Eutelsat confirme ses objectifs annuels

Paris (awp/afp) - L'opérateur européen de satellites Eutelsat a annoncé vendredi un chiffre d'affaires stable (+0,3%) sur un an au premier semestre de son exercice décalé 2022-2023, à 573,8 millions d'euros, confirmant "l'ensemble" de ses objectifs pour l'exercice en cours et "les suivants".

"Eutelsat affiche des résultats solides au premier semestre grâce à un chiffre d'affaires des activités opérationnelles conforme à nos objectifs annuels (...) Cette performance financière nous permet de confirmer nos objectifs financiers pour l'exercice 2022-23", ainsi que pour les "exercices suivants", a commenté la directrice générale du groupe Eva Berneke, citée dans un communiqué.

Pour l'exercice décalé 2022-2023, entamé le 1er juillet, Eutelsat fixe un objectif de chiffre d'affaires de ses "activités opérationnelles" qui devrait se situer entre 1,135 et 1,165 milliard d'euros.

"L'impact des sanctions contre certaines chaînes russes et iraniennes se fera sentir principalement au second semestre", a toutefois de nouveau prévenu Eutelsat.

La cessation de la diffusion de plusieurs chaînes russes et iraniennes par l'opérateur français, conformément aux demandes d'autorités françaises et européennes, devrait avoir un impact négatif cumulé se situant dans une fourchette comprise "entre 10 et 15 millions d'euros" sur le chiffre d'affaires du groupe, et "presque la même chose" sur le bénéfice brut d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice 2022-2023, a rappelé vendredi Eva Berneke, lors d'une conférence téléphonique.

Eutelsat a cessé la diffusion des services de trois chaînes de télévision russes (Rossiya One, Pervyi Kanal et NTV), en application d'une décision de l'Arcom le 14 décembre.

Le gendarme français de l'audiovisuel, saisi sur le sujet par l'ONG Reporters sans frontières, avait estimé que les programmes de ces trois chaînes consacrés à l'Ukraine comportaient "des incitations répétées à la haine et à la violence et de nombreux manquements à l'honnêteté de l'information".

Le groupe a également "mis fin à l'ensemble des activités de diffusion liées à l'entité Islamic Republic of Iran Broadcasting", l'éditeur de la chaîne iranienne anglophone Press TV, à la suite de sanctions de l'Union Européenne.

L'UE avait accusé en novembre la chaîne d'avoir diffusé "les aveux forcés" de détenus après la répression des manifestations engendrées par la mort de Mahsa Amini.

Concernant le projet de fusion avec le britannique OneWeb annoncé en juillet, qui doit donner naissance à un géant européen dans la course à l'internet depuis l'espace face au mastodonte Starlink dirigé par Elon Musk, l'opération doit être finalisée "au deuxième ou troisième trimestre" de 2023, a précisé Eutelsat vendredi.

