Eutelsat : accord avec Intersat pour trois pays d'Afrique

Eutelsat Communications annonce avoir signé avec Intersat un accord de capacité pluriannuel portant sur plusieurs centaines de Mbps pour répondre aux besoins de connectivité des entreprises, des collectivités et des particuliers en Gambie, en Guinée-Bissau et au Sénégal.



En vertu de cet accord qui représente la totalité de la capacité disponible sur ces pays, Intersat s'appuiera sur la couverture et la portée d'Eutelsat Konnect pour le déploiement de services Internet dans les territoires situés à l'écart des infrastructures terrestres.



'Cet accord met en exergue les besoins importants du continent africain, tout comme les atouts inégalés du satellite Eutelsat Konnect qui permettront de les satisfaire pleinement', commente Nicolas Baravalle, directeur régional d'Eutelsat pour l'Afrique subsaharienne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.