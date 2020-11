Eutelsat Communications : cède ses parts dans EBI et d'autres activités à Viasat pour 140 mlns d'euros

Données financières EUR USD CA 2021 1 217 M 1 442 M - Résultat net 2021 269 M 319 M - Dette nette 2021 2 803 M 3 321 M - PER 2021 8,89x Rendement 2021 8,78% Capitalisation 2 374 M 2 817 M - VE / CA 2021 4,25x VE / CA 2022 4,09x Nbr Employés 1 014 Flottant 98,8% Graphique EUTELSAT COMMUNICATIONS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique EUTELSAT COMMUNICATIONS Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 12,29 € Dernier Cours de Cloture 10,30 € Ecart / Objectif Haut 79,6% Ecart / Objectif Moyen 19,4% Ecart / Objectif Bas -12,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Rodolphe Belmer Chief Executive Officer & Director Dominique Marie Philippe D’Hinnin Chairman Sandrine Téran Chief Financial & Information Technology Officer Yohann Leroy Chief Technical Officer Ross McInnes Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) EUTELSAT COMMUNICATIONS -28.92% 2 817 AT&T INC. -26.77% 206 840 T-MOBILE US 63.03% 160 113 CHINA MOBILE LIMITED -28.17% 125 196 NTT DOCOMO, INC. 28.11% 121 046 SOFTBANK GROUP CORP. 39.59% 119 545