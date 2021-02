Eutelsat Communications : à nouveau mandaté par l'Agence du GNSS européen (GSA) pour l'hébergement de la charge utile EGNOS GEO-4

À propos d'Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s'appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille deux cents collaborateurs originaires de 50 pays, s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

A propos de l'Agence du GNSS européen (GSA)

L'agence du GNSS européen (GSA) est une agence réglementaire de l'Union européenne en charge de la gestion des opérations, de la sécurité et de la fourniture des services des systèmes européens de navigation par satellite, EGNOS et Galileo. La mission de la GSA est de soutenir les objectifs de l'Union européenne et d'assurer le plus fort retour sur investissement pour les systèmes de navigation par satellite, tant en termes d'utilisateurs, que de croissance économique et de compétitivité. Plus d'informations sur gsa.europa.eu.

