Eutelsat : accord définitif de rapprochement avec OneWeb

Eutelsat Communications a annoncé mardi la signature d'un accord définitif en vue de son rapprochement avec le réseau de communication spatial OneWeb.



Suite à l'avis des instances représentatives de son personnel et à la validation de l'opération par son conseil d'administration, l'opérateur satellitaire a conclu hier cet accord avec les principaux actionnaires de OneWeb, à savoir Bharti, le gouvernement britannique, Softbank et Hanwha.



Dans un communiqué, Eutelsat précise que la réalisation de l'opération reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités réglementaires compétentes.



Selon le calendrier retenu, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du groupe - appelée à approuver l'opération - devrait désormais se tenir au deuxième ou au troisième trimestre 2023.



La société précise que ce décalage potentiel par rapport au calendrier initial ne devrait pas avoir d'impact significatif sur les perspectives financières de l'entité combinée.



Le conseil d'administration du nouvel ensemble serait ainsi composé de 15 administrateurs, dont l'actuel président d'Eutelsat ainsi que son actuelle directrice générale.



Il est prévu que le conseil soit composé à 67% d'administrateurs indépendants.



