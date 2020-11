Eutelsat Communications : accélère avec konnect la commercialisation des nouvelles capacités fournies par le satellite KONNECT

Regulatory News:

Exemples de forfaits proposés par konnect en Europe (Photo: Business Wire)

Mettant à profit la mise en service du satellite EUTELSAT KONNECT, le nouveau service d'Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL), baptisé konnect, a donné le coup d'envoi de la vente au détail de la nouvelle génération de services haut débit par satellite à travers l'Europe et l'Afrique. Actuellement en cours de déploiement sur les deux continents, le service propose des forfaits haut débit répondant aux besoins des particuliers, des PME et des organismes dont les activités se déroulent actuellement au-delà des régions couvertes par la fibre optique.

Le rachat récent de BigBlu, leader européen de la distribution de haut débit par satellite, a sensiblement dynamisé les capacités de vente au détail de konnect. Ayant obtenu les autorisations réglementaires requises pour exercer ses activités sur les deux continents, konnect a mis en place une stratégie de commercialisation multicanale qui comprend la vente en ligne et la vente à distance en Europe, et s’appuie sur des partenariats avec des revendeurs et des commerces de détail en Afrique. En complément des récents accords passés avec Orange pour la totalité de la capacité en France, et avec TIM pour celle couvrant l'Italie, la vente au détail se concentrera dans un premier temps sur le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal en Europe, et sur la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo en Afrique, avant de monter progressivement en puissance pour couvrir les 15 marchés européens et les 39 marchés africains desservis par EUTELSAT KONNECT.

À mesure que sa mise en œuvre s'accélère, konnect redéfinit les attentes en matière de connectivité des populations qui résident et travaillent en dehors des frontières géographiques de la fibre optique, en leur permettant d’accéder à un service disponible immédiatement, assorti de forfaits proposant :

Des vitesses ultra rapides allant jusqu'à 100 Mbps dès le démarrage, garantissant aux abonnés éloignés des réseaux traditionnels des vitesses comparables à celles de la fibre optique ;

Des forfaits Données illimitées répondant aux besoins des particuliers, des foyers, des PME, des écoles et divers organismes.

Une gamme de tarifs compétitifs et abordables à partir de 25 €/mois en Europe et de 15 €/mois en Afrique ;

Des coûts d'installation réduits, associés à la gratuité de l'installation et à la fourniture de tous les équipements inclus dans le tarif mensuel pour la plus grande partie de la clientèle établie en Europe ; en Afrique, le prix du kit sera plafonné à 99 $, ce qui correspond au marché en plein essor des services prépayés.

Michel Azibert, Directeur général délégué d’Eutelsat, a commenté la campagne en ces termes : « Nous sommes ravis de voir konnect intensifier ses efforts de marketing dans le sillage de l'entrée en service des ressources considérables déployées en orbite par EUTELSAT KONNECT. « konnect » qui désigne à la fois notre satellite et notre marque, traduit en un seul mot la formidable aventure dans laquelle le Groupe Eutelsat s'est engagé. A l'heure où la demande de services haut débit fiables et abordables n'a jamais été aussi soutenue, konnect offre une solution d'accès immédiat pour les particuliers, les entreprises et les organismes éloignés des infrastructures terrestres. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille collaborateurs originaires de 46 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Annexe : Grille tarifaire fournie à titre indicatif

* Pour les forfaits Easy Starter, Zen, Max, après 20 Go, 60 Go et 120 Go d'utilisation de données, les données peuvent être priorisées par rapport aux autres clients en cas de saturation du réseau. Les flux de données ne sont pas comptabilisés pendant la nuit (de 1 à 6 heures du matin - heure locale).

