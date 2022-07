Eutelsat Communications : , plus forte baisse de l'indice SBF 120 à la mi-séance du mardi 26 juillet 2022

Eutelsat

(-9,98 % à 7,72 euros)

Le titre accuse une forte baisse alors que Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation d'Acheter à Conserver sur Eutelsat et son objectif de cours de 14 euros à 9 euros. Le bureau d'études considère la fusion avec OneWeb comme un élément négatif pour les actionnaires minoritaires d'Eutelsat, qui deviendraient les détenteurs d'une société plus risquée puisque OneWeb n'a pas terminé le déploiement de sa constellation (risques techniques, investissements supplémentaires) et devra faire face à la concurrence de sociétés plus importantes.