Eutelsat : accord pluriannuel signé avec OneWeb

Eutelsat et OneWeb, l'opérateur de satellites de télécommunications en orbite terrestre basse (LEO) dont il est devenu le deuxième actionnaire en décembre dernier, annoncent un accord global pluriannuel de distribution portant sur les ressources en orbite de OneWeb.



Grâce à ce partenariat, Eutelsat pourra commercialiser les services de connectivité opérés par OneWeb sur les segments de marché clés que sont la connectivité aérienne et maritime, les réseaux d'entreprises, les services gouvernementaux et aux opérateurs de télécommunications.



Cet accord témoigne des synergies mises en oeuvre entre les deux opérateurs, et pose les jalons d'une étroite coopération entre eux autour du développement futur d'offres combinées GEO/LEO dans le domaine de la connectivité.



