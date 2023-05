Eutelsat confirme son plan de vol mais perd de l'altitude en Bourse

(Actualisation: consensus des analystes, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Eutelsat recule jeudi, bien que l'opérateur satellitaire ait confirmé ses objectifs pour l'exercice qui s'achèvera fin juin 2023 et réalisé un chiffre d'affaires conforme aux prévisions des analystes au troisième trimestre.

A 09h45, le titre Eutelsat refluait de 3,2%, à 6,15 euros.

Pour l'exercice 2022-2023, Eutelsat anticipe toujours un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,14 milliard et 1,17 milliard d'euros. Le groupe a également confirmé son objectif d'un flux de trésorerie disponible discrétionnaire ajusté de 420 millions d'euros par an en moyenne pour l'exercice 2022-2023 et le suivant.

Au cours du trimestre clos fin mars dernier, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles d'Eutelsat est ressorti à 271,6 millions d'euros, en baisse de 4,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de ces activités a diminué de 7%.

Le chiffre d'affaires total s'est inscrit à 272 millions d'euros au troisième trimestre, en diminution de 5,2% sur un an en données publiées et de 7,5% sur une base comparable. Les ventes trimestrielles d'Eutelsat sont toutefois ressorties conformes au montant moyen de 271 millions d'euros attendu par les six analystes interrogés par la société.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'exercice en cours, les revenus totaux d'Eutelsat ont baissé de 1,5% sur un an en données publiées et de 6,6% en données comparables, à 845,8 millions d'euros.

"Au 31 mars 2023, le carnet de commandes s'établissait à 3,5 milliards d'euros, contre 4 milliards d'euros un an plus tôt et 3,7 milliards d'euros au 31 décembre 2022, reflétant son érosion naturelle en l'absence de renouvellement majeur dans l'activité Broadcast ce trimestre", a souligné Eutelsat dans un communiqué.

Eutelsat a par ailleurs indiqué que l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires appelée à approuver l'acquisition du fournisseur britannique d'accès à Internet à haut débit OneWeb, annoncée en juillet 2022, devrait se tenir au troisième trimestre calendaire de cette année.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'EUTELSAT:

https://www.eutelsat.com/fr/investisseurs/informations-financieres

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2023 03:45 ET (07:45 GMT)