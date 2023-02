Eutelsat parmi les plus forts replis du SBF 120 : les résultats semestriels déçoivent

Sanctionné pour sa performance semestrielle décevante, Eutelsat (-4,51% à 6,77 euros) évolue dans les profondeurs de l’indice SBF 120, entraînant dans son sillage son concurrent, SES (-2,83% à 6,996 euros). Au premier semestre 2022-2023, clos fin décembre, l’Ebitda de l’opérateur de satellites a accusé un repli de 3,8% sur un an, à 419 millions d'euros. Sa marge d’Ebitda est sous pression, reculant de 3,1 points à 73%.



Dans le même temps, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles a progressé de 2,3% à 581,9%. Il a cependant reculé de 4,1% à périmètre et taux de change constants.



Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 milliards d'euros au 31 décembre 2021 et 4,0 milliards d'euros au 30 juin 2022.



Au 31 décembre 2022, l'endettement financier net s'élève à 2,9 milliards d'euros, en hausse de 182 millions d'euros par rapport à fin juin 2022.



L'Assemblée générale annuelle des actionnaires réunie le 10 novembre 2022 a approuvé le versement d'un dividende de 0,93 euro par action au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022, ainsi que l'option permettant aux actionnaires de recevoir la totalité du dividende, soit en espèces, soit en actions nouvelles de la société. Cette option devait être exercée du 21 novembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus.



En outre, l'acquisition du fournisseur britannique d'accès à Internet à haut débit OneWeb, annoncée en juillet 2022, devrait se tenir au deuxième ou au troisième trimestre de cette année.



Côté perspectives, Eutelsat a confirmé ses objectifs annuels. Il anticipe toujours, pour l'exercice 2022-2023, un chiffre d'affaires des activités opérationnelles compris entre 1,14 milliard et 1,17 milliard d'euros. Le groupe continuera également de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de maximiser la génération de cash-flow avec un objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté attendu en moyenne à 420 millions d'euros par an.