté, TSR (3) Retenir les dirigeants clés. relatif, critère RSE. 5

Voir section « Politique de rémunération variable ». Rémunération, Indemnité de départ Pour le Directeur général, une indemnités, avantages indemnité de départ équivalente à 18 dus ou susceptibles mois de la rémunération annuelle fixe d'être dus à raison de et variable en cas de départ forcé la cessation ou du (sauf en cas de négligence grave ou changement de de faute intentionnelle). Soumis à des fonction conditions de performance. Rémunération N/A Commentaire : voir exceptionnelle paragraphe « Rémunération exceptionnelle ». Avantages en nature N/A ‣ Voiture de fonction avec ou sans chauffeur pour le Directeur général ; ‣ Voiture de fonction pour le Directeur général délégué. Rémunération Rémunérer les administrateurs. Pour le Directeur général. d'administrateur Les règles de répartition de rémunération d'administrateur sont décrites dans la section 2.4.1.3. Engagements de non- Tenir compte du contexte très Clause de non-concurrence : concurrence concurrentiel des opérateurs de indemnité équivalant à 50 % du satellites. salaire de base durant les 18 mois suivant la cessation des fonctions, en contrepartie de l'engagement de ne pas travailler directement ou indirectement pour tout opérateur de satellites de télécommunications. Régime de retraite N/A Néant. supplémentaire Régimes collectifs N/A Les dirigeants mandataires sociaux de prévoyance et de bénéficient des régimes collectifs de frais de santé prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein du Groupe dans les mêmes conditions que celles applicables à la catégorie de salariés à laquelle ils sont assimilés pour la fixation des avantages sociaux. Cet indicateur est défini dans la section 6.1.1 « Indicateurs alternatifs de performance » du DEU 2022-23. Hors provision pour créances douteuses. Le TSR est le taux de rentabilité d'une action sur une période donnée qui intègre les dividendes reçus et la plus-value réalisée (donc l'évolution du cours de bourse). Note : parmi les critères pris en compte pour l'établissement de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux figurent notamment le positionnement par rapport au marché (voir section dédiée), les performances antérieures, la fonction ainsi que l'ancienneté ; le poids précis des différents objectifs pour la rémunération variable annuelle est établi par le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, au cas par cas en rapport avec les fonctions de chacun des dirigeants mandataires sociaux. 6

Politique de positionnement par rapport au marché La compétitivité de la politique de rémunération est appréciée par référence à trois panels distincts : 1) un panel des sociétés françaises du SBF 120 (hors services financiers), 2) un panel sectoriel composé d'acteurs de l'industrie des satellites et 3) un panel international composé principalement de sociétés appartenant à l'industrie des technologies et des télécoms, au positionnement similaire à celui d'Eutelsat en matière de technologie et exerçant dans le même marché mondial de la connectivité. "CONTEXTE C" DES MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX Comme décrit dans la section « Contexte A » de l'introduction de la politique de rémunération, étant donné la nature transformante de l'opération OneWeb et le fait que la rémunération fixe annuelle du Directeur général est inchangée depuis plus de sept ans, le Conseil d'administration a engagé une étude de marché sur la rémunération pour s'assurer de la capacité continue de la Société à attirer, retenir et motiver des mandataires sociaux de qualité. Cette étude de marché indépendante réalisée par Willis Towers Watson a montré que la rémunération fixe annuelle de la Directrice générale n'est pas alignée avec le marché et qu'elle se situe généralement bien en dessous du 25ième quartile des trois panels de comparaison mentionnés dans la section Politique de positionnement par rapport au marché » décrits ci-dessus. Les incitations à dépasser les objectifs de la rémunération variable annuelle sont également inférieures à la médiane des trois panels de comparaison ainsi que l'attribution cible de l'intéressement à long terme qui est également inférieure à la médiane des trois panels de comparaison. Par conséquence, l'enveloppe totale de la rémunération fixe, de la rémunération variable annuelle cible et l'intéressement long terme cible de la Directrice générale est nettement inférieure à la médiane des trois panels de comparaison. En outre, compte tenu des responsabilités accrues des dirigeants mandataires sociaux, de la plus forte complexité des opérations commerciales tant dans l'espace que sur terre, un environnement compétitif très différent, un nombre d'employés et une diversité accrus et de l'importance d'assurer la bonne exécution de la stratégie du « pivot des télécommunications » du Groupe pour stimuler la création de valeur, exige une implication renforcée pendant cette période charnière de l'entreprise. Pour ces raisons, sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d'administration propose aux actionnaires les ajustements à la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux tels que détaillés ci-dessous. Rémunération fixe annuelle La rémunération fixe annuelle des dirigeants mandataires sociaux rétribue les responsabilités attachées à de tels mandats sociaux, prenant en compte les qualités des personnes concernées et appréciée également au regard d'études de marché. Ainsi, elle est déterminée en prenant en compte les éléments ci-dessous : niveau et complexité des missions et responsabilités attachées à chaque fonction, étant investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la représenter dans ses rapports avec les tiers ;

performances antérieures, compétences, expériences, expertise, ancienneté et parcours du titulaire de chaque fonction ;

analyses et études de marché portant sur la rémunération pour des fonctions et sociétés comparables ;

un poids pondéré sur la rémunération à long terme pour assurer un alignement avec l'horizon d'investissement à long terme de la Société et les intérêts des actionnaires. Conformément au Code Afep-Medef, le Conseil d'administration a décidé que l'évolution de la rémunération fixe annuelle du Directeur général ne devrait faire l'objet de révision qu'à intervalle de temps relativement long. Le dernier ajustement de la rémunération fixe du Directeur général a eu lieu en 2016. Toutefois, une révision peut intervenir en cas d'évolution significative du périmètre de responsabilité de la fonction, laquelle peut être liée à une évolution de la Société elle-même, ou de décalage important par rapport au positionnement du marché. Dans ces situations particulières, l'ajustement de cette rémunération fixe ainsi que ses motifs seront rendus publics. Pour les autres dirigeants mandataires sociaux, l'opportunité d'une révision de leur rémunération annuelle fixe sera appréciée comme jugé pertinent par le Conseil d'administration. 7

La rémunération fixe annuelle sert de référence pour déterminer le pourcentage maximum de la rémunération variable annuelle et la valorisation de l'intéressement à long terme. MODIFICATIONS PROPOSÉES À LA RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE Directeur général En application des changements de contexte énoncé aux sections « Contexte A » et « Contexte C » ci- dessus, il est demandé aux actionnaires d'augmenter la rémunération fixe annuelle de la Directrice générale à 950 000 euros. Même avec ce changement, la rémunération fixe annuelle de la Directrice générale resterait soit proche, soit inférieure à la médiane des trois panels de comparaison mentionnés dans la « Politique de positionnement par rapport au marché » décrits ci-dessus, Directeur général délégué La Société n'a pas actuellement de directeur général délégué en poste. Néanmoins, afin de maintenir la flexibilité et la capacité du Conseil d'administration à nommer un Directeur général délégué sur proposition de la Directrice générale, une rémunération fixe annuelle du Directeur général délégué doit être votée chaque année par les actionnaires conformément à l'article L. 22-10-8 du Code de commerce. Alors que le niveau de rémunération fixe annuelle dépendrait entièrement du profil, du niveau de responsabilité, des compétences, de l'expérience, de l'expertise et de l'ancienneté de tout futur candidat potentiel, il est demandé aux actionnaires d'approuver un niveau de rémunération qui se situerait dans la fourchette du montant de la rémunération fixe annuelle de l'ancien Directeur général délégué (qui était lui-même également inchangé depuis 2016) et plafonné à l'ancien montant de la rémunération fixe annuelle du Directeur général applicable jusqu'à l'exercice 2023.2 Rémunération variable Rémunération variable annuelle Modalités de détermination Le montant potentiel de cette rémunération variable est déterminé notamment selon les pratiques de marché observées et repose sur l'atteinte de niveaux de performance s'appliquant sur des paramètres clés et des objectifs de performance économiques et personnels, quantitatifs et qualitatifs, en ligne avec la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des rémunérations, confirme et prédétermine ces objectifs au cours de l'exercice concerné, ainsi que leur pondération et les niveaux de performance associés : seuil de déclenchement en dessous duquel aucune rémunération n'est versée ;

niveau cible lorsque l'objectif est atteint ; et

niveau maximum traduisant une surperformance par rapport au niveau cible de l'objectif fixé. Les objectifs de performance économique, quantitatifs, reposant sur des indicateurs financiers sont fixés de manière précise sur la base du budget ou des objectifs financiers préalablement approuvés par le Conseil d'administration et sont soumis à des seuils de performance. Le niveau d'atteinte des objectifs est communiqué une fois l'appréciation de la performance établie par le Conseil d'administration. 2 Concrètement, dans la fourchette de 365 000 euros (arrondi pour des raisons de praticité) à 650 000 euros (plafond). 8

Présentation détaillée des caractéristiques pour les dirigeants mandataires sociaux Ces paramètres sont prédéterminés par le Conseil d'administration au cours de l'exercice concerné. Ils sont susceptibles d'évoluer d'une année sur l'autre. Le poids de chaque critère est résumé dans le tableau de synthèse ci-dessous pour les dirigeants mandataires sociaux : (en pourcentage de la rémunération fixe) Dirigeant mandataire social Objectifs quantitatifs financiers au niveau Groupe 65 % Chiffre d'affaires des activités opérationnelles (1) 26 % Cash-flow libre discrétionnaire ajusté 26 % Charges opérationnelles totales (2) 9,75 % Créances douteuses 3,25 % Objectifs quantitatifs RSE 15 % Objectifs qualitatifs 20 % Total 100 % Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles correspond au chiffre d'affaires total du Groupe duquel sont déduits les « Autres revenus » comme indiqué dans le chapitre 6 du présent document. Par rapport à la politique approuvée par l'Assemblée générale du 10 novembre 2022, ce qui précède comprend les ajustements suivants : la pondération du Cash-flow libre discrétionnaire ajusté a été légèrement augmentée de 22,75 % à 26 % compte tenu de l'importance de la génération de trésorerie pour financer le développement des satellites LEO de 2ème génération. Ceci est tout aussi important que la croissance du chiffre d'affaires, ce qui se reflète dans la pondération égale des deux objectifs ;

Cash-flow libre discrétionnaire ajusté a été légèrement augmentée de 22,75 % à 26 % compte tenu de l'importance de la génération de trésorerie pour financer le développement des satellites LEO de 2ème génération. Ceci est tout aussi important que la croissance du chiffre d'affaires, ce qui se reflète dans la pondération égale des deux objectifs ; pour permettre ce qui précède, la pondération des charges opérationnelles totales a été proportionnellement légèrement réduite de 13 % à 9,75 % ;

Il n'y a pas d'autre changement à la structure détaillée ci-dessus. Modalités de calcul des objectifs financiers quantitatifs Groupe (seuils et plafonds) La part financière quantitative est payée à hauteur de : 150 % en cas de dépassement du niveau de surperformance défini par rapport au budget ;

100 % en cas d'atteinte de l'objectif cible du budget ;

Si la performance est inférieure au niveau cible, un seuil est défini par rapport au budget pour chaque indicateur : pour la croissance des revenus des « Operating Verticals ». Dans ce cas, le paiement pour ce critère serait de 80 %,

pour le cash-flow libre discrétionnaire ajusté, les charges opérationnelles totales et les créances douteuses, le paiement pour ce critère serait de 50 % ; 0 % en cas de niveau de réalisation inférieur à ce seuil prédéfini par le Conseil d'administration. L'élasticité de chacun des paliers est définie objectif par objectif. Le calcul est fait à taux de change et périmètre constants, avec un plan de déploiement nominal et de manière linéaire entre chaque seuil. 9