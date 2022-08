Eutelsat Communications : cesse la diffusion d'une chaîne de télévision pro-russe

L'opérateur français de satellites Eutelsat, à la demande de l'Arcom, régulateur français des médias, a indiqué avoir cessé la diffusion en Europe de la chaîne russe NTV Mir. Sur son site internet, l'Arcom met en avant l'idée que « NTV Mir tend à présenter de manière répétée non seulement les dirigeants ukrainiens et l'armée ukrainienne, mais encore et surtout la population ukrainienne, comme adhérant à l'idéologie nazie du troisième Reich et représentant une extrême dangerosité ».



La mesure d'interrompre la diffusion de cette chaîne prend effet à compter du 3 août.



Depuis le déclenchement du conflit en Ukraine le 24 février dernier, Eutelsat a dû plusieurs fois couper le signal de différents radiodiffuseurs russes. Début mars, , à la demande des 27 pays de l'UE, l'opérateur de satellites avait notamment fait cesser la diffusion des chaînes d'information du groupe russe RT, accusées d'être des instruments de " désinformation " du Kremlin.