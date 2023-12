Eutelsat : accord de distribution exclusif avec un opérateur libyen

Eutelsat Group, opérateur de satellites, vient de signer un accord de distribution exclusif entre Eutelsat OneWeb, la branche d'activité du groupe dédiée à la connectivité, et l'opérateur de télécommunications libyen Rawafed Libya for Telecommunications & Technology (RLTT), en vue du déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence sur l'ensemble du territoire libyen. Portant sur plusieurs millions de dollars, ce contrat pluriannuel vient resserrer davantage encore les liens existants de longue date entre Eutelsat Group et RLTT.



Cet accord historique permet à RLTT de renforcer son partenariat avec Eutelsat Group autour d'une offre combinant des services avancés en orbite géostationnaire (GEO) et en orbite terrestre basse (LEO).



Le nouveau partenariat prévoit le déploiement de services de connectivité à haut débit et à faible latence pour un large éventail d'applications, notamment celles liées aux activités commerciales des secteurs pétrolier et gazier, de la finance et des administrations gouvernementales.



Il portera également sur le raccordement aux réseaux cellulaires des opérateurs de télécommunications et sur les besoins des organisations humanitaires en matière de connectivité à distance.