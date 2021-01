Eutelsat Communications : annonce la nomination d'Anne Carron en qualité de Directrice des Ressources Humaines

Communiqué de presse - 15 janvier 2021 15:18

Paris, le 15 janvier 2020 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce la nomination d'Anne Carron en qualité de Directrice des Ressources Humaines du Groupe.

Anne rejoint Eutelsat au terme d'un parcours riche et varié au service de la croissance et de la transformation des entreprises, d'abord comme juriste d'entreprise et avocate spécialisée en fusions-acquisitions au sein du cabinet Linklaters, avant de rejoindre le groupe Carrefour aux fonctions de directrice juridique adjointe, puis de directrice des ressources humaines du groupe. A ce titre, Anne a joué un rôle de premier plan dans l'amélioration des performances opérationnelles de Carrefour en s'appuyant sur les stratégies RH pour renforcer le sens du service client au sein des équipes, favoriser la digitalisation et accompagner l'évolution de l'entreprise sur la voie d'une plus grande agilité et d'un sens accru du travail collaboratif. Elle a ensuite quitté le groupe Carrefour pour fonder HR Mobiliwork, une société de conseil RH accompagnant la collaboration entre les grands groupes et les start-ups.

Anne est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'ESSEC et d'un certificat en intelligence artificielle du MIT Sloan School of Management. Elle est en outre membre au barreau de Paris et a obtenu le certificat de l'INSEAD en gouvernance des entreprises.

Rodolphe Belmer a déclaré à propos de cette nomination : « Je me réjouis de l'arrivée d'Anne dans notre Groupe. Je suis confiant que le vaste éventail de compétences dont Anne dispose et son expérience seront de précieux atouts pour Eutelsat à l'heure où nous poursuivons la transformation de notre Groupe. »

Anne rejoindra Eutelsat en février et siégera au Comité exécutif. Elle succédera à Marie-Sophie Rouzaud qui a décidé de suspendre sa carrière pour raisons familiales.