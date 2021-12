Eutelsat : Eva Berneke nommée Directrice générale

Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications a annoncé la nomination d’Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu’administratrice. Eva Berneke possède une "expérience considérable dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie ". Elle remplace Rodolphe Belmer, dont le départ pour la direction d'Atos avait été annoncé fin octobre.



Eva Berneke rejoint Eutelsat après avoir dirigé KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques à destination des secteurs public et privé, et qui fait désormais partie du groupe NEC.



Eva Berneke est membre de conseils d'administration de groupes internationaux tels que Lego et Vestas Wind Systems, ainsi que de l'École polytechnique française. Diplômée de l'Université technique du Danemark, où elle a obtenu une maîtrise en génie mécanique, elle est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD.