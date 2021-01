Eutelsat Communications : konnect d'Eutelsat s'apprête à fournir des services de connectivité au réseau de la Poste de Côte d'Ivoire

Regulatory News:

Le service konnect d'Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris : ETL) vient de signer avec son partenaire de distribution InterSat, un accord-cadre portant sur la fourniture de services de connectivité au réseau de la Poste en Côte d'Ivoire.

A travers cet accord pluriannuel, ce sont environ 170 bureaux de poste qui seront prochainement reliés au haut débit par satellite sur l'ensemble du territoire ivoirien. En outre, ces 170 bureaux de poste seront équipés de bornes konnect Wifi réparties dans les zones blanches, permettant à La Poste de proposer des solutions d’accès Internet aux clients situés dans ces régions. Cette couverture est susceptible d’être étendue à l'avenir à 3 000 points-relais répartis aux quatre coins du pays.

Le déploiement de ce service, qui s'appuiera sur les très grandes performances du satellite EUTELSAT KONNECT récemment mis en service, démarrera en janvier 2021 pour une durée de six mois.

Philippe Baudrier, Directeur général de Konnect Africa a déclaré à propos de l'accord : « Nous avons le privilège d'accompagner une institution telle que La Poste dans sa volonté d'élargir la portée de sa mission de service universel. Cet accord illustre parfaitement les moyens dont dispose konnect pour aider les entités publiques et privées en Afrique à combler la fracture numérique dans les zones rurales. En desservant d'ores et déjà des écoles, des cliniques et des structures de soins dans plusieurs pays, konnect est en passe de redéfinir les ambitions en matière de connectivité des populations qui vivent et travaillent dans les régions non desservies par les réseaux terrestres. »

Jeoffrey Woods, Directeur général d’InterSat a ajouté : « Nous sommes très fiers aujourd’hui de travailler ensemble avec La Poste de Côte d’Ivoire. Ce projet cadre répond au souhait du gouvernement ivoirien, et en particulier via La Poste de Côte d’Ivoire, d’offrir des services numériques de qualité sur tout le territoire national pour les besoins opérationnels des 170 agences, mais également pour assurer la poursuite du déploiement des services universels en faveur des populations vivant en zones blanches. L’internet haut débit fiable et bon marché, c’est aujourd’hui une réalité.».

Isaac Gnamba Yao, Directeur général de La Poste de Côte d’Ivoire a précisé : « La Poste de Côte d’Ivoire vient d’ajouter à sa mission régalienne de Service Postal Universel pour le transport de courrier et services connexes, celle de faciliter l’accès à l’Internet aux populations rurales. Dans cette optique, elle a noué un partenariat avec konnect et InterSat, par le biais d’un protocole d’accord signé le 22 décembre 2020. Cet accord qui s’inscrit dans un partenariat public-privé, est une action de plus pour La Poste de Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de sa vision de « Maison du Citoyen et des Entreprises, Coursier de l’État ».

