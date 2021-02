Eutelsat Communications : et TelOne (Pvt) Limited signent un accord multi-services pour l'accès à un haut débit de grande qualité au Zimbabwe

Regulatory News:

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) et TelOne (Pvt) Limited, l'un des principaux fournisseurs d'accès Internet du Zimbabwe, viennent de signer un accord-cadre portant sur la fourniture de services haut débit par satellite de grande qualité au Zimbabwe.

En vertu de cet accord pluriannuel conclu avec Konnect Africa, la branche haut débit d'Eutelsat, à compter de mars 2021, TelOne (Pvt) Limited s'appuiera sur la flexibilité opérationnelle et la puissance du satellite EUTELSAT KONNECT pour acheminer le haut débit jusqu'aux foyers et aux entreprises situés dans les zones rurales et isolées du Zimbabwe.

EUTELSAT KONNECT, dont l'entrée en service s'effectue progressivement depuis novembre 2020, est un satellite multifaisceaux de nouvelle génération doté d'une flexibilité opérationnelle sans précédent. Disposant d'une capacité de 75 Gbps en bande Ka à travers un réseau de 65 faisceaux, le satellite offre une couverture quasi-intégrale de l'Europe et de l'Afrique subsaharienne.

S'exprimant à propos de l'accord, Chipo Mtasa, directrice de TelOne (Pvt) Limited, a déclaré : « En nous procurant cette capacité et ces services premium, nous pourrons mener à bien notre mission qui consiste à déployer, partout au Zimbabwe, des services haut débit rapides, fiables et abordables auprès des foyers, des entreprises, des établissements d'enseignement et des organismes gouvernementaux. Nous avons à cœur d'établir des connexions durables et solides à travers les services que nous proposons, et cela sera désormais une réalité pour tous nos clients, jusque dans les régions les plus reculées, ce qui s'inscrit dans notre vision d'une société numérique à l'horizon de 2023. »

Guido Merien-van Sprundel, directeur des ventes d'Eutelsat pour l'Afrique australe, a ajouté : « Nous sommes ravis de sceller ce partenariat avec TelOne (Pvt) Limited pour faire bénéficier les entreprises et les foyers du Zimbabwe de liaisons en bande Ka. Cet accord, qui étend notre offre de services à un autre pays d'Afrique, illustre parfaitement l'appétit du continent africain pour des services Internet fiables et de qualité, et nous nous réjouissons d’ores et déjà de pouvoir accompagner TelOne (Pvt) Limited sur le long terme. »

À propos d’Eutelsat Communications

Créé en 1977, Eutelsat Communications est l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, Eutelsat permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d’établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu’ils se trouvent. Eutelsat diffuse plus de 6 600 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience d’un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Basé à Paris, Eutelsat s’appuie sur un réseau mondial de bureaux et de téléports. Ses équipes, constituées de mille deux cents collaborateurs originaires de 50 pays, s’engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service. Eutelsat Communications est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole ETL.

Pour en savoir plus sur Eutelsat, consultez www.eutelsat.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210201005444/fr/