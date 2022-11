Eutelsat nomme un nouveau Directeur financier

Eutelsat Communications a annoncé la nomination de Christophe Caudrelier aux fonctions de Directeur financier du groupe, avec effet au plus tard le 2 janvier 2023. Il rejoint l'opérateur de satellites après avoir exercé les fonctions d’Operating Partner - Finance chez Tikehau Ace Capital Partners. Filiale de Tikehau Capital, Tikehau Ace Capital Partners est un fonds d'investissement privé spécialisé dans les secteurs des industries et des technologies sensibles avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion.



" Christophe Caudrelier nous apporte l'expérience solide qu'il a acquise en tant que directeur financier au cours de ses 30 années de carrière au service d'entreprises de dimension mondiale, où l'excellence opérationnelle et les investissements à long terme sont des facteurs clés permettant de répondre aux besoins en constante évolution des marchés ", explique Eutelsat.



Sa nomination intervient suite à l'annonce faite par la Directrice financière Sandrine Téran de son départ du groupe dans le but de se consacrer à d'autres projets professionnels.