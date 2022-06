Eutelsat Communications : apporte son appui au programme d'accès à Internet « Internet para Todos » du Mexique

Alors que la fin de l'année scolaire approche dans de nombreux pays, y compris pour les enfants mexicains, Eutelsat Communications met en avant la part significative qu'elle prend dans le projet « Internet para Todos » (Internet pour tous) aux côtés de trois grands fournisseurs d'accès (FAI) mexicains, dont Apco Networks et Globalsat. En effet, Eutelsat met à leur disposition de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A, en vue du déploiement d'Internet dans les écoles mexicaines situées en milieu rural grâce à la mise en place de bornes d'accès à Internet.



Apco Networks, Globalsat et un autre FAI ont été retenus pour apporter leur appui au programme " Internet para Todos " élaboré par CFE Telecommunications avec le soutien du gouvernement mexicain, afin d'accélérer la fourniture de services Internet auprès de l'ensemble de la population mexicaine. Pour y parvenir, les FAI pourront tirer parti de la puissance de quatre faisceaux en bande Ka du satellite Eutelsat 65 West A afin d'élargir le périmètre de déploiement aux régions non desservies par les infrastructures terrestres.