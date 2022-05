Eutelsat : accord pluriannuel pour les îles Tuvalu

Eutelsat Communications et Tuvalu Telecommunications Corporation (TTC) annoncent la signature d'un contrat portant sur les ressources en orbite du satellite Eutelsat 172B en vue de favoriser le déploiement des réseaux d'entreprise aux îles Tuvalu.



En vertu de cet accord pluriannuel, TTC pourra s'appuyer sur la couverture de ce satellite afin de concrétiser son engagement en faveur de la lutte contre la fracture numérique dans les zones géographiques enclavées.



'TTC entend mettre à profit les atouts d'Eutelsat 172B pour démultiplier les réseaux d'entreprise à destination des organismes publics et de nombreuses PME répartis aux quatre coins de l'archipel', explique Christophe Cazes, directeur pour l'Asie-Pacifique.



