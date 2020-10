Eutelsat Communications : confirme ses objectifs financiers après un repli de 1,9% de l'activité au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur satellitaire Eutelsat a confirmé jeudi l'ensemble de ses objectifs financiers, après un recul de son chiffre d'affaires au cours du premier trimestre de son exercice 2020-2021 en ligne avec ses attentes.

Sur les trois mois clos à la fin septembre, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles d'Eutelsat est ressorti à 306,7 millions d'euros, contre 316,5 millions d'euros un an plus tôt, soit un repli de 3,1% en données publiées et de 1,9% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires global d'Eutelsat a reculé de 0,7% en données publiées et de 0,8% en comparable.

Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur des revenus trimestriels de 304 millions d'euros.

Au 30 septembre 2020, le carnet de commandes du groupe s'établissait à 4,4 milliards d'euros, contre 4,2 milliards d'euros un an plus tôt, et 4,1 milliards d'euros au 30 juin 2020. "Cette croissance de 3% sur un an reflète l'intégration au carnet de commandes du renouvellement du contrat Sky Italia qui est partiellement compensée par la consommation naturelle du carnet de commandes", a commenté Eutelsat dans un communiqué.

Le carnet de commandes de l'opérateur satellitaire équivaut à 3,4 fois son chiffre d'affaires de l'exercice 2019-2020, la division Broadcast représentant 70% du total.

Eutelsat prévoit toujours un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,180 milliard et 1,220 milliard d'euros pour son exercice 2020-2021.

L'ensemble des autres objectifs financiers du groupe ont été confirmés, notamment un cash-flow libre discrétionnaire ajusté compris entre 420 millions et 450 millions d'euros pour l'exercice 2021-22.

