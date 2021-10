Eutelsat : contrat avec Globacom pour le Nigeria

Globacom choisit Konnect Africa d'Eutelsat pour apporter le haut débit par satellite aux régions mal desservies du Nigeria.



Globacom est une société multinationale de télécommunications et le deuxième opérateur au Nigeria, avec une part de marché d'environ 28 % et plus de 51 millions d'abonnés.



En service depuis début 2021, Eutelsat Konnect est un satellite haut débit de nouvelle génération. Il offre d'importantes ressources pour les services à haut débit avec une couverture quasi complète de l'Afrique subsaharienne.



