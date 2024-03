Créé en 1977, Eutelsat Communications figure parmi les plus grands opérateurs de satellites au monde. Grâce à sa flotte mondiale de satellites et à ses infrastructures au sol, le groupe permet à ses clients des secteurs Vidéo, Données, Services aux gouvernements et Connectivité Fixe et Mobile d'établir des liaisons efficaces à destination de leurs propres clients, où qu'ils se trouvent. Eutelsat Communications diffuse environ 7 000 chaînes, opérées par les plus grands groupes de télévision, touchant une audience de plus d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Inscrivant le développement durable dans toutes ses dimensions au coeur de ses activités, Eutelsat Communications place ses ressources satellitaires au service de la réduction de la fracture numérique, tout en s'engageant à préserver un environnement spatial sûr et désencombré. Employeur attractif et responsable, Eutelsat Communications s'appuie sur 1 200 collaborateurs originaires de 50 pays, qui s'engagent au quotidien pour offrir la meilleure qualité de service.

Secteur Services de télécommunications sans fil