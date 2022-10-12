Eutelsat et OneWeb veulent renforcer et prolonger leur partenariat

12 octobre (Reuters) - Eutelsat Communications SA
:
* UPDATE STRATÉGIQUE D'EUTELSAT SUR SON PROJET DE
RAPPROCHEMENT
AVEC ONEWEB
* RAPPROCHEMENT DE DEUX PARTENAIRES COMPLÉMENTAIRES POUR
CRÉER LA
PREMIÈRE INFRASTRUCTURE COMBINÉE GEO/LEO
* PERFORMANCE FINANCIÈRE ROBUSTE DÈS LE PREMIER JOUR,
PERMETTANT
D'ATTEINDRE UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN À DEUX CHIFFRES
DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE L'EBITDA SUR LE MOYEN-LONG TERME,
AINSI QUE PLUS DE 1,5 MILLIARDS D'EUROS DE SYNERGIES
* APRÈS RÉALISATION DU RAPPROCHEMENT, EUTELSAT ET ONEWEB
COMMENCERONT À DÉVELOPPER LA PROCHAINE CONSTELLATION GEN 2 DE
ONEWEB
* D'ICI À 2030, LE MARCHÉ DE LA CONNECTIVITÉ PAR SATELLITE
DEVRAIT
PLUS QUE TRIPLER EN VALEUR, PASSANT DE 4,3 MILLIARDS DE DOLLARS
À 16 MILLIARDS DE DOLLARS
* SUR UNE BASE STANDALONE, LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE ONEWEB
DEVRAIT
ATTEINDRE 50 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2023, 150 À
250 MILLIONS AU COURS DE L'EXERCICE 2024, 300 À 500 MILLIONS
D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2025 ET DÉPASSER 600 MILLIONS
D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE 2027
* L'EBITDA DEVRAIT CROÎTRE À UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL
MOYEN À
DEUX CHIFFRES SUR LA MÊME PÉRIODE, DÉPASSANT LA CROISSANCE DU
CHIFFRE DAFFAIRES, PASSANT DENVIRON 700 MILLIONS D'EUROS AU
COURS DE L'EXERCICE 20236 À UNE FOURCHETTE COMPRISE ENTRE 750
MILLIONS D'EUROS ET 850 MILLIONS D'EUROS AU COURS DE L'EXERCICE
2024, ENTRE 900 MILLIONS D'EUROS ET 1,1 MILLIARD D'EUROS AU
COURS DE L'EXERCICE 2025, PUIS ENVIRON 1,4 MILLIARD DEUROS EN
2027
* EN INCLUANT LES SYNERGIES, LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE
COMBINÉ
SONT ESTIMÉS EN MOYENNE À ENVIRON 725 À 875 MILLIONS D'EUROS PAR
AN, SUR LA PÉRIODE DE 2024 À 2030 AVEC UNE PART PLUS IMPORTANTE
LES PREMIÈRES ANNÉES
* AU-DELÀ DE 2030, LES INVESTISSEMENTS DEVRAIENT DIMINUER DE
MANIÈRE SIGNIFICATIVE, CAR LA MISE À JOUR, LE REMPLACEMENT ET LA
MAINTENANCE DE LA FLOTTE SERONT PROGRESSIFS PLUTÔT QUE
GÉNÉRATIONNELS
* L'EBITDA-CAPEX COMBINÉ DEVRAIT REDEVENIR POSITIF D'ICI
L'EXERCICE 2025 OU 2026, EN FONCTION DE L'ÉCHELONNEMENT DES
INVESTISSEMENTS DE GEN 2
* EUTELSAT SUSPENDRA SON DIVIDENDE POUR LES TROIS PROCHAINS
EXERCICES AVEC UNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE CONSACRÉE AU
DÉPLOIEMENT DE LA CONSTELLATION GEN 2, TOUT EN MAINTENANT UN
BILAN SOLIDE
* LE RATIO D'ENDETTEMENT, QUI S'ÉLÈVERA À ENVIRON 4X LA
DETTE
NETTE / EBITDA FIN JUIN 20235, DEVRAIT ÊTRE RÉDUIT GRÂCE À UNE
FORTE CROISSANCE DE L'EBITDA, SOUTENUE PAR UNE POLITIQUE
FINANCIÈRE DISCIPLINÉE, AVEC UN OBJECTIF D'ENDETTEMENT D'ENVIRON
3X À MOYEN TERME
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE UN CA D'ENVIRON 150
MILLIONS D'EUROS EN MOYENNE D'ICI LA 4ÈME ANNÉE
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE DES COÛTS AVANT
IMPÔTS DE
PLUS DE 80 MILLIONS D'EUROS EN MOYENNE D'ICI LA 5ÈME ANNÉE
* SUR LES SYNERGIES PROPOSÉES: ANTICIPE DES DÉPENSES
D'INVESTISSEMENT D'ENVIRON 80 MILLIONS D'EUROS PAR AN DÈS LA
1ÈRE ANNÉE
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(Gdansk Newsroom)