Eutelsat : l'offre de Drahi rejetée, mais le titre s'envole

L'opérateur de satellites Eutelsat a confirmé jeudi avoir rejeté une offre de rachat émanant de Patrick Drahi, le propriétaire du groupe de télécoms Altice.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe indique que la proposition faite par le milliardaire franco-marocain évaluait chacun de ses titres à 12,10 euros par action, tout dividende attaché.



Cette offre a été rejetée à l'unanimité par les organes de gouvernance compétents de la société, précise Eutelsat.



Ce refus n'empêche pas son titre de s'envoler de près de 17% ce matin à la Bourse de Paris, affichant de loin la plus forte hausse de l'indice SBF 120, lui-même en hausse de 0,8%.



Aux niveaux actuels, l'action se rapproche du prix proposé par Drahi, faisant ressortir une capitalisation boursière de l'ordre de 2,8 milliards d'euros.



Selon plusieurs sources de marché, l'offre initiale a été repoussée, mais des discussions resteraient en cours.



Suite à l'apparition de rumeurs de marché hier, Eutelsat avait déjà indiqué mercredi soir avoir reçu une proposition non sollicitée, préliminaire et non contraignante de Patrick Drahi.



